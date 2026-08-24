Le rouge domine sur les bourses asiatiques ce lundi. À Séoul, le Kospi enregistre une baisse de 3,12% à 6 697 points, sous la pression de la chute subie par l'action Samsung après des annonces décevantes concernant ses rachats de titres. Parallèlement, le reflux du pétrole s'accompagne d'un attentisme généralisé dans l'attente des précisions américaines sur les sanctions économiques contre l'Iran. Les investisseurs qui surveillent les bourses asiatiques ajustent leurs positions face aux annonces d'allocations de capital dans la région.

Performance du Kospi et déception sur les titres sud-coréens

La déception sur les retours aux actionnaires chez Samsung

Samsung Electronics a dévoilé un programme global de retour aux actionnaires compris entre 90 000 milliards et 110 000 milliards de wons, soit environ 65 à 80 milliards de dollars d'ici 2026. Le montant inclut notamment 30 000 milliards de wons de dividendes en trésorerie au titre du troisième trimestre. Bien que ce volume soit cinq fois supérieur au record établi en 2020, la réaction de la bourse de Séoul est restée très défavorable. Les investisseurs attendaient une part plus élevée des flux de trésorerie générés par le boom de l'intelligence artificielle attribuée aux rachats d'actions.

Le groupe technologique fait face à une contrainte de structure d'actionnariat pour ses annulations de titres. Des annulations importantes risqueraient de pousser les filiales Samsung Life et Samsung Fire au-delà du seuil réglementaire de 10% de détention combinée. La situation contraindrait ces entités financières à vendre des actions sur le marché pour se conformer à la réglementation.

L’orientation contraste avec la stratégie de son concurrent SK Hynix, dont le titre a reculé de 3,41%. SK Hynix a confirmé le rachat et l'annulation de 40 000 milliards de wons d'actions auto-détenues et l'affectation de plus de 50% de son flux de trésorerie disponible généré entre 2025 et 2027. L'absence d'engagement de Samsung sur l'annulation directe d'actions existantes a déçu les bureaux d'analyse financière. Le conseil d'administration de Samsung doit se prononcer sur les modalités finales de distribution en janvier 2027.

L'impact sectoriel et géopolitique sur l'indice de Séoul

Le recul de l'action Samsung de 8,70% a entraîné l'ensemble du marché sud-coréen vers le bas. Le cours du Kospi a abandonné 3,12% pour s'établir à 6 697 points à la clôture de Séoul. Les arbitrages des investisseurs institutionnels ont pesé sur les valeurs technologiques et financières de la cote sud-coréenne. Le secteur des semi-conducteurs demeure la locomotive principale des indices locaux et concentre une part prépondérante de la capitalisation.

En parallèle, le climat géopolitique au Moyen-Orient entre en ligne de compte dans l'arbitrage des portefeuilles. Les cours de l'énergie ont légèrement fléchi ce lundi après avoir atteint des sommets en fin de semaine dernière. Les intervenants restent suspendus aux annonces prévues par Scott Bessent concernant les nouvelles mesures de pression économique que les États-Unis entendent appliquer contre l'Iran. Les craintes liées aux cyberattaques iraniennes enregistrées durant le week-end maintiennent une certaine réserve sur les marchés actifs.

L'environnement macroéconomique asiatique combine ainsi des contraintes sectorielles et des incertitudes géopolitiques. La trajectoire des grands groupes de semi-conducteurs sud-coréens conditionne l'évolution des indices. L'exposition aux grandes capitalisations industrielles de Séoul s'effectue notamment via des allocations en actions ou des instruments diversifiés. Les investisseurs attendent désormais la publication des prochains indicateurs d'activité pour jauger la solidité de la demande mondiale en composants électroniques.

Repli sur les bourses asiatiques en Chine et au Japon

Chine et Hong Kong pénalisés par la levée de fonds d'Alibaba

À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng cède 2,01% à 25 487 points sous le poids du secteur de la technologie. L'action Alibaba a plongé de 8,94% à la suite de l'annonce d'un placement d'actions de 80 milliards de dollars de Hong Kong, soit près de 10,20 milliards de dollars US. L'opération a été fixée au prix de 112,70 HKD par action afin de financer des projets d'infrastructure liés à l'intelligence artificielle.

La levée de capitaux inattendue a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant au niveau élevé des investissements requis dans le domaine de l'IA. Sur les marchés continentaux chinois, la baisse s'avère plus modérée mais reste généralisée. L'indice Shanghai Composite enregistre un repli de 0,59% à 3 882 points. L'indice CSI 300 abandonne de son côté 1,21% pour clôturer la séance à 4 563 points.

Le scepticisme sur le financement de l'IA pèse sur le sentiment général en Chine continentale. La réallocation des flux financiers s'effectue dans un climat d'hésitation globale sur les valeurs de croissance. Les investisseurs internationaux qui cherchent à se positionner sur ces marchés utilisent des produits indiciels ou des ETF spécialisés sur la région Asie-Pacifique. Les annonces gouvernementales de soutien économique demeurent surveillées pour évaluer la tendance des titres chinois.

Tensions inflationnistes et attentisme sur l'indice Nikkei 225

Sur la place financière de Tokyo, l'indice Nikkei 225 affiche un recul de 0,72% à 65 507 points. À l'inverse, l'indice élargi Topix est parvenu à performer de 0,15% pour finir la journée à 4 073 points. Les valeurs liées à la chaîne d'approvisionnement des puces informatiques ont subi des prises de bénéfices. La prudence prévaut au sein du secteur technologique mondial avant la publication très attendue des résultats financiers de Nvidia mercredi.

L'évolution de la politique monétaire japonaise alimente également l'aversion au risque des intervenants. La résurgence des pressions inflationnistes au Japon renforce la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt par la Banque du Japon lors de son comité de septembre. Le resserrement monétaire anticipé intervient dans un climat géopolitique complexe au Moyen-Orient qui entretient la volatilité des matières premières.

Les mouvements sur le marché des devises reflètent ces ajustements de politique monétaire entre Tokyo et Washington. La trajectoire du yen face au dollar influence directement la compétitivité des grands groupes exportateurs japonais. La conjonction des incertitudes monétaires et sectorielles impose un cadre de négociation prudent sur les places asiatiques. L'attention des salles de marché reste focalisée sur la publication des statistiques d'inflation et sur les interventions des banquiers centraux.

❓ FAQ sur les marchés asiatiques

Pourquoi les bourses asiatiques affichent-elles une nette baisse ce lundi ? La baisse sur les bourses asiatiques s'explique principalement par le recul des géants de la technologie comme Samsung et Alibaba, couplé à l'attentisme avant la publication des résultats de Nvidia. Les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient et les anticipations de hausse des taux au Japon pèsent également sur le sentiment des investisseurs.

Quelles sont les causes du repli du cours du Kospi à Séoul ? Le cours du Kospi a chuté de 3,12% sous l'effet du plongeon de l'action Samsung, qui pèse lourdement sur la cote sud-coréenne. Les investisseurs ont sanctionné l'absence d'engagements clairs sur l'annulation d'actions auto-détenues et un montant global de retour au capital jugé inférieur aux attentes du marché.

Pourquoi l'action Samsung a-t-elle perdu 8,70% en séance ? L'action Samsung a dévissé en raison de la déception provoquée par son plan de restitution de capital de 65 à 80 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché espérait un effort plus soutenu via des rachats d'actions, mais les contraintes de structure de propriété avec Samsung Life et Samsung Fire ont limité ces rachats au profit des dividendes en trésorerie.

Quel a été l'impact de l'annonce d'Alibaba sur les marchés chinois ? L'action Alibaba a chuté de 8,94% à Hong Kong après l'annonce d'une émission d'actions de 10,21 milliards de dollars destinée au financement de projets dans l'intelligence artificielle. Cette levée de fonds surprise a ravivé les craintes d'une dilution des actionnaires et d'un coût très élevé des investissements requis dans la technologie.