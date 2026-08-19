L'Europe s'en sortira-t-elle avant l'hiver ?

Malgré quelques replis ponctuels, le cours des contrats à terme sur le gaz européen continue d'afficher une nette tendance à la hausse. Le cours indiqué sur le graphique se maintient actuellement autour de ~63 € Du point de vue de l’analyse technique, la zone des 64 € constitue un niveau de prix clé à surveiller. Un franchissement durable au-dessus de ce niveau modifierait la structure technique actuelle ; l’un des niveaux suggérés par la projection de Fibonacci à 161,8 % correspond à une zone située à environ 25 % au-dessus du cours actuel. Source : xStation5 D’un point de vue fondamental, plusieurs facteurs favorisent actuellement, sans toutefois les garantir, de nouvelles hausses de prix. L'offre est clairement restreinte, même si, malgré des circonstances défavorables, elle n'est pas pour autant inerte. Source: Bloomberg Finance Les niveaux estimés de stockage sont passés sous la tendance saisonnière maximale, établissant ainsi un record sur plusieurs années. À ce jour, les installations de stockage européennes affichent leur niveau le plus bas depuis 10 ans, y compris pendant la période mouvementée de 2022 à 2023. Actuellement, selon les données de Bloomberg, le taux de remplissage des installations de stockage européennes s'élève à environ 61 %, contre une moyenne saisonnière d'environ 71 %. Source: Bloomberg Finance La situation en matière de transport maritime est encore plus intéressante. Malgré le blocus du détroit d’Ormuz en février et la coupure des approvisionnements en provenance de producteurs clés tels que le Qatar, le volume de gaz en mer a augmenté de plusieurs centaines de pour cent, atteignant en avril son plus haut niveau depuis plusieurs années Cependant, la situation de l’offre n’est pas sans ambiguïté. Si l’on examine les données relatives aux importations, le mois d’août fait apparaître une divergence marquée entre l’Europe et le reste du monde. Les importations en Inde, en Égypte et à Taïwan ont baissé de 5 % à 20 %. En Europe, principalement en France, aux Pays-Bas et en Espagne, les importations se maintiennent aux niveaux de 2025, voire les dépassent. Du côté de l’offre, hormis le Qatar et les autres pays du golfe Persique mentionnés précédemment, tous les producteurs de gaz naturel, tels que la Russie, l’Australie et les États-Unis, maintiennent ou accélèrent leur production. Il est important de noter que les niveaux historiquement bas n’ont pas été enregistrés en 2022/2023, mais en 2016/2017/2018, lorsque des températures exceptionnellement basses avaient entraîné une hausse de la consommation. Concrètement, cela signifie que l’Europe a de bonnes chances d’éviter les pénuries, voire une forte flambée des prix par rapport aux niveaux actuels, mais uniquement si les températures hivernales moyennes se situent dans la fourchette normale.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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