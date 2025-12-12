🔝L'argent en hausse hebdo de 10%

L'argent poursuit sa forte tendance haussière lors de la dernière séance de la semaine, un phénomène qui ne peut être attribué à un seul facteur. Actuellement, la demande spéculative augmente très fortement, bien qu'elle soit principalement visible sur le marché des options ETF. Bloomberg suggère que les investisseurs détenant des positions courtes sur les options seront contraints de générer une demande spéculative supplémentaire pour l'argent afin de limiter leurs pertes.

Les principaux facteurs à l'origine de la hausse de l'argent cette année sont notamment un nouveau déficit important causé par la forte demande du secteur photovoltaïque, la stimulation des ETF et les problèmes persistants dans le secteur de l'extraction de l'argent, qui est souvent un sous-produit de l'extraction du cuivre, de l'or ou du zinc. En outre, les facteurs monétaires et les inquiétudes liées à la nomination d'un nouveau président de la Fed renforcent la demande de métaux précieux. La hausse du prix de l'argent atteint déjà 120 % cette année, avec une augmentation de plus de 10 % pour cette seule semaine. De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que la demande en argent est principalement spéculative. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le ratio cours de l'or/cours de l'argent connaît une baisse dynamique similaire à celle observée en 2020. Le ratio lui-même est à son plus bas niveau depuis 2021. S'il venait à chuter jusqu'à la moyenne à long terme de 53, cela impliquerait un dépassement du seuil des 80 dollars l'once. Source : Bloomberg Finance LP, XTB ​​​​​​​ L'argent enregistre sa quatrième journée consécutive de hausse, atteignant un niveau proche d'une résistance technique potentielle. Néanmoins, le niveau de 60 dollars l'once pourrait actuellement constituer un soutien très fort pour le prix. Source : xStation5​​​​​​​

