🚨L'EURUSD autour de 1,16 avant l'IPC US

Nous allons faire une pause dans le conflit qui s'intensifie au Moyen-Orient et nous concentrer à nouveau sur les données macroéconomiques. Le sujet principal de la session d'aujourd'hui sera les données de l'IPC américain, qui seront publiées à 13h30.

Que pouvons-nous attendre de ces données ?

Le consensus des analystes, qui fluctue autour du dernier chiffre, suggère une incertitude relativement élevée concernant la dynamique des prix aux États-Unis, qui subit encore les effets statistiques du shutdown. Source : XTB Research, données Macrobond

Les analystes interrogés par Bloomberg indiquent que le risque de pression sur les prix dans l'économie américaine a de nouveau augmenté, avec une probabilité de 2,5 % en glissement annuel. Il convient de noter que ces chiffres n'incluent pas les hausses des prix de l'énergie résultant de l'action militaire dans le golfe Persique.

Répartition des prévisions des analystes pour le rapport sur l'IPC publié aujourd'hui. Source : Bloomberg Financial No.

Que révèlent les dernières données ?

Le dernier indice IPC exceptionnellement bas aux États-Unis a incité les investisseurs à la complaisance avant le récent rebond de l'indice PCE à un niveau symbolique de 3 % (données de décembre), qui indique une pression très forte sur les prix dans les dépenses non discrétionnaires (en particulier les soins de santé). Le PCE étant le dernier indice d'inflation publié aux États-Unis et donc le plus facile à prévoir, la surprise causée par des données supérieures aux attentes pour décembre a fait pencher la balance vers des inquiétudes quant à une reprise de l'inflation, avant même les risques liés aux prix de l'énergie.

Source: XTB Research, Macrobond data

L'incertitude qui entoure les prochains chiffres s'explique également par la dynamique de l'inflation au cours du dernier mois. La baisse des prix des matières premières énergétiques a largement contribué à ces résultats inférieurs aux prévisions. Par conséquent, même si les données d'avant-guerre indiquent une poursuite de cette tendance, celle-ci sera considérée comme un soulagement temporaire et comme le fondement d'un très fort rebond dans les mois à venir. L'inflation des loyers (logement) devrait rester sur une tendance à la baisse, même si le soulagement pourrait être limité par la hausse des coûts médicaux et des biens exposés à l'augmentation des prix de l'aluminium.

La baisse mensuelle des prix des matières premières énergétiques et des voitures d'occasion a été la principale source de soulagement des prix aux États-Unis ces derniers mois. Source : XTB Research, données Macrobond.

Graphique EURUSD, intervalle D1

L'EURUSD a de nouveau chuté aujourd'hui sous le niveau de support clé de 1,16, ignorant la hausse rapide des valorisations du marché des swaps concernant les hausses de taux d'intérêt dans la zone euro. Une inflation supérieure aux prévisions aux États-Unis pourrait anéantir les espoirs d'un rebond au-dessus de 1,162 et repousser le taux de change sous 1,158. D'autre part, un résultat neutre favoriserait une consolidation supplémentaire entre ces niveaux, renforcée par l'incertitude concernant les données futures.

Source: xStation5

Graphique USDJPY, intervalle D1

La paire USDJPY poursuit sa tendance haussière avant la publication des chiffres de l'inflation américaine et continue de défendre la zone de support clé marquée par la limite inférieure du canal haussier qui a débuté fin février et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours. Une forte hausse des prix aux États-Unis pourrait théoriquement pousser la paire encore plus haut, vers 159,37 yens, où se situent les plus hauts niveaux de cette année.

À l'inverse, toute baisse pourrait ramener l'USDJPY vers les niveaux de support technique susmentionnés.

Source: xStation5