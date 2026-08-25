Le KOSPI a clôturé en hausse de 0,68% à 6 743 points ce mardi 25 août 2026, inversant un repli de plus de 4% enregistré au début des échanges. Les investisseurs ont profité de ce creux matinal sur les actions de semi-conducteurs pour se positionner avant la publication des résultats de Nvidia. La reprise intervient alors que Washington intensifie ses sanctions financières contre Téhéran, tout en épargnant provisoirement les établissements bancaires chinois.

KOSPI : retournement à la Bourse de Séoul

Rachat sur les semi-conducteurs avant Nvidia

Les actions sud-coréennes ont effacé leurs pertes initiales pour terminer la séance en territoire positif. Le KOSPI a profité d'un retour de l'appétit pour le risque sur les valeurs de l'intelligence artificielle. Les opérateurs de marché anticipent la publication des résultats trimestriels de Nvidia ce mercredi, avec des positions sur les options qui suggèrent une variation potentielle de 280 milliards de dollars de capitalisation boursière pour le groupe américain.

Au sein des poids lourds de la cote sud-coréenne, le fabricant de puces Samsung Electronics a terminé stable. Son concurrent SK Hynix a progressé de 0,42% au terme d'une séance agitée. Les syndicats de SK Hynix ont rejeté de justesse un projet d'accord salarial.

Dans le secteur automobile, le syndicat de Hyundai Motor est parvenu à un accord de principe avec la direction, évitant l'extension d'un mouvement de grève entamé la semaine dernière. À l'inverse, le fabricant de batteries LG Energy Solution a abandonné 3,45%, pesant sur les gains de l'indice.

Tensions géopolitiques et repli sur le marché pétrolier

Sur le plan géopolitique, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a dévoilé une campagne de sanctions ciblant les flux financiers de l'Iran. Les mesures annoncées touchent le commerce de brut, les transports maritimes, la technologie, l'aviation et les actifs numériques. Les pays poursuivant leurs échanges avec Téhéran s'exposent à des sanctions secondaires, une mise en garde adressée directement à la Chine, premier acheteur de pétrole iranien.

Washington a toutefois choisi de différer l'imposition de sanctions secondaires contre les grandes banques chinoises. La décision temporaire offre un délai aux partenaires de l'Iran pour réduire leurs achats énergétiques. Le dispositif vise à limiter les risques de frictions immédiates entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Malgré ces menaces pesant sur l'offre pétrolière, les cours du brut fléchissent. Le contrat sur le Brent cède 2,50% à 89,50 dollars le baril, et le WTI américain recule de 3% à 82,50 dollars. La détente sur le marché des matières premières atténue temporairement les craintes d'un choc inflationniste pour les économies de la région.

Marchés asiatiques : Tokyo et la Chine continentale

Progression à la Bourse de Tokyo tirée par la technologie

Au Japon, le Nikkei 225 a gagné 0,50% à 65 837 points et Topix a progressé de 0,50% à 4 094 points. Les valeurs technologiques ont accompagné le mouvement de hausse généralisé en Asie avant la publication des chiffres de Nvidia. Le marché a rapidement effacé les hésitations du début de séance, dans le prolongement du repli observé hier à Wall Street.

Du côté des entreprises, le titre du groupe d'assurances Tokio Marine Holdings a progressé de 2,02%. L'assureur australien Suncorp Group apparaît comme sa cible d'acquisition prioritaire au terme d'un processus d'audit préalable. Une transaction renforcerait la présence du groupe japonais sur le marché océanien.

Par ailleurs, les autorités financières japonaises étudient la mise en place d'incitations fiscales destinées aux investisseurs particuliers nationaux. La ministre des Finances Satsuki Katayama a indiqué que ce dispositif vise à accroître la détention de la dette souveraine par les ménages via des obligations souveraines japonaises (JGB). L'objectif est de diversifier la base de financement de l'État en mobilisant l'épargne locale.

Prudence en Chi ne continentale et à Hong Kong

Les marchés chinois ont clôturé sans direction claire à l'issue de la séance. L'indice Shanghai Composite a progressé de 0,19% à 3 889 points, alors que le CSI 300 a cédé 0,24% à 4 552 points. De son côté, le Hang Seng à Hong Kong a terminé quasi inchangé à 25 511 points (-0,02%).

Les investisseurs font preuve d'attentisme face aux incertitudes au Moyen-Orient et avant l'ouverture du symposium de Jackson Hole plus tard cette semaine. Le suivi des indices boursiers reflète une posture de prudence en l'absence de nouveaux catalyseurs monétaires ou budgétaires en Chine continentale. Les volumes de transactions restent modérés dans l'attente d'orientations plus claires des banques centrales.

L'actualité des entreprises a été rythmée par la chute d'environ 45% du titre Unitree, fabricant chinois de robots humanoïdes. La correction fait suite à une hausse spectaculaire où la valeur avait été multipliée par cinq lors de sa première journée de cotation à Shanghai. Le repli ravive les craintes quant à des valorisations excessives sur le segment des introductions en bourse et met en lumière la forte spéculation des investisseurs particuliers.

❓ FAQ sur les marchés asiatiques

Pourquoi le cours KOSPI a-t-il rebondi en cours de séance ? Le cours KOSPI a inversé sa tendance négative initiale de plus de 4% grâce à un retour des acheteurs sur le secteur des semi-conducteurs. Les investisseurs ont ajusté leurs positions avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Quel est l'impact des sanctions américaines sur les marchés asiatiques ? L'annonce de sanctions américaines contre l'Iran renforce les incertitudes géopolitiques, mais l'absence de sanctions immédiates visant les banques chinoises a temporairement apaisé le marché. La baisse parallèle des cours du pétrole brut limite la pression sur les actions sud-coréennes et japonaises.

Comment s'exposer à la performance des bourses asiatiques ? L'exposition aux marchés de la région peut s'effectuer à travers des actions d'entreprises cotées ou via des ETF répliquant les grands indices asiatiques comme le Nikkei 225, le CSI 300 ou le cours KOSPI.