JPMorgan, Goldman Sachs et Citigroup : aperçu du secteur et défis à relever

- Forte croissance des revenus dans les activités de banque d'investissement et de négociation, stimulée par la reprise du marché des fusions et acquisitions, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la santé.
- Les actions bancaires surperforment régulièrement les principaux indices boursiers, même si elles ne bénéficient pas directement de l'essor de l'intelligence artificielle.
- Les baisses potentielles des taux d'intérêt par la Fed pourraient exercer une pression sur les marges d'intérêt nettes, rendant nécessaire une diversification accrue et des investissements dans de nouveaux segments d'activité.
Le troisième trimestre 2025 a été marqué par d'excellents résultats pour les plus grandes banques d'investissement américaines (JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup), qui ont non seulement dépassé les attentes du marché, mais ont également réaffirmé leur rôle clé dans le paysage financier mondial. Dans un contexte de volatilité macroéconomique croissante et d'incertitude géopolitique, ces trois institutions ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, comme en témoignent la croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices.
Une attention particulière doit être accordée à la reprise du marché des fusions et acquisitions (M&A), qui a joué un rôle important dans les performances des banques. JPMorgan et Goldman Sachs ont toutes deux participé activement à certaines des plus importantes transactions du trimestre, en fournissant des conseils sur des opérations clés d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cela a entraîné une augmentation notable des revenus des banques d'investissement, alimentée par la hausse des frais de conseil et des commissions de souscription.
Citigroup, bien que davantage axée sur la restructuration de ses activités mondiales, a également bénéficié du rebond des marchés des capitaux et des transactions. La banque a enregistré des revenus records, malgré certains bénéfices pénalisés par des frais de restructuration exceptionnels.
Dans l'ensemble, les résultats du troisième trimestre indiquent une stabilisation et un retour à la croissance dans le secteur de la banque d'investissement, qui a été confronté ces dernières années à des pressions réglementaires, à la volatilité des marchés et à l'incertitude économique. Dans le même temps, l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts reflète une approche prudente et une volonté de faire face aux risques potentiels futurs.
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase a clôturé le troisième trimestre 2025 avec des résultats très solides, réaffirmant son leadership dans le secteur de la banque universelle. Les revenus ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 47,12 milliards de dollars, grâce à une activité plus intense sur les marchés des capitaux et dans la banque de détail. Le bénéfice net s'est élevé à 14,4 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période l'année dernière.
JPMorgan a clairement tiré parti des opportunités du marché, dépassant les prévisions des analystes de 1,85 milliard de dollars. Les revenus records générés par les opérations de trading — 3,33 milliards de dollars sur les actions et 5,61 milliards de dollars sur les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières (FICC) — ont été alimentés par la volatilité accrue du marché et les volumes de transactions.
Les revenus de la banque d'investissement ont atteint 2,69 milliards de dollars, reflétant la reprise des fusions-acquisitions, JPMorgan ayant conseillé des opérations majeures telles que l'acquisition de Skechers par 3G Capital et une importante fusion dans le secteur de l'énergie, renforçant ainsi sa position dans le domaine des services bancaires aux entreprises.
Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 5,07 dollars, bien au-dessus de l'estimation de 4,74 dollars, ce qui se traduit par un rendement des capitaux propres (ROE) de 17 %, marquant une amélioration significative de l'efficacité.
Malgré un environnement économique difficile, JPMorgan a maintenu la qualité de son portefeuille, avec des provisions pour pertes sur prêts de 2,4 milliards de dollars inférieures aux attentes et des radiations nettes conformes aux prévisions, à 2,59 milliards de dollars.
Au bilan, le total des dépôts s'est établi à 2 550 milliards de dollars, légèrement en dessous des estimations, tandis que les prêts ont augmenté pour atteindre 1 440 milliards de dollars, dépassant les projections, ce qui témoigne d'une forte demande de prêts. Le ratio de fonds propres CET1 est resté solide à 14,8 %, juste en dessous des estimations.
La banque a géré efficacement sa liquidité, avec une trésorerie et des créances sur les banques de 21,82 milliards de dollars, légèrement en deçà des projections, ce qui suggère une utilisation plus active des fonds. Les dépenses d'exploitation ont augmenté modérément d'environ 4 %, reflétant les investissements dans la technologie et la sécurité.
JPMorgan a confirmé sa position comme l'une des banques les plus polyvalentes et les plus efficaces, capable de tirer parti des changements dynamiques du marché tout en conservant des fondamentaux solides et un contrôle des risques.
Goldman Sachs
Goldman Sachs a annoncé un chiffre d'affaires de 15,18 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 14,16 milliards de dollars. Le bénéfice par action de 12,25 dollars était bien supérieur à l'estimation de 11,04 dollars, soulignant une forte rentabilité.
Le segment des services bancaires d'investissement a enregistré des performances exceptionnelles, générant 2,66 milliards de dollars de revenus, bien au-delà des 2,21 milliards prévus, grâce à une intense activité de fusions-acquisitions. Goldman Sachs a conseillé des opérations clés telles que l'acquisition d'une importante société de biotechnologie par un géant pharmaceutique et une transaction majeure dans le secteur financier, renforçant ainsi son leadership mondial dans le domaine des fusions-acquisitions.
Le segment Global Banking & Markets, qui couvre les services de négociation et les marchés de capitaux, a généré un chiffre d'affaires de 10,12 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,40 milliards de dollars. La négociation d'actions a rapporté 3,74 milliards de dollars, soit un peu moins que les prévisions, tandis que la négociation FICC a atteint 3,47 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,18 milliards de dollars.
Le revenu net d'intérêts (NII) s'est élevé à 3,85 milliards de dollars, nettement supérieur aux prévisions de 2,87 milliards de dollars, reflétant une gestion efficace des revenus d'intérêts dans un contexte de hausse des taux.
Les dépôts ont augmenté de 5,2 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 490 milliards de dollars, signe d'une confiance croissante des clients. Les prêts ont atteint 222 milliards de dollars, dépassant les attentes. Goldman Sachs a maintenu une solide position en matière de capital et de gestion des risques, soutenant ainsi la stabilité des résultats et la croissance de la valeur pour les actionnaires.
Citigroup
Citigroup a confirmé sa position stable au troisième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires de 22,09 milliards de dollars, dépassant les estimations de 21,11 milliards de dollars. La vigueur a été particulièrement évidente dans les segments du trading et de la banque d'investissement, qui ont alimenté les résultats.
Les revenus des services bancaires d'investissement ont atteint 1,17 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,05 milliard. Les ventes et les opérations sur actions ont rapporté 1,54 milliard de dollars (contre 1,33 milliard prévu), tandis que les ventes et les opérations FICC ont atteint 4,02 milliards, dépassant les prévisions de 3,74 milliards.
Les résultats du portefeuille de prêts ont également été positifs : le total des prêts s'est élevé à 733,9 milliards de dollars, dépassant les estimations de 728,15 milliards de dollars. Les revenus des services bancaires aux particuliers aux États-Unis ont atteint 5,33 milliards de dollars (contre 5,25 milliards de dollars attendus), et la gestion de patrimoine a contribué à hauteur de 2,16 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions.
Les segments de la banque d'entreprise et des marchés ont largement dépassé les prévisions, générant respectivement 2,13 milliards de dollars (contre 1,8 milliard prévu) et 5,56 milliards de dollars (contre 5,07 milliards prévu), confirmant la forte présence de Citi sur le marché mondial et la qualité de son service aux entreprises.
Les résultats de ces grandes banques américaines au troisième trimestre 2025 illustrent une nette reprise du marché, alimentée principalement par l'augmentation des activités de fusion-acquisition et la solidité des revenus de négociation. La hausse des volumes des transactions dans les secteurs de la technologie et de la santé, en particulier, a généré des commissions de conseil et de souscription substantielles, stimulant les bénéfices des banques d'investissement. Dans le même temps, les revenus d'intérêts solides reflètent une structure de bilan favorable, et une base de dépôts stable assure la sécurité financière.
Il convient de noter que, même si les performances boursières de ces banques ne sont pas à la hauteur des gains spectaculaires enregistrés dans les secteurs technologiques liés à l'IA, elles surpassent régulièrement les principaux indices de référence du marché, tels que le Nasdaq 100 et le S&P 500. Bien qu'elles ne bénéficient pas directement de l'essor de l'IA, les banques profitent indirectement de l'amélioration du sentiment général du marché et de l'activité accrue des investisseurs. Leur stabilité, la diversification de leurs activités et la croissance de leurs revenus provenant des segments de la banque d'investissement et du trading leur confèrent un avantage sur l'ensemble du marché. Cela démontre que malgré les défis à relever, le secteur bancaire peut tirer efficacement parti des conditions économiques et d'investissement favorables pour établir une base solide pour sa croissance future.
Cependant, malgré ces signes positifs, le secteur bancaire est confronté à des défis importants. L'une des principales préoccupations est la poursuite potentielle du cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale. La baisse des taux d'intérêt pourrait comprimer les marges d'intérêt nettes des banques, limitant ainsi la rentabilité des activités de prêt traditionnelles. En réponse, les banques devront probablement diversifier davantage leurs sources de revenus, investir dans la technologie et développer leurs services de conseil et de gestion de patrimoine.
