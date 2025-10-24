IBM et AMD progressent dans le domaine de l'informatique quantique

Points clés La mise en œuvre par IBM d'un algorithme clé de correction d'erreurs quantiques sur du matériel AMD standard accélère le développement de systèmes hybrides classiques-quantiques.

Dans le même temps, AMD comble son retard sur NVIDIA, devenant un acteur incontournable pour les entreprises spécialisées dans l'IA et les technologies. Cette année, les performances boursières des deux sociétés ont dépassé les indices de référence, AMD menant désormais le rythme des innovations.

IBM a annoncé une avancée significative dans le domaine de l'informatique quantique, démontrant qu'un algorithme clé de correction d'erreurs peut désormais fonctionner en temps réel sur du matériel AMD standard. Cette étape importante rapproche les ordinateurs quantiques des applications pratiques, permettant leur intégration dans les systèmes existants et leur test dans des conditions réalistes. L'algorithme, développé par IBM en juin, a été conçu pour réduire efficacement les taux d'erreur élevés des qubits. Un représentant des initiatives quantiques d'IBM a souligné que l'exécution de l'algorithme sur des puces AMD largement disponibles et relativement abordables, à des vitesses dix fois supérieures aux exigences minimales, représente une avancée majeure. La collaboration entre IBM et AMD sur une architecture hybride combinant l'informatique classique et l'informatique quantique vise à créer un écosystème plus accessible, permettant aux entreprises de tester et d'optimiser les algorithmes quantiques sur du matériel classique avant de les déployer sur des ordinateurs quantiques pleinement opérationnels. Cela devrait accélérer l'innovation et étendre l'utilisation pratique de la technologie quantique. Pour AMD, cette réussite marque un rattrapage rapide par rapport à son principal rival, NVIDIA. La société devient un acteur de plus en plus important dans le secteur du calcul haute performance, renforçant sa position de fournisseur clé pour les entreprises qui développent des systèmes d'IA avancés, notamment OpenAI, Microsoft et Google. Les puces AMD sont de plus en plus utilisées non seulement dans les serveurs et les cartes graphiques traditionnels, mais aussi dans les systèmes modernes qui nécessitent l'intégration d'algorithmes classiques et quantiques. Cette étape importante s'inscrit dans le cadre du plan à long terme d'IBM visant à construire l'ordinateur quantique Starling d'ici 2029. Les travaux sur l'algorithme ont été achevés un an avant la date prévue, ce qui souligne les progrès rapides réalisés par l'entreprise dans un environnement concurrentiel. La plate-forme hybride classique-quantique pourrait accélérer la commercialisation des technologies quantiques et ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises du monde entier. Cette année, IBM et surtout AMD ont vu leur cours boursier progresser bien au-delà des indices de référence du secteur. Les experts soulignent qu'AMD donne désormais le ton en matière d'innovation et oriente le développement des puces IA et des systèmes informatiques quantiques.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."