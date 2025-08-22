L'Ethereum bondit de 11 % dans un contexte de ton modéré à Jackson Hole et de rebond à Wall Street.

Les commentaires modérés du président de la Fed soutiennent les valorisations des actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. Ce changement de sentiment alimente la hausse du Bitcoin et de l'Ethereum, qui profitent de la faiblesse du dollar et du rebond des marchés boursiers mondiaux. Au-delà des principales cryptomonnaies, la reprise se propage également aux monnaies plus modestes, appelées « altcoins ». Chainlink, Uniswap et Sushi se distinguent par leur dynamisme, même si aucune d'entre elles n'égale la tendance haussière actuelle de l'Ethereum.

Historiquement, le marché pourrait être entré dans une phase de « domination de l'Ethereum », qui, lors des précédents cycles haussiers, avait tendance à émerger après plusieurs mois de hausse soutenue menée par le Bitcoin.

Si le marché haussier actuel se déroule de manière similaire à celui de 2020-2021, d'autres projets tels que Chainlink, Cardano ou Ripple pourraient ne commencer à connaître une phase de forte hausse qu'une fois que le marché aura commencé à prendre progressivement ses bénéfices sur Ethereum.

Bien sûr, rien ne garantit que la reprise actuelle des cryptomonnaies sera identique à la précédente. Cependant, depuis plusieurs mois, nous observons une progression constante de l'ETH par rapport au BTC, une dynamique qui attire de plus en plus l'attention de Wall Street. ETHEREUM (D1) La cryptomonnaie a connu une semaine difficile ; l'incertitude du marché et les sorties de capitaux des actifs spéculatifs ont fait chuter l'Ethereum de 13 % depuis lundi. Le discours de Powell a toutefois contribué à effacer la plupart de ces pertes. À l'issue de la conférence, l'ETH a bondi de 9 % et se maintient désormais autour de 4 640 dollars. La pièce n'est plus qu'à 5 % de son plus haut niveau historique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'analyse technique suggère qu'entre juin et juillet, l'ETH est sorti de son précédent canal haussier et en a établi un nouveau, plus raide. Le marché a défendu la moyenne mobile sur 200 jours lors de la consolidation, et le prix s'échange désormais au-dessus des EMA15, EMA50, EMA100 et EMA200. La zone de résistance finale se situe entre 4 866 dollars et la valorisation actuelle. À la baisse, les niveaux de support clé se situent à 3 944 $ et 3 351 $, renforcés par la ligne de tendance et la moyenne mobile sur 50 jours. Il convient également de prêter attention à un écart de demande à la limite inférieure du canal ascendant, qui signale la force de la tendance, ainsi qu'à l'élargissement de la structure du rallye, qui suggère une volatilité accrue à venir.

Source: xStation5 BITCOIN (D1) La situation semble globalement similaire pour la plus grande cryptomonnaie au monde. Sa valorisation avait été mise sous pression par les inquiétudes liées à la politique de la Fed et aux perspectives économiques générales, mais les commentaires de M. Powell ont permis au Bitcoin de récupérer une partie importante de ses pertes récentes. Cependant, le prix n'a pas affiché le même optimisme que l'Ethereum, malgré une ampleur comparable des baisses précédentes. Sur le graphique quotidien, le Bitcoin semble former un autre canal de consolidation très géométrique, compris entre 111 844 et 124 464 dollars. Le marché n'a pas réussi à défendre la ligne de tendance haussière à court terme, même si le soutien de la zone de tendance à moyen terme a tenu bon. Le rebond relativement plus faible souligne une demande plus modérée par rapport à l'Ethereum.

Source: xStation5

