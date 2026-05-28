Le marché des métaux précieux traverse une période charnière en ce mois de mai 2026. L'or, traditionnellement considéré comme la valeur refuge par excellence, subit actuellement des pressions baissières. La situation s'explique par un climat macroéconomique tendu et des mouvements stratégiques menés par les traders algorithmiques. Pour les investisseurs débutants, comprendre les forces qui dictent l'évolution du cours de l'or est essentiel pour bâtir une stratégie patrimoniale solide. L'analyse complète décrypte les tendances actuelles à travers les prismes macroéconomiques et techniques.

💵 Climat macroéconomique et tendance du dollar

L'impact des tensions géopolitiques et le rôle du dollar

Les marchés financiers mondiaux sont actuellement secoués par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment par le biais des nouvelles attaques de drones. En parallèle, les interventions régulières de Donald Trump introduisent de la volatilité et du bruit sur les marchés. Face à cette incertitude, les investisseurs institutionnels se tournent massivement vers le dollar américain, qui renforce son statut de valeur refuge. Par conséquent, l'indice du dollar (USDIDX) enregistre un rebond technique notable, entraînant dans sa hausse l'indice de volatilité (VIX) et le cours du pétrole.

La corrélation négative entre le billet vert et l'or

Selon Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB, les hausses du dollar américain provoquent historiquement des dégâts drastiques sur les métaux précieux. L'or étant libellé en dollars, toute appréciation de la devise américaine rend mécaniquement l'actif plus cher pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies. La corrélation négative historique explique la correction actuelle de l'or. Les algorithmes de trading ont massivement pris leurs profits sur le dollar autour des 95,5 points, déclenchant un rebond de la devise qui pourrait pousser l'indice du dollar jusqu'à 105 points, accentuant temporairement la baisse des actifs risqués et des matières premières.

📊 Analyse technique de l'or et vagues d'Elliott

Les bases de la théorie des vagues d'Elliott appliquées à l'or

Pour modéliser le comportement de l'or, Antoine utilise les vagues d'Elliott, un outil technique basé sur la psychologie des foules qui segmente les tendances en structures impulsives de cinq vagues distinctes. Dans une tendance haussière classique, les vagues 1, 3 et 5 poussent le marché vers le haut, tandis que les vagues 2 et 4 représentent des phases de correction ou de stagnation. Une règle fondamentale de cette théorie stipule que la vague 3 ne doit jamais être la plus courte du cycle, illustrant la puissance de la participation du marché lors de cette phase intermédiaire.

Le scénario d'une "vague 5 étendue" sur le métal jaune

Sur le graphique mensuel à très long terme, l'or présente une configuration spécifique dite de "vague 5 étendue", un phénomène assez fréquent sur les matières premières. La structure graphique suggère que le cycle haussier phénoménal de l'or entamé ces dernières années pourrait être arrivé à un sommet technique temporaire. En théorie, la fin d'une vague 5 étendue provoque souvent une correction rapide et profonde. Bien que l'analyste précise qu'il ne faut pas céder au catastrophisme, la théorie chartiste pure n'exclut pas un retour technique vers les 1808 dollars, correspondant au creux de la sous-vague 2, même si des supports intermédiaires bien plus solides protégeront le cours. ce scénario reste improbable.

🎯 Niveaux techniques clés et zones d'achat algorithmiques

Les retracements de Fibonacci et la "Boîte Verte"

Le trading moderne est largement dominé par les "algo-traders", des robots programmés pour exploiter la géométrie de Fibonacci. Ces algorithmes cherchent systématiquement à acheter les replis de marché, ciblant le niveau de mi-chemin (retracement de 50%) et la Golden Zone (retracement de 61,8%). Pour l'or, l'application de ces ratios met en évidence une zone d'achat institutionnelle majeure à long terme, matérialisée sous forme d'une "boîte verte" située entre 2785 dollars et 3320 dollars. À plus court terme, sur l'horizon hebdomadaire, cette zone d'intérêt a été ajustée par les analyses entre 3750 dollars et 4188 dollars.

Objectifs de long terme et scénarios de reprise

L'analyse des graphiques journaliers et en données 4 heures (H4) montre que l'or évolue dans un canal baissier à court terme, coincé sous des résistances techniques majeures où les robots vendent à découvert. À court terme, la cassure de la zone des 4400 dollars teste actuellement les ordres de protection (stop loss) des acheteurs. Cependant, une fois cette tempête technique passée et la purge des algorithmes complétée dans la zone des 3750 dollars, le scénario de fond demeure extrêmement haussier. Le respect des lignes de tendance historiques issues des sommets de 1980 et 2011 devrait servir de puissant tremplin pour propulser l'or vers son objectif final de long terme à 6450 dollars.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que l'indice du dollar (USDX ou DXY) et quel est son lien avec l'or ? L'indice du dollar mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises étrangères majeures. L'or étant coté et négocié mondialement en dollars, il existe une corrélation inverse : lorsque le dollar se renforce (devient plus cher), le cours de l'or a tendance à baisser à court terme, et inversement.

2. Qu'appelle-t-on la "Golden Zone" en analyse technique ? En finance de marché, la Golden Zone fait référence à une zone de prix clé calculée grâce aux ratios de Fibonacci, plus précisément entre les retracements de 61,8% et 65% d'un mouvement de hausse précédent. C'est une zone hautement surveillée par les traders professionnels et les algorithmes pour se positionner à l'achat lors d'un repli de marché.

3. La baisse actuelle du cours de l'or remet-elle en cause sa tendance haussière ? Non, selon l'analyse technique présentée. La baisse actuelle est qualifiée de correction technique saine et nécessaire au sein d'un grand cycle. Elle permet de purger les excès du marché et d'offrir de meilleurs points d'entrée aux investisseurs de long terme avant une possible impulsion vers de nouveaux sommets historiques.

4. Qu'est-ce qu'une vente à découvert (short) mentionnée dans l'analyse ? La vente à découvert est une technique financière qui permet à un investisseur ou à un robot de spéculer sur la baisse du prix d'un actif. Le trader emprunte l'actif pour le vendre immédiatement sur le marché, avec l'intention de le racheter plus tard à un prix inférieur pour le restituer, empochant ainsi la différence comme bénéfice.