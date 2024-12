J.P. Morgan a ajusté sa perspective sur les banques européennes pour 2025, optant pour une vision plus équilibrée face à un environnement de taux d'intérêt bas et une croissance européenne modérée. La banque a exprimé une préférence pour les actions des banques générant des revenus non liés aux taux d'intérêt, en prévision d'un retour du appétit pour le risque des investisseurs. J.P. Morgan s'attend à des défis concernant les revenus nets des banques européennes en raison de la baisse continue des taux d'intérêt et d'une croissance économique modérée en Europe. Selon la banque, cette situation pourrait limiter la rentabilité des banques, ce qui devrait inciter à une réorientation des investissements vers des secteurs moins dépendants des taux. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Préférence de J.P. Morgan pour les banques européennes à long terme Malgré les défis à court terme, J.P. Morgan maintient sa préférence à long terme pour les banques européennes, notant qu'elles sont actuellement moins chères que leurs homologues américaines. En effet, les banques européennes se négocient avec un discount de 41 % par rapport à leurs profits futurs, contre un discount historique de 22 %. Cette valorisation attractive pourrait offrir un potentiel de rattrapage important pour les investisseurs. J.P. Morgan souligne que les banques européennes sont très bien capitalisées, avec un ratio CET1 moyn de 14,4 % prévu pour 2024. Ce niveau élevé de capitalisation est un point positif, offrant une grande résilience face aux risques économiques et financiers à venir. Vers une consolidation et des fusions-acquisitions transfrontalières La banque prévoit également une consolidation à long terme dans le secteur bancaire européen, en raison de la pression pour rationaliser les coûts et améliorer les performances. J.P. Morgan met en avant l'importance des fusions et acquisitions transfrontalières, bien que l'absence d'harmonisation réglementaire reste un obstacle majeur à la mise en œuvre de ces projets. Parmi les banques européennes ciblées par J.P. Morgan, la Société Générale, BCP, ABN Amro, et Standard Chartered sont identifiées comme des cibles potentielles, en raison de leurs valorisations attractives. Ces banques affichent des rendements intéressants par rapport à leurs pairs. Les banques britanniques en tête des choix de J.P. Morgan Concernant les choix de banques britanniques, J.P. Morgan place les banques du Royaume-Uni en tête, notamment en raison des risques de taux plus faibles. Toutefois, des banques avec une exposition asiatique comme HSBC et Standard Chartered ne figurent pas parmi les recommandations, en raison des risques tarifaires dans les marchés asiatiques. En réponse à ces recommandations, l’action de Société Générale a progressé de près de 6 % au cours de la semaine, ce qui montre l'optimisme du marché vis-à-vis de la banque. La volatilité implicite de l'action est de 23,9 %, contre une volatilité historique de 38 %, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à une réduction de la pression sur le marché à court terme. Source : Reuters, XTB Research Graphique de Société Générale (intervalle D1) Le cours de l’action a fortement rebondi dans la zone de sous-valorisation marquée par la bande inférieure de Bollinger, et teste désormais la moyenne mobile de long terme. Le RSI nous signale que l’actif semble désormais en territoire de surachat. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."