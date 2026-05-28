La séance de pré-marché à Wall Street montre une relative stabilité ce jeudi matin, après une série inédite de sommets historiques enregistrés la veille. Les investisseurs maintiennent une attitude prudente avant la publication très attendue de l'indicateur d'inflation PCE à 14h30, un chiffre déterminant pour l'orientation de la politique monétaire américaine. L’attente ainsi que le regain des tensions au Moyen-Orient suspendent provisoirement le rallye qui porte les principaux indices boursiers vers des niveaux records depuis la fin du mois de mars.

L'impact de l'inflation américaine sur les indices boursiers

Une consolidation prudente avant l'indice PCE

En séance de pré-marché ce jeudi, la stagnation domine à New York. Les opérateurs de marché suspendent provisoirement leurs initiatives majeures avant la publication réglementaire de l'indice des prix PCE prévue à 14h30. Cet indicateur macroéconomique clé mesurera de manière précise l'évolution de l'inflation américaine pour le mois d'avril. Les Futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont ainsi en baisse de 0,24% et 0,49% respectivement.

Une lecture inférieure aux prévisions du consensus, qui table sur 3,3% sur un an pour l’indice Core, viendrait valider la tendance positive amorcée dès la fin du mois de mars. À l'inverse, une statistique plus élevée que prévu raviverait immédiatement les craintes d'un resserrement monétaire prolongé de la Réserve fédérale américaine. Les secteurs traditionnellement sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt feraient alors l'objet de dégagements.

La phase de temporisation succède à une séance de mercredi fructueuse, au cours de laquelle les grands indices boursiers américains comme le S&P 500, le Nasdaq Composite et le Dow Jones ont établi de nouveaux records historiques de clôture. Le compartiment de la consommation discrétionnaire a soutenu la tendance, tandis que l'énergie et les valeurs financières ont pesé négativement sur la hausse générale.

Des indicateurs macroéconomiques denses en Europe et en Asie

La séance de ce jeudi s'avère particulièrement chargée sur le plan des données économiques mondiales avec une série de rapports programmés en début d'après-midi. Au-delà des chiffres mesurant l'inflation américaine, les investisseurs analyseront la deuxième estimation du PIB américain du premier trimestre, attendue stable à 2,0%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont anticipées à 211 000, alors que les commandes de biens durables pour le mois d'avril devraient progresser de 3,5%.

Les places financières européennes s'inscrivent en baisse en séance ce jeudi matin, subissant les nouvelles tensions au Moyen-Orient. Le CAC40 recule de 0,50%, le DAX de 0,46% l’Euro Stoxx 50 de 0,42%. Le FTSE 100, quant à lui, baisse de 1,06% après 7 séances consécutives de hausse. Les intervenants limitent volontairement l'exposition sur les indices boursiers continentaux tant que la direction générale de Wall Street reste indécise.

En Asie, la trajectoire s'est révélée tout aussi corrective lors des clôtures matinales de ce jour. Le Nikkei de Tokyo a abandonné 0,70%, pénalisé par des dégagements ciblés sur les entreprises technologiques. À Hong Kong, le Hang Seng a reculé de -1,27%. Le KOSPI a terminé en baisse de 0,53% et le Shanghai Composite progresse légèrement de 0,12%.

La trajectoire des actions technologiques face aux tensions géopolitiques

Des publications de résultats contrastés dans la technologie

Le secteur des actions technologiques demeure vigoureusement animé par le flux continu des publications financières trimestrielles des grandes entreprises cotées. Le titre Snowflake est attendu en hausse de 37,52% après la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,39 milliard de dollars, supérieur aux estimations initiales. La direction a d'ailleurs relevé ses prévisions de revenus de produits pour l'ensemble de l'exercice à 5,84 milliards de dollars.

La tendance s'avère nettement mais sobrement plus incertaine pour Salesforce, dont le bénéfice par action ajusté atteint 3,88 dollars pour un chiffre d'affaires de 11,13 milliards de dollars. Ses prévisions pour la période suivante, comprises entre 11,27 et 11,35 milliards de dollars, se situent en deçà des attentes formulées par le consensus. Parallèlement, le groupe HP Inc a ajusté à la baisse ses objectifs annuels de rentabilité avec un bénéfice par action ajusté désormais attendu entre 2,90 et 3,10 dollars.

Dans le compartiment des semi-conducteurs, Marvell Technology se distingue favorablement grâce à un bénéfice ajusté par action de 0,80 dollar, porté par la performance de ses centres de données qui génèrent 1,832 milliard de dollars. À l'opposé, Wix.com met en place une réduction de ses coûts structurels avec le licenciement de 20% de ses effectifs globaux.

Regain de tension au Moyen-Orient et impact énergétique

Les problématiques géopolitiques viennent complexifier l'arbitrage des portefeuilles financiers ce jeudi en raison de nouveaux incidents armés. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé une frappe de représailles contre une base aérienne américaine non précisée au Moyen-Orient, la qualifiant d'« avertissement sérieux ». Cela faisait suite à une attaque américaine menée à l'aube qui eut détruit quatre drones iraniens et une station de contrôle au sol près de l'aéroport de Bandar Abbas. Parallèlement, le Koweït a signalé avoir intercepté des drones et des missiles « hostiles » non identifiés.

Les frictions provoquent un rebond technique immédiat des cours du brut sur le marché mondial des matières premières. La libre circulation au sein de cette artère maritime majeure représente un enjeu de négociation central pour éviter une rupture prolongée des chaînes d'approvisionnement. Le Brent est en hausse de 2% à 94,76 dollars, et le référent américain WTI en hausse de 1% à 91,10 dollars.

Face à ces incertitudes latentes, les investisseurs se tournent vers une allocation sélective combinant des actions technologiques et des actifs sectoriels diversifiés pour atténuer le risque de portefeuille.

❓ FAQ

Comment l'indice d'inflation PCE influence-t-il les indices boursiers américains ? L'indice PCE est la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Une accélération des prix incite la banque centrale à maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui pèse sur la valorisation des actions. À l'inverse, une modération de l'inflation américaine soutient généralement la hausse des actions.

Pourquoi les actions technologiques ont-elles réagi de manière divergente ce jeudi ? Les performances dépendent fortement des résultats et des prévisions communiqués par chaque entreprise. Des annonces de forte croissance des revenus comme celle de Snowflake soutiennent les cours des actions technologiques. Au contraire, des prévisions inférieures aux attentes ou des plans de licenciements pèsent sur des titres comme Salesforce ou HP.

Comment s'exposer au secteur de l'énergie face aux risques géopolitiques au Moyen-Orient ? L'exposition au secteur de l'énergie peut s'envisager de manière globale par la sélection d'actions de compagnies pétrolières d'envergure internationale ou via des etfs sectoriels. Ces supports financiers permettent de répliquer les performances d'un panier d'entreprises énergétiques cotées, offrant une diversification face aux fluctuations du brut provoquées par les tensions internationales.