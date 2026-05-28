L'argent recule de 1,5 % 🚩 Bank of America entrevoit un potentiel de rebond

L'argent recule de 1,5% aujourd'hui, prolongeant ainsi la forte vague de ventes observée au cours des dernières séances. Dans le même temps, Bank of America reste optimiste quant à l'argent et continue de tabler sur un potentiel de hausse des cours jusqu'à 100 dollars l'once au quatrième trimestre 2026, même si la banque prévient qu'une telle remontée serait probablement temporaire plutôt que durable. Selon les analystes de BofA, la tendance haussière actuelle de l'argent est principalement alimentée par la remontée en cours de l'or, les tensions géopolitiques et la liquidité limitée sur le marché physique de l'argent. Points clés Cependant, la banque estime que les fondamentaux industriels de l'argent commencent à s'affaiblir, les prix élevés devenant un problème majeur alors que les fabricants cherchent de plus en plus à réduire leur utilisation d'argent ou à le remplacer par des alternatives moins coûteuses.

Le risque le plus important concerne le secteur photovoltaïque, qui a été l'un des principaux moteurs de la demande d'argent ces dernières années. Selon la BofA, la demande de ce segment pourrait avoir déjà atteint son pic en 2025.

La banque souligne également le ralentissement de la production de panneaux solaires en Chine et une baisse potentielle des nouvelles installations solaires en 2026, ce qui pourrait limiter la poursuite de la croissance de la demande industrielle d'argent.

Les prix élevés de l'argent exercent une pression significative sur les marges des fabricants de panneaux solaires, accélérant le processus dit de « rationalisation », dans lequel les entreprises réduisent la quantité d'argent utilisée dans les produits industriels.

BofA estime que le déficit mondial d'argent pourrait se réduire de près de 90 % cette année, rendant le marché de plus en plus vulnérable à un excédent de l'offre, même après des ventes modestes de la part des investisseurs.

La banque s’attend à ce que l’argent se négocie progressivement davantage comme un métal précieux que comme un métal industriel au cours des prochains trimestres, ce qui implique une plus forte dépendance vis-à-vis des flux de capitaux, du sentiment des investisseurs et des anticipations en matière de politique monétaire.

Malgré sa position plus prudente, la BofA souligne que la demande d’argent ne devrait pas s’effondrer brutalement, car ce métal reste un élément essentiel de la transition mondiale vers les énergies vertes.

Le conflit en cours avec l’Iran continue de soutenir les investissements dans les énergies alternatives et les technologies visant à réduire la dépendance au pétrole, ce qui soutient indirectement la demande d’argent à long terme.

La banque met également en garde contre le fait que les prix de l'argent pourraient rester très volatils. Plus tôt cette année, l'argent a brièvement grimpé vers les 120 dollars l'once, les investisseurs et les acheteurs industriels se disputant des stocks physiques limités.

Les négociations commerciales entre les États-Unis, le Canada et le Mexique constituent une autre source importante de risque. Le Canada et le Mexique étant des fournisseurs majeurs d'argent pour les États-Unis, d'éventuels droits de douane ou perturbations commerciales pourraient à nouveau resserrer les conditions d'approvisionnement du marché. BofA note également que, malgré des prix élevés, les avoirs en ETF sur l'argent adossés à des actifs physiques continuent de baisser, tandis que les données de la CFTC montrent un appétit limité chez les investisseurs spéculatifs pour augmenter de manière significative leurs positions longues sur les contrats à terme. Le marché actuel de l'argent reste extrêmement sensible aux changements de sentiment et aux flux de capitaux, ce qui crée un potentiel à la fois de fortes hausses et de corrections tout aussi agressives dans les mois à venir. Source: xStation5

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