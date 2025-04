IBM avant la publication de ses résultats du premier trimestre 2025 : points clés à retenir

Plus tard dans la journée, après la clôture de Wall Street, la société technologique américaine IBM, présente depuis longtemps sur le marché, devrait publier ses résultats financiers pour le premier trimestre 2025. Les investisseurs suivront avec attention le rapport de la « Big Blue », en particulier dans un contexte de volatilité persistante des valeurs technologiques liée aux incertitudes commerciales internationales. Il est intéressant de noter qu'IBM a résisté à la tendance générale du secteur technologique, enregistrant une hausse d'environ 11 % depuis le début de l'année, alors que de nombreux concurrents ont connu des baisses notables depuis le début de l'année. Avant la publication de ses résultats, l'action IBM est en hausse de 2 % aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quelles sont les attentes pour le rapport d'aujourd'hui ? Bénéfice par action (BPA) : prévu entre 1,40 et 1,43 dollar, soit une baisse d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. Il est toutefois important de noter que les résultats de l'année précédente incluaient un gain exceptionnel lié à la cession de Weather Company.

Chiffre d'affaires : devrait s'établir autour de 14,4 milliards de dollars, un niveau similaire à celui de l'année précédente.

Segment des logiciels : croissance prévue de 7,5 % en glissement annuel.

Segment du conseil : baisse prévue de 2,6 % en glissement annuel.

Segment des infrastructures technologiques : baisse prévue de 10,2 % en glissement annuel.

Répartition du chiffre d'affaires : le secteur des logiciels devrait contribuer à hauteur de 44 % du chiffre d'affaires, suivi par le conseil avec 35 % et les infrastructures avec 19 %. Comment l'entreprise a-t-elle réagi aux publications précédentes ? Dans 60 % des publications de résultats au cours des cinq dernières années, le cours de l'action IBM a réagi positivement.

Le rendement positif médian après les annonces de résultats s'est établi à 4,8 %.

Le gain maximal en une seule journée après la publication d'un rapport financier a atteint 13 %.

Les données historiques suggèrent qu'IBM a généralement fait preuve de résilience lors des périodes d'instabilité des marchés, comme en témoignent les années 2000, 2008 et 2020. La société n'a pas enregistré de croissance significative de son chiffre d'affaires récemment. Il convient également de noter que le premier trimestre affiche généralement des performances plus faibles que les trimestres suivants. Source : Bloomberg Finance LP, XTB À surveiller Le rapport financier portera principalement sur la capacité d'IBM à dépasser les attentes des analystes, en particulier dans le segment des logiciels, qui devrait être le principal moteur de croissance. Les investisseurs seront également très attentifs aux commentaires de la direction concernant sa stratégie en matière d'intelligence artificielle et l'impact potentiel des droits de douane sur les activités d'IBM. Compte tenu de sa situation stable, de ses revenus substantiels provenant des logiciels et du conseil, et de sa forte présence parmi les entreprises du Fortune 500, IBM est considérée par certains comme une « valeur refuge » dans le secteur technologique dans le contexte actuel de volatilité des marchés, ce qui pourrait favoriser des réactions positives en cas de résultats favorables. Les actions de la société ont récemment surpassé les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 (NASDAQ 100). Le titre IBM se négocie actuellement à environ 7-8 % en dessous de ses récents sommets locaux et reste au-dessus du niveau qui précédait la publication des résultats du quatrième trimestre 2024, qui ont largement dépassé les attentes. Source : xStation5



