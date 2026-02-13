IBM relance les embauches malgré l’IA : tournant stratégique ?

Le titre corrige après des sommets, avec un niveau technique clé à surveiller.

Le titre corrige après des sommets, avec un niveau technique clé à surveiller. Alors que les licenciements se multiplient dans la technologie et que les jeunes diplômés peinent à entrer sur le marché du travail, IBM adopte une stratégie surprenante. Le groupe centenaire annonce un renversement de tendance en matière de recrutement, alors même que le secteur ajuste ses coûts face à l’essor de l’intelligence artificielle. Cette décision intervient dans un contexte où près de 250 000 personnes auraient perdu leur emploi aux États-Unis en 2025, notamment dans l’IT. IBM choisit pourtant d’aller à contre-courant. 🏢 IBM : un acteur historique face à la révolution IA Une culture pragmatique et méthodique Fondée il y a plus de 120 ans, IBM a joué un rôle central dans la naissance et le développement de l’industrie informatique. De nombreux piliers de l’informatique moderne portent, directement ou indirectement, son empreinte. La stratégie du groupe a toujours été caractérisée par une approche pragmatique et orientée résultats. Cette philosophie s’applique désormais à l’intelligence artificielle. Là où certains concurrents adoptent des stratégies agressives et disruptives, IBM privilégie une intégration progressive et structurée. Une lecture nuancée de l’impact de l’IA sur l’emploi Lors d’une conférence à New York, la directrice des ressources humaines, Nickle LaMoureux, a déclaré sans détour : “Yes, it’s all those roles they told us AI would replace.” Selon IBM, la demande pour les postes d’entrée de carrière ne disparaît pas ; leur nature évolue. Les fonctions administratives et répétitives peuvent être automatisées, mais elles laissent place à des rôles nécessitant supervision, analyse et adaptation technologique. 📉 Un revirement stratégique après des années de coupes Des effectifs en baisse jusqu’en 2025 Les données historiques montrent qu’IBM a réduit ses effectifs pendant plusieurs années. Le dernier exercice “positif” en matière d’emplois remonte à 2019. En 2023, l’entreprise aurait supprimé plus de 10% de ses postes, pour atteindre environ 290 000 employés début 2026. La nouvelle politique marque donc une rupture claire avec cette tendance. Un possible ajustement après excès d’optimisme IA Le changement de cap pourrait refléter une prise de conscience interne : certaines tentatives d’automatisation via l’IA auraient été trop ambitieuses. Les difficultés opérationnelles résultantes pourraient nécessiter un retour à une structure humaine renforcée. Ce repositionnement suggère que l’IA, si prometteuse soit-elle, ne peut remplacer intégralement l’expertise et la supervision humaines à court terme. 📊 IBM en Bourse : correction après des sommets Une dynamique technique encore haussière Malgré un repli récent, le titre IBM.US évoluait récemment à proximité de ses plus hauts historiques. La structure des moyennes mobiles exponentielles (EMA) reste orientée à la hausse. Cependant, un retour au-dessus du niveau de 61.8% de retracement Fibonacci apparaît déterminant pour relancer la dynamique acheteuse. Résilience historique face aux cycles IBM a traversé deux guerres mondiales et plusieurs crises économiques majeures. Sa longévité contraste avec celle de nombreux acteurs technologiques plus récents, souvent vulnérables aux cycles de taux élevés ou aux ralentissements prolongés. Cette résilience alimente la perception d’un groupe capable d’ajuster sa stratégie sans compromettre sa stabilité financière. En définitive, la décision d’IBM de relancer les recrutements dans un contexte de suppressions massives d’emplois constitue un signal fort. L’entreprise semble considérer l’IA non comme un substitut total à la main-d’œuvre, mais comme un levier de transformation nécessitant de nouvelles compétences. Si cette stratégie s’avère efficace, elle pourrait redéfinir la relation entre automatisation et emploi dans la tech. À court terme, toutefois, les investisseurs surveilleront l’impact de cette politique sur les marges et la croissance. ❓ FAQ Pourquoi IBM recrute-t-elle alors que la tech licencie ?

IBM estime que l’IA transforme les métiers plutôt qu’elle ne les supprime, et ajuste sa stratégie en conséquence. Combien d’emplois ont été supprimés dans la tech en 2025 ?

Environ 250 000 aux États-Unis selon les estimations citées. IBM a-t-elle réduit ses effectifs auparavant ?

Oui, la société a diminué son nombre d’employés pendant plusieurs années, notamment en 2023. L’IA remplace-t-elle réellement les postes d’entrée ?

Selon IBM, ces postes évoluent plutôt qu’ils ne disparaissent, nécessitant de nouvelles compétences. Le titre IBM est-il en tendance haussière ?

La structure technique reste positive, mais un franchissement de niveaux clés est nécessaire pour confirmer un nouveau mouvement haussier.

