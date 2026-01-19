Le dollar canadien est soutenu à court terme, avec un USDCAD toujours orienté à la baisse en intraday .

La Banque du Canada fait face à un dilemme, rendant des baisses de taux rapides moins probables.

Les prix alimentaires et de la restauration restent fortement orientés à la hausse.

L’ inflation canadienne (CPI) ressort à 2.4% en décembre , au-dessus des attentes du marché.

📈 Inflation canadienne : un chiffre global plus élevé que prévu

Un CPI annuel au-dessus des attentes

L’indice des prix à la consommation (CPI) du Canada pour décembre a surpris à la hausse. L’inflation ressort à 2.4% en glissement annuel, contre 2.2% attendu et 2.2% précédemment. Sur un mois, le CPI affiche toutefois une baisse de -0.2%, légèrement moins marquée que prévu (-0.3%), après une hausse de 0.1% le mois précédent.

Ce contraste entre un chiffre mensuel négatif et une inflation annuelle plus élevée illustre une fragmentation croissante des dynamiques de prix au sein de l’économie canadienne.

Des pressions très inégales selon les secteurs

La surprise haussière est principalement alimentée par la hausse des prix alimentaires et par la résilience des services, en particulier la restauration. Les prix des produits alimentaires progressent de 5.0% sur un an, tandis que le bœuf surgelé enregistre une flambée spectaculaire de 17.7%.

À l’inverse, plusieurs catégories de biens échangeables continuent de subir des pressions déflationnistes, contribuant à la baisse mensuelle globale de l’indice.

🔍 Inflation sous-jacente : des signaux plus rassurants

Les indicateurs “median” et “trim” en repli

Les mesures d’inflation sous-jacente privilégiées par la Banque du Canada montrent une amélioration progressive. Le CPI core median recule à 2.5% sur un an, contre 2.8% précédemment, et mieux que l’estimation de 2.7%. Le CPI core trim ressort à 2.7%, conforme aux attentes, mais également en baisse par rapport aux 2.8% du mois précédent.

Ces évolutions confirment que les pressions inflationnistes structurelles s’atténuent lentement, soutenant le narratif de désinflation défendu par la banque centrale.

Une désinflation incomplète

Malgré cette amélioration, l’inflation reste au-dessus de l’objectif de 2%, et certaines composantes clés, comme le logement et les services, demeurent rigides. La sortie progressive des effets techniques liés aux ajustements de la GST/HST masque partiellement cette persistance, ce qui complique la lecture du signal inflationniste réel.

🏦 Banque du Canada : un dilemme monétaire persistant

Pourquoi la BoC ne peut pas se précipiter

Pour la Banque du Canada, ce rapport renforce un diagnostic contrasté. D’un côté, la modération de l’inflation sous-jacente plaide pour une normalisation graduelle de la politique monétaire. De l’autre, une inflation globale toujours élevée et la vigueur des prix des restaurants, reflet d’une demande domestique encore solide, militent contre des baisses de taux agressives.

Dans ce contexte, la banque centrale pourrait adopter une posture plus prudente que ce que les marchés anticipaient, en privilégiant une approche attentiste.

Implications pour le dollar canadien

Cette lecture plus restrictive soutient le dollar canadien à court terme. Une probabilité réduite de baisses de taux rapides limite la compression du différentiel de taux avec les États-Unis, un facteur généralement favorable au CAD.

Après la publication, la paire USDCAD conserve une tendance baissière intraday, reflétant l’ajustement immédiat des anticipations de politique monétaire.

🌍 Lecture macro : une inflation à deux vitesses

Biens contre services

Le rapport met en évidence une inflation à deux vitesses au Canada. Les biens échangeables subissent la pression de la désinflation mondiale, tandis que les services non échangeables et l’alimentation restent exposés à des contraintes structurelles, comme les coûts de main-d’œuvre et les chaînes d’approvisionnement locales.

Cette configuration rend la trajectoire inflationniste plus incertaine à moyen terme, malgré des signaux encourageants sur le cœur de l’inflation.

Un message ambigu pour les marchés

Pour les investisseurs, ce CPI ne remet pas en cause le scénario de désinflation, mais repousse le calendrier d’un assouplissement rapide. Les marchés pourraient ainsi réviser à la baisse les probabilités de baisse de taux, en particulier pour le premier semestre.

❓ FAQ

Pourquoi l’inflation canadienne a-t-elle surpris à la hausse ?

Principalement en raison de la forte hausse des prix alimentaires et de la résilience des services.

Les pressions inflationnistes reculent-elles vraiment ?

Oui sur l’inflation sous-jacente, mais certaines composantes clés restent rigides.

La Banque du Canada va-t-elle baisser ses taux prochainement ?

Elle devrait rester prudente et éviter un assouplissement rapide tant que l’inflation reste au-dessus de 2%.

Quel impact sur le dollar canadien ?

Plutôt positif à court terme, grâce à des anticipations de taux plus élevées.

USDCAD peut-il continuer de baisser ?

À court terme, oui, si les marchés continuent de réduire les attentes de baisse de taux de la BoC.