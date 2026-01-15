📉L'EURUSD recule de 0,3 %

L'EUR/USD est en baisse de plus de 0,3 % aujourd'hui, reculant vers des niveaux de support clés après une série de publications macroéconomiques américaines très solides, les demandes initiales d'allocations chômage étant tombées sous la barre des 200 000. Ces chiffres robustes signifient que le marché du travail, qui devait être le « talon d'Achille » des États-Unis en 2026, est à nouveau considéré comme très résilient. De plus, les données américaines publiées aujourd'hui laissent entrevoir un scénario globalement favorable au dollar américain. Les prix à l'exportation et à l'importation ont augmenté d'un mois sur l'autre, tandis que les indicateurs d'activité régionale de Philadelphie et de New York ont largement dépassé les attentes. Les commentaires des responsables de la Fed, Bostic et Goolsbee, suggèrent également que la Fed considère de plus en plus le marché du travail comme stable, ce qui pourrait réduire la pression en faveur d'une baisse des taux. Prix à l'exportation aux États-Unis en glissement mensuel : 0,5 % (prévision : 0 %, précédent : 0 %)

Prix à l'importation aux États-Unis en glissement mensuel : 0,4 % (prévision : -0,2 %, précédent : 0 %)

Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis : 198 000 (prévision : 215 000, précédent : 208 000, révisé : 207 000)

Demandes d'allocations chômage continues aux États-Unis : 1,884 million (prévisions : 1,897 million, précédent : 1,914 million, révisé : 1,903 million)

Indice Philly Fed Business (États-Unis) : 12,6 (prévisions : -1,35, précédent : -10,2, révisé : -8,8)

12,6 (prévisions : -1,35, précédent : -10,2, révisé : -8,8) Indice manufacturier de la Fed de New York (Empire State) : 7,7 (prévisions : 1, précédent : -3,90, révisé : -3,7) L'EUR/USD recule vers 1,16, la tendance baissière ralentissant près de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (ligne rouge, 1,157), un niveau où le marché a récemment rebondi à deux reprises. Source: xStation5 Les contrats à terme sur l'indice du dollar américain (USDIDX) atteignent des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis la première moitié du mois de décembre, effaçant ainsi une partie de la forte baisse enregistrée fin 2025. L'indice a affiché une série de gains au cours des deux dernières semaines, interrompue uniquement par de brefs reculs. Source: xStation5

