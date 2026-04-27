L'action Adidas portée par le record de Sawe

1h59min30s. Le premier marathon officiel sous deux heures propulse l’action Adidas en hausse de 1,65% à 138,5 dollars ce lundi. Sabastian Sawe a gagné le marathon de Londres avec les Adizero Adios Pro Evo 3, une paire à 500 dollars que le groupe allemand veut utiliser face à Nike. Le titre reste pourtant en baisse de 18% depuis le début de l’année, ce qui limite la portée boursière immédiate du record.

Action Adidas : un record converti en signal de marque

Un chrono sous deux heures en course officielle

Sabastian Sawe a remporté le marathon de Londres dimanche en 1h59min30s. Le Kenyan efface le précédent record du monde de Kelvin Kiptum, établi en 2h00min35s à Chicago en octobre 2023. Le seuil des deux heures tombe donc dans une course homologable, et non dans un défi monté hors calendrier officiel.

Le résultat a été renforcé par la densité du podium. Yomif Kejelcha a terminé deuxième en 1h59min41s pour son premier marathon, tandis que Jacob Kiplimo a couru en 2h00min28s. Les trois premiers hommes sont passés sous l’ancien record de Kiptum.

Le volet féminin a aussi profité à Adidas. Tigst Assefa a battu son propre record du monde en course exclusivement féminine, là encore avec la même chaussure. Le marathon de Londres donne ainsi au groupe allemand une vitrine rare : une victoire masculine, un record féminin et un modèle identique sur les deux courses d’élite.

Une visibilité immédiate pour la chaussure à 500 dollars

Après l’arrivée, Sawe a brandi ses Adizero Adios Pro Evo 3, annotées au marqueur noir avec “WR” et “sub-2”. La scène a transformé une paire de compétition en image de marque mondiale. Pour une chaussure vendue 500 dollars, la rareté fait partie du message autant que la performance.

Le modèle pèse 97 g en moyenne en taille échantillon UK 8,5. Adidas indique qu’il est 30% plus léger que son prédécesseur, qu’il améliore l’économie de course de 1,6% et qu’il accroît de 11% le retour d’énergie à l’avant-pied. Le dispositif repose sur une mousse Lightstrike Pro Evo et un système carbone EnergyRim, avec 39 mm d’épaisseur au talon et 36 mm à l’avant-pied.

Le calendrier commercial reste resserré. Adidas a annoncé un lancement limité fin avril, puis une diffusion plus large lors de la saison des marathons d’automne, à 500 dollars ou 500 euros la paire. Le prix place les chaussures de running dans une catégorie de niche, réservée aux coureurs qui acceptent de payer très cher un gain chronométrique mesuré en secondes.

Pourquoi l’action Adidas reste sous pression en 2026

Le rebond ne gomme pas le recul annuel

L’action Adidas progresse ce lundi, mais la réaction reste modérée par rapport à la portée sportive du record. Des cotations en milieu de matinée donnaient aussi un gain proche de 2%, alors que le titre conservait une baisse de 18% depuis le 1er janvier. Le marché distingue donc l’effet publicitaire immédiat et la trajectoire financière du groupe.

La chaussure ne changera pas seule les comptes d’Adidas. Le groupe a réalisé 24,8 milliards d’euros de ventes en 2025, avec plus de 65 000 salariés dans le monde. Même avec un prix de 500 dollars, les Adizero Adios Pro Evo 3 pèsent d’abord sur la perception de la marque et sur la crédibilité du segment performance.

Le relais financier passera par plusieurs lignes de compte. Les ventes de running, la marge brute et le coût marketing diront si le record devient un avantage commercial durable. Pour l’instant, le dossier reste surtout un signal de notoriété pour le cours Adidas.

Nike, tarifs et Moyen-Orient restent dans l’équation

La comparaison avec l’action Nike arrive mécaniquement dans l’analyse. Nike avait tenté de franchir les deux heures avec Breaking2 à Monza en 2017, puis Eliud Kipchoge avait réussi 1h59min40s lors du défi INEOS 1:59 en 2019. Ces deux performances n’ont pas intégré les records officiels, car les conditions de course ne correspondaient pas au cadre classique d’un marathon.

Pour Adidas, le record tombe au bon moment dans la bataille des chaussures de running à plaque carbone. La gamme Adizero a déjà contribué à plus de 30 victoires ou records sur route depuis septembre 2023, dont six World Marathon Majors. Ce palmarès donne un support produit au discours commercial du groupe, sans remplacer les indicateurs financiers attendus par les actionnaires.

Le titre reste aussi exposé à d’autres facteurs. Les droits de douane américains, les coûts logistiques et les effets du conflit au Moyen-Orient figurent parmi les craintes citées autour du dossier. Dans les actions de consommation discrétionnaire, un record sportif peut soutenir l’image d’une marque, mais les marges et les prévisions restent les variables qui déplacent durablement les valorisations.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Adidas monte-t-elle après le marathon de Londres ?

L’action Adidas monte après le record de Sabastian Sawe, qui a couru le premier marathon officiel sous deux heures avec les Adizero Adios Pro Evo 3. Le record donne une exposition mondiale à la technologie running du groupe.

Le record de Sawe peut-il changer le cours Adidas à long terme ?

Le cours Adidas dépendra surtout des ventes, des marges et des prévisions financières. Le record améliore la visibilité de la marque, mais son effet durable devra se lire dans les résultats trimestriels.

Que représente l’Adizero Adios Pro Evo 3 pour Adidas ?

L’Adizero Adios Pro Evo 3 est une chaussure de compétition très légère, annoncée à 97 g en moyenne. Elle sert de vitrine technologique dans les chaussures de running haut de gamme.

Pourquoi Nike est-elle liée au dossier action Adidas ?

Nike reste le rival direct d’Adidas dans les chaussures de marathon à plaque carbone. Les tentatives Breaking2 et INEOS 1:59 avaient donné de l’avance médiatique à Nike, mais le record officiel de Sawe donne cette fois l’avantage narratif à Adidas.

Quels risques pèsent encore sur l’action Adidas en 2026 ?

L’action Adidas reste sensible aux droits de douane américains, aux coûts de transport et à la demande des consommateurs. Le recul de 18% depuis le début de l’année montre que le record sportif ne suffit pas à effacer ces contraintes.