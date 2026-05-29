Indices boursiers : nouveaux sommets pour les marchés US

La progression des indices boursiers se confirme en Europe ce vendredi, le DAX allemand progressant de 0,14% et le CAC40 de 0,60% en séance. Cela prolonge la tendance de la bourse américaine, où le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré une nouvelle séance de hausse jeudi soir. Les investisseurs réagissent à la perspective d'un accord de cessez-le-feu de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran, ainsi qu'aux résultats financiers du secteur technologique.

Nouveaux sommets pour les indices boursiers américains

Une tendance haussière persistante à Wall Street

Les principaux indices boursiers des États-Unis affichent une progression continue en cette fin de mois de mai. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont ainsi complété une nouvelle séance de hausse jeudi soir. Aujourd’hui, les Futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont en légère progression de 0,11%. Le mouvement efface les hésitations observées en début de semaine grâce à un regain de confiance généralisé.

Les indicateurs macroéconomiques publiés hier soutiennent cet appétit pour le risque. L'indice des prix à la consommation PCE pour le mois d'avril a révélé une modération conforme aux estimations du consensus de marché. La révision à la baisse du produit intérieur brut pour le premier trimestre renforce l'hypothèse d'un ajustement de la politique monétaire par le biais d’une possible baisse de taux. Les éléments calment les craintes liées à une inflation persistante.

Les rendements des obligations souveraines ont présenté une pause après plusieurs semaines de tension. Parallèlement, l'indice de volatilité VIX est tombé à 15,79 (plus bas niveau depuis le 13 janvier de cette année. La baisse démontre la sérénité actuelle des opérateurs de marché. L'attrait pour le secteur technologique demeure le moteur principal de la configuration boursière.

L'apaisement géopolitique soutient les actifs risqués

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient montrent des signes d'apaisement temporaire. Des informations font état d'un projet d'accord de 60 jours entre les négociateurs américains et iraniens pour prolonger le cessez-le-feu. Bien que certaines agences de presse locales tempèrent ces affirmations, l'espoir d'une reprise des discussions, suite aux précédentes attaques des deux parties, soutient le moral des investisseurs. La réduction des risques de blocage maritime favorise grandement les marchés mondiaux.

Le cours du pétrole Brent a réagi immédiatement à ces annonces politiques. Le baril de référence s'est replié d’environ 1% vers le seuil de 92$. Le repli du cours du pétrole s'inscrit dans un recul mensuel de près de 20%. La détente sur les prix de l'énergie allège la pression sur les coûts de production des entreprises.

Sur le marché des devises, l'Asie retient également l'attention des investisseurs ce vendredi. Le ministère des Finances du Japon a révélé avoir injecté environ 73 milliards de dollars pour soutenir sa monnaie. Cette intervention sur le marché des devises n'a produit qu'un impact modéré pour le moment. Le yen se maintient à des niveaux proches de ceux qui avaient déclenché l'action de Tokyo.

.Le secteur technologique propulsé par les résultats financiers

Des performances significatives dans le matériel informatique

La publication des résultats financiers trimestriels stimule l'évolution des indices boursiers. Au premier rang, le groupe Dell a enregistré une hausse spectaculaire de 37% lors des transactions électroniques nocturnes. Le constructeur informatique a généré un chiffre d'affaires de 43,84 milliards de dollars, dépassant nettement les prévisions. La croissance de ses bénéfices est fulgurante, avec un bénéfice par action ajusté s'établissant à 4,86 dollars contre 2,94 dollars attendus.

L'intégration massive des outils liés à l'intelligence artificielle explique cette trajectoire financière. Dell fait état de 24,4 milliards de dollars de commandes validées pour ses serveurs spécialisés au cours du trimestre. La réaction du marché a été immédiate, l'action Dell bondit de près de 36,89% avant l’ouverture. Les données chiffrées confirment la solidité de la demande professionnelle pour les infrastructures de calcul modernes. La tendance valide ainsi les choix stratégiques des entreprises du secteur technologique.

D'autres firmes partagent l’orientation positive dans le domaine des logiciels et du stockage. L'action NetApp progresse nettement après avoir annoncé un bénéfice ajusté de 2,43 dollars par action. Les prévisions du groupe pour la période à venir dépassent également le consensus des analystes. Les publications de MongoDB et de PagerDuty reçoivent un accueil similaire de la part des investisseurs.

Contrastes et ajustements dans la distribution et les services

Les performances des entreprises américaines s'avèrent plus hétérogènes en dehors de la haute technologie. Dans la grande distribution, Costco affiche une progression de son activité avec des ventes nettes de 69,15 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en hausse de 11,6% sur un an. Ses ventes comparables sur le territoire américain ont augmenté de 9,4%. Les résultats démontrent la régularité des dépenses de consommation des ménages.

La situation reste plus complexe pour le commerce de détail de prêt-à-porter. American Eagle Outfitters a vu ses ventes à périmètre constant reculer de 2% pour sa marque éponyme, malgré l'essor de sa division Aerie. De son côté, la société Gap a abaissé ses prévisions de revenus annuels. Les investisseurs ajustent leurs positions sur ces actions américaines cycliques.

Les mouvements de gouvernance animent également la séance de ce vendredi. La directrice générale de Clorox, Linda Rendle, a demandé l'ouverture d'une procédure de succession pour des motifs de santé.

❓ FAQ

Quels facteurs soutiennent la hausse actuelle des indices boursiers ? L'évolution positive des indices boursiers s'explique par la modération de l'indice d'inflation PCE aux États-Unis et par les résultats financiers supérieurs aux attentes des entreprises technologiques comme Dell. L'apaisement temporaire des tensions géopolitiques contribue également à réduire l'indice de volatilité.

Pourquoi le cours du pétrole enregistre-t-il un repli significatif ? Le cours du pétrole Brent a reculé vers 92 $ le baril à la suite d'informations faisant état d'un accord de principe pour un cessez-le-feu de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran. Cette perspective éloigne les craintes de perturbations majeures sur l'approvisionnement énergétique mondial.

Comment s'exposer aux actions américaines du secteur technologique ? Pour suivre les performances des actions américaines, les investisseurs particuliers peuvent se tourner vers l'achat de titres vifs de sociétés informatiques cotées ou privilégier des fonds indiciels cotés (ETF) qui répliquent un panier représentatif du secteur technologique mondial.