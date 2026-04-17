L'action Ipsos subit un lourd repli à la Bourse de Paris ce vendredi 17 avril, au lendemain d'une publication trimestrielle jugée décevante par le marché. Ce matin, le titre du spécialiste français des études de marché et des sondages cédait 13,64% à 34,32 euros, pendant que le SBF 120 évoluait légèrement en hausse. Les investisseurs doutent désormais de la capacité du groupe à tenir ses ambitions annuelles.

Un trimestre pénalisé par les effets de change

Un chiffre d'affaires en recul malgré un socle commercial porteur

Ipsos a publié jeudi 16 avril au soir un chiffre d'affaires de 554,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, contre 568,5 millions d'euros un an plus tôt. Le recul atteint 2,4% en données publiées. Cette contraction s'explique principalement par un effet de change négatif de 5,4%, lié à l'appréciation de l'euro face à plusieurs devises, à commencer par le dollar américain.

Hors effets monétaires, la croissance totale ressortirait à +3,0%. Cette performance intègre une contribution positive de 4,3% liée aux acquisitions, dont celle de The BVA Family finalisée en juin 2025, partiellement compensée par la sortie du périmètre de la Russie au 1er janvier 2026. La croissance organique du trimestre est en revanche négative, à -1,4%, ce qui a cristallisé l'inquiétude des marchés.

La dynamique commerciale envoie tout de même quelques signaux encourageants. Le carnet de commandes progresse de 1% en organique à fin mars, un niveau conforme aux attentes internes. La plateforme numérique propriétaire Ipsos.Digital affiche une croissance à deux chiffres sur le trimestre, portée par l'élargissement de ses fonctionnalités.

Des disparités régionales marquées

La lecture géographique révèle un trimestre à plusieurs vitesses. La zone Amériques accuse la contre-performance la plus lourde, avec un chiffre d'affaires de 181,1 millions d'euros en recul de 10,9% en données totales et de 4,1% en organique. Les États-Unis pèsent fortement sur cette dynamique, même si les prises de commandes de mars et plusieurs contrats publics signés indiquent un frémissement de reprise.

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) fait office d'amortisseur. Elle affiche un chiffre d'affaires de 286,5 millions d'euros, en progression totale de 5,3% et en croissance organique marginale de 0,1%. Cette zone représente plus de la moitié de l'activité trimestrielle du groupe et bénéficie notamment de l'intégration de The BVA Family.

L'Asie-Pacifique génère 87,3 millions d'euros, en recul total de 6,3% mais en croissance organique de 0,2%. Le premier trimestre se révèle encourageant en Chine, avec une activité soutenue auprès des grands clients locaux internationalisés, en particulier dans la technologie et l'automobile. La progression des offres numériques compense partiellement la faiblesse de certaines zones matures.

Une réaction brutale en Bourse malgré les objectifs confirmés

L'action Ipsos sanctionnée dès l'ouverture

La chute de l'action Ipsos ce vendredi marque l'une des plus fortes baisses intraday du titre depuis plusieurs années. Vers 08h22, le cours reculait de 14,14% à 34,12 euros, alors que l'indice SBF 120 progressait légèrement de 0,20% au même moment. Cette déconnexion radicale témoigne d'une déception concentrée sur le dossier.

Plusieurs analystes ont exprimé des réserves dès la publication. TP Icap Midcap qualifie le trimestre de décevant et estime que le maintien des ambitions annuelles apparaît exigeant dans le contexte actuel. Pour tenir la fourchette de 2% à 3% de croissance organique sur l'exercice, le groupe devrait afficher une progression de 3 à 4,5% sur les neuf prochains mois, alors que les effets de base deviennent progressivement plus défavorables.

De son côté, UBS confirme sa recommandation neutre avec un objectif de cours inchangé à 36,7 euros. Le bureau d'études juge les ventes trimestrielles inférieures aux attentes, tout en soulignant une amélioration graduelle du carnet de commandes et une dynamique plus favorable en Chine. La faiblesse du marché américain pèse néanmoins sur la visibilité à court terme. Les investisseurs peuvent suivre l'évolution du titre et de nombreuses autres valeurs du SBF 120 via une plateforme de bourse en ligne adaptée aux particuliers.

Le plan Horizons sous surveillance

Ipsos a confirmé ses objectifs annuels pour 2026 : une croissance organique comprise entre 2% et 3% et une marge opérationnelle équivalente à celle de 2025, soit 12,3%. Ces ambitions s'inscrivent dans le plan stratégique Horizons dévoilé en janvier 2026, qui vise une croissance organique moyenne de 3% à 4% sur la période 2026-2028, puis supérieure à 5% en 2029 et 2030. Le groupe cible également une marge opérationnelle de 13,5% en 2028.

Trois leviers doivent soutenir l'accélération annoncée : la conversion du carnet de commandes, le déploiement des Globally Managed Services (GMS) et des plateformes comme Ipsos Synthesio, et la reprise attendue des affaires publiques. Les nominations récentes de Nathan Brumby à la direction technologique et d'Olivier Champourlier à la direction financière du groupe illustrent la volonté d'accélérer la transformation. L'ensemble repose sur un pari d'exécution dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, notamment en raison des tensions au Moyen-Orient.

La crédibilité du plan reste néanmoins questionnée par certains intermédiaires. Les critiques portent notamment sur un historique récent d'acquisitions limitées et sur la dégradation de la marge constatée dès 2025, avant même la pleine montée en charge des investissements de transformation. Le conseil d'administration proposera par ailleurs un dividende de 2 euros par action lors de l'assemblée générale du 20 mai 2026, en hausse de plus de 8%, assorti d'un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Les investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché des actions européennes peuvent également s'orienter vers des ETF diversifiés pour répliquer la performance d'un indice plutôt que celle d'une valeur isolée.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Ipsos chute-t-elle ce vendredi ? Le titre recule d'environ 14% à l'ouverture à la suite d'une publication trimestrielle jugée décevante : le chiffre d'affaires recule de 2,4% sur un an et la croissance organique ressort à -1,4%. Les analystes s'interrogent sur la capacité du groupe à tenir ses objectifs annuels.

Qu'est-ce que la croissance organique ? La croissance organique mesure l'évolution du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants. Elle permet d'isoler la performance commerciale réelle, hors acquisitions, cessions et effets monétaires.

Quels sont les objectifs 2026 d'Ipsos ? Le groupe vise une croissance organique comprise entre 2% et 3% sur l'exercice 2026, ainsi qu'une marge opérationnelle équivalente à celle de 2025, soit environ 12,3% du chiffre d'affaires.

Pourquoi l'euro fort pèse-t-il sur les comptes d'Ipsos ? Le groupe réalise une part importante de son activité hors zone euro, notamment en dollars américains. Lorsque l'euro s'apprécie, la conversion en euros des revenus encaissés en devises étrangères diminue mécaniquement le chiffre d'affaires publié, sans lien avec la performance commerciale sous-jacente.

Qu'est-ce que le SBF 120 ? Le SBF 120 est un indice boursier de la Bourse de Paris qui regroupe 120 des plus grandes capitalisations cotées sur Euronext Paris. Il inclut les 40 valeurs du CAC 40 et 80 autres valeurs parmi les plus liquides du marché français.