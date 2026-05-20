Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nvidia a une fois de plus fait ce qu'elle sait faire de mieux.

Le marché commence à peine à assimiler le dernier rapport de NVIDIA, et les premières minutes des échanges après la clôture montrent déjà à quel point les attentes vis-à-vis de l’entreprise étaient devenues élevées. Au moment où nous écrivons ces lignes, quelques minutes avant 23h, l’action NVIDIA oscille autour de son niveau de référence dans les échanges après la clôture, ce qui suggère clairement que les investisseurs tentent encore d’évaluer si même des résultats aussi solides sont suffisants, compte tenu de l’ampleur de l’optimisme qui régnait auparavant autour de l’ensemble du marché de l’intelligence artificielle. Cela reflète en fait le mieux le positionnement actuel de l’entreprise. Le marché ne se demande plus si NVIDIA va publier des résultats solides. La question est plutôt de savoir s'ils seront suffisamment solides pour continuer à étayer le scénario d'un supercycle de l'IA s'étendant sur plusieurs années.

Mais rendons à César ce qui appartient à César. NVIDIA a une fois de plus publié un rapport qu'il est difficile de qualifier autrement que d'impressionnant. L'entreprise a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2027 avec un chiffre d'affaires de 81,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 85 % par rapport à l'année précédente et de 20% par rapport au trimestre précédent. Il y a quelques années à peine, des chiffres de cette ampleur auraient semblé complètement abstraits pour une entreprise de semi-conducteurs. Aujourd’hui, NVIDIA les atteint tout en maintenant une trajectoire de croissance qui ressemble davantage à une phase d’expansion agressive qu’à celle de l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde.

Le segment des centres de données se démarque le plus, générant 75,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires et constituant sans aucun doute le cœur absolu de l’ensemble du rapport. C'est là que l'ampleur de la transformation de NVIDIA au cours des dernières années devient la plus évidente. Une entreprise qui, il n'y a pas si longtemps, était principalement associée aux jeux vidéo et aux cartes graphiques pour ordinateurs personnels est désormais devenue l'un des piliers essentiels de l'infrastructure mondiale de l'intelligence artificielle. Concrètement, une grande partie de l'essor actuel de l'IA repose sur les puces de NVIDIA, son architecture et l'écosystème technologique qu'elle a développé au fil de nombreuses années.

Il est important de noter que cette croissance exceptionnellement forte du chiffre d’affaires s’accompagne toujours d’une rentabilité remarquable. La marge brute est restée proche de 75%, tandis que le résultat d’exploitation et le résultat net ont une nouvelle fois atteint des niveaux records. Il s’agit là d’un signal crucial pour le marché, car cela montre que NVIDIA ne se contente pas de tirer profit de la demande croissante en matière d’intelligence artificielle, mais reste également une entreprise capable de monétiser efficacement son avantage technologique. À une telle échelle, le maintien des marges à ces niveaux confirme clairement que la concurrence reste nettement à la traîne.

Cependant, ce qui importe encore plus que les résultats eux-mêmes, c'est ce que l'entreprise communique concernant les trimestres à venir. Les prévisions tablent sur un chiffre d'affaires d'environ 91 milliards de dollars pour le prochain trimestre, ce qui indique que NVIDIA continue de constater une très forte demande pour ses solutions et n'observe aucun signe significatif de ralentissement des investissements dans les infrastructures d'IA. Il convient notamment de noter que ces perspectives n’incluent pas le plein potentiel du marché chinois dans le segment des centres de données. En d’autres termes, même sans contribution significative de la Chine, l’entreprise continue de croître à un rythme qui reste largement hors de portée pour la plupart des acteurs du marché.

Le rapport publié aujourd’hui est donc bien plus qu’une simple publication trimestrielle solide. Il confirme que NVIDIA a dépassé le stade de la société de semi-conducteurs traditionnelle pour devenir un élément central de tout le discours sur l’intelligence artificielle. À bien des égards, ce sont désormais les résultats de NVIDIA qui déterminent le sentiment sur l’ensemble du secteur technologique et renforcent la conviction des investisseurs que l’essor actuel de l’IA a encore un long chemin à parcourir.

Bien sûr, à mesure que l'activité continue de prendre de l'ampleur, les attentes du marché augmentent également. Avec une valorisation aussi élevée, les investisseurs resteront extrêmement sensibles à tout signe de ralentissement de la dynamique de croissance, de pression sur les marges ou d'intensification de la concurrence. Cependant, au vu de ces résultats, il est difficile de ne pas avoir l'impression que NVIDIA reste une entreprise qui non seulement profite de l'essor de l'intelligence artificielle, mais qui définit aussi en grande partie le rythme de développement de l'ensemble du marché de l'IA.