🛢️⬇️Le Brent perd plus de 11 %

Chute massive des cours : réaction à une paix potentiellement imminente Les informations concernant un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran ont déclenché une vague de ventes massives sur les marchés des matières premières. Le Brent a chuté bien en dessous des 100 dollars le baril, perdant près de 12 %. Le WTI, quant à lui, a reculé de près de 13 %, passant sous la barre des 90 dollars le baril. Un élément clé à l’origine de ce mouvement a été un article de l’agence de presse Axios, qui faisait état de la rédaction d’un mémorandum d’une page. Les informations fournies par Bloomberg, qui proviendraient des plus hautes sphères américaines, indiquent que les deux parties s’apprêtent à lever le blocus du détroit d’Ormuz, et que l’Iran s’engagerait à instaurer un moratoire sur la poursuite de l’enrichissement d’uranium. Les États-Unis précisent quant à eux que l’ensemble de l’accord sur le nucléaire devra faire l’objet de négociations ultérieures. Par conséquent, si la paix devait effectivement être conclue dans les prochaines dizaines d'heures, il ne saurait être exclu que la volatilité du marché du pétrole ne soit pas encore terminée. La tendance baissière actuelle s'inscrit dans le contexte des années 90. Cela pourrait signifier que le pire est derrière nous, mais la volatilité pourrait encore être assez importante. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Progrès diplomatiques : signaux en provenance de Washington et de Téhéran Les données des terminaux d'information et les déclarations des responsables politiques suggèrent que les négociations en sont à un stade très avancé : Donald Trump et le « Project Freedom » : le président a annoncé sur Truth Social des progrès dans les pourparlers et une pause temporaire de l'opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz afin de permettre la finalisation de l'accord.

: le président a annoncé sur Truth Social des progrès dans les pourparlers et une pause temporaire de l'opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz afin de permettre la finalisation de l'accord. Fin de l’opération « Epic Fury » : le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé la fin de l’opération militaire « Epic Fury », affirmant que ses objectifs avaient été atteints.

: le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé la fin de l’opération militaire « Epic Fury », affirmant que ses objectifs avaient été atteints. Gestes de la part de l’Iran : la marine iranienne (IRGC) a déclaré qu’elle garantirait un passage sûr dans le détroit d’Ormuz, ce qui est essentiel pour débloquer les approvisionnements mondiaux. Il est toutefois important de noter qu’aucune information n’a été fournie quant à l’éventuelle perception de droits de passage. S'agit-il de l'accord définitif ou simplement d'un nouvel espoir ? Malgré un immense optimisme, la situation n'est pas encore tout à fait claire. Il s'agit davantage d'une « phase de vérification » que d'une conclusion définitive du conflit : 48 heures de vérité : Les États-Unis attendent la réponse de l'Iran à la nouvelle proposition dans les deux prochains jours.

: Les États-Unis attendent la réponse de l'Iran à la nouvelle proposition dans les deux prochains jours. Problèmes logistiques : Même si le détroit d'Ormuz est rouvert immédiatement, plus de 1 550 navires commerciaux sont toujours bloqués dans la région. Le retour du marché du pétrole à la normale pourrait prendre environ six mois, et dans le cas du gaz, probablement encore plus longtemps.

: Même si le détroit d'Ormuz est rouvert immédiatement, plus de 1 550 navires commerciaux sont toujours bloqués dans la région. Le retour du marché du pétrole à la normale pourrait prendre environ six mois, et dans le cas du gaz, probablement encore plus longtemps. La question nucléaire pour plus tard : de nouveaux rapports indiquent que l’accord nucléaire complet doit être négocié à une date ultérieure, ce qui signifie que l’« accord » actuel se concentre principalement sur la fin des hostilités et le déblocage des voies commerciales. Le pétrole Brent recule rapidement et teste actuellement sa moyenne mobile sur 50 séances. Si cette ligne venait à être franchie, la voie vers la fourchette de 80 à 85 resterait ouverte. Il est toutefois peut-être encore trop tôt pour annoncer la fin de la guerre et le début de la paix. Source : xStation5



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