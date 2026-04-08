L’euphorie gagne les marchés après le cessez-le-feu au Moyen-Orient 📈

L'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran a provoqué un revirement brutal du sentiment des marchés, l'euphorie qui en a résulté faisant chuter les cours du pétrole d'environ 10 % aujourd'hui. Une baisse à deux chiffres du prix du brut en une seule séance traduit non seulement un soulagement, mais aussi, potentiellement, une révision prochaine des scénarios macroéconomiques. La perspective d'un rétablissement du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz semble désormais réaliste, ce qui réduit le risque d'un choc d'approvisionnement et contribue immédiatement à faire baisser les anticipations d'inflation. Les investisseurs sont rapidement revenus à un mode « d'appétit pour le risque ». Il est toutefois important de rappeler qu'à ce stade, l'accord ne porte que sur les deux prochaines semaines et ne marque pas la fin définitive du conflit. L'indice MSCI Asie-Pacifique a progressé de près de 5%, atteignant son plus haut niveau depuis trois semaines.

Les contrats à terme sur les indices américains ont gagné plus de 2,5%, tandis que les contrats européens ont bondi de 5,5%.

Le dollar, qui servait auparavant de valeur refuge, s'est déprécié de 0,8%.

Les bons du Trésor ont progressé, les marchés ayant recommencé à anticiper des baisses de taux de la Fed. Trump a souligné qu’une condition essentielle du cessez-le-feu était le maintien d’une libre circulation totale des navires dans le détroit d’Ormuz. Pendant cette période, les deux parties devraient négocier un plan de paix en dix points proposé par Téhéran. Israël a confirmé qu'il s'alignerait sur la décision américaine, bien que des informations faisant état de frappes de l'armée israélienne dans le sud du Liban aient fait surface plus tôt dans la journée. Il convient également de noter que la proposition de Téhéran semble relativement maximaliste, incluant des exigences telles que la levée de toutes les sanctions, le contrôle total et la perception de droits de passage dans le détroit d'Ormuz, ainsi que la poursuite de l'enrichissement d'uranium à des fins civiles. Si la position de négociation de l'Iran s'avère particulièrement ferme, les marchés pourraient commencer à intégrer un risque de reprise du conflit dès la semaine prochaine. La baisse des cours du pétrole ne se traduit pas seulement par une diminution des coûts énergétiques : elle renforce également les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire et d'un soutien à la croissance économique. Si une paix plus durable au Moyen-Orient venait à se profiler dans les jours à venir, la récente correction sur les marchés boursiers pourrait bien s'inverser. Graphiques US100 et OIL (D1) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."