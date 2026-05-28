⬆️L'EURUSD rebondit

Un revirement notable s'est produit sur les marchés financiers au cours des dernières heures. Le taux de change de la principale paire de devises, EURUSD, a enregistré un rebond prononcé après que des baisses l'aient brièvement fait passer sous la barre des 1,16. L'euro s'apprécie actuellement d'environ 0,1% face au dollar américain, s'échangeant autour de 1,1630. L'évolution résulte d'une combinaison de données macroéconomiques décevantes en provenance des États-Unis, de signaux bellicistes de la Banque centrale européenne et de nouveaux développements sur le front géopolitique.

Faiblesse des données macroéconomiques américaines et apaisement des craintes inflationnistes

Le principal catalyseur de l'affaiblissement du billet vert est venu des dernières publications macroéconomiques outre-Atlantique, qui ont apaisé les craintes des investisseurs quant à un resserrement monétaire :

Croissance du PIB décevante : Le Bureau d'analyse économique des États-Unis a publié sa deuxième révision du PIB du premier trimestre, abaissant l'estimation de la croissance économique à 1,6% contre 2,0% précédemment. Le marché s'attendait largement à ce que ce chiffre reste stable à 2,0%.

Le Bureau d'analyse économique des États-Unis a publié sa deuxième révision du PIB du premier trimestre, abaissant l'estimation de la croissance économique à contre 2,0% précédemment. Le marché s'attendait largement à ce que ce chiffre reste stable à 2,0%. Inflation PCE conforme aux attentes : L'indice global des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, a atteint 3,8% en glissement annuel en avril (contre 3,5% en mars), ce qui correspondait parfaitement au consensus du marché.

L'indice global des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, a atteint en glissement annuel en avril (contre 3,5% en mars), ce qui correspondait parfaitement au consensus du marché. Stabilisation de l'IPC de base : L'indice IPC de base (hors prix des denrées alimentaires et de l'énergie) s'est établi à 3,3% en glissement annuel, ce qui correspond également aux attentes. De plus, sur une base mensuelle, l'inflation de base a augmenté de 0,2%, soit un peu moins que les prévisions de 0,3%.

La révision du PIB du premier trimestre fait apparaître une croissance économique en baisse. Le fait que le conflit avec l'Iran ait déjà commencé en mars pourrait laisser penser que les données du deuxième trimestre subiront elles aussi un impact négatif important lié à cette situation. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'inflation mesurée par l'indice PCE rebondit conformément aux prévisions. Cela contraste fortement avec la publication de l'inflation mesurée par l'IPC, qui a surpris les investisseurs avec des chiffres nettement plus élevés. Source : Bloomberg Finance LP

Le fait que l'inflation n'ait pas surpris à la hausse, malgré une flambée massive des prix des matières premières, a soulagé les investisseurs. Conjugué au ralentissement manifeste de la dynamique du PIB, cela s'est traduit par une baisse de l'indice du dollar. Une inflation conforme aux prévisions et une croissance plus faible pourraient tempérer les attentes du marché concernant des hausses rapides des taux de la Fed.

Une BCE belliciste et des pressions sur la zone euro

Alors que l'économie américaine montre des signes de ralentissement, des informations favorables à la monnaie unique affluent d'Europe. Le compte rendu publié de la réunion d'avril de la Banque centrale européenne (le « procès-verbal ») indique clairement que les facteurs de risque inflationnistes dans la zone euro se sont considérablement intensifiés.

Les responsables de la BCE ont souligné les pressions croissantes sur les prix, laissant entendre que le régulateur européen pourrait être contraint de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux restrictifs pendant une période plus longue. La divergence des perspectives de politique monétaire entre une Fed potentiellement plus accommodante et une BCE soucieuse de l'inflation a fortement contribué au renforcement de la paire EUR/USD. Le marché anticipe actuellement une probabilité stupéfiante de 93% d'une hausse des taux de la BCE en juin.

Géopolitique : sanctions et avancée potentielle sur le dossier nucléaire

Parallèlement, l'attention des marchés reste tournée vers le Moyen-Orient. Les prix des matières premières énergétiques ont augmenté dans un contexte de nouveaux affrontements entre les forces américaines et iraniennes dans la région du golfe Persique. Le pétrole brut WTI a bondi de plus de 3% au cours de la séance matinale européenne. La situation a été encore exacerbée par la décision du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui a annoncé des sanctions contre une nouvelle institution iranienne ayant déclaré unilatéralement son contrôle sur le détroit d’Ormuz.

Cependant, le sentiment du marché s’est amélioré à la suite d’informations diffusées par la chaîne d’information saoudienne Al Hadath. Selon ces informations, Islamabad s'apprêterait à proposer un compromis à Washington, en vertu duquel l'uranium iranien serait transféré à Pékin sous stricte supervision internationale. Une telle initiative diplomatique pourrait considérablement désamorcer le conflit régional, réduisant quelque peu la prime de risque sur les marchés et tempérant la demande d'actifs refuges tels que le dollar. D'un autre côté, Trump a récemment déclaré qu'il ne souhaitait pas accepter que l'uranium iranien aboutisse en Russie ou en Chine.

Perspectives techniques sur l'EURUSD

La combinaison de données de croissance économique américaine inférieures aux prévisions, d'un ton belliciste de la BCE et d'une avancée diplomatique potentielle concernant le programme nucléaire iranien a fourni une base solide pour un rebond marqué de l'EURUSD. Les investisseurs ont trouvé des arguments suggérant que la banque centrale américaine ne sera pas contrainte de resserrer immédiatement sa politique monétaire.

La clôture de l'EURUSD avec une ombre de chandelier aussi prononcée pourrait indiquer que le support clé au niveau de 1,16 tient bon, ce qui pourrait permettre de tester la résistance au niveau de retracement de 50,0%.