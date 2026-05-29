L'indice EU50 frôle des sommets historiques : la hausse généralisée et les rachats d'actions soutiennent les valeurs européennes

L'indice EU50 affiche aujourd'hui une séance modérément positive, avec une hausse de 0,4% en cours de séance, tandis que le contexte général du marché reste favorable. Actuellement, 71% des valeurs composant l'indice s'échangent en territoire positif, et 60% des actions se maintiennent au-dessus de leurs moyennes mobiles à 50 et 200 jours, ce qui suggère que la reprise est largement répartie sur l'ensemble du marché. L'indice reste à seulement 1,5% de son plus haut historique (ATH), avec des rendements de +1,0% sur les 7 derniers jours, +3,4% sur le mois dernier et +5,0% depuis le début de l'année. Secteurs : les matériaux, la finance et l'industrie mènent le marché Les hausses enregistrées aujourd'hui sont principalement portées par les secteurs des matériaux, de la finance, des communications, de la technologie et de l'industrie. Le secteur des matériaux affiche la meilleure performance, avec une hausse de 0,8 %, soutenu par les solides performances de Saint-Gobain (+1,83 %) et de BASF (+1,28 %). Dans le secteur financier, UniCredit (+1,52 %), BNP Paribas (+1,41 %) et BBVA (+1,34 %) se distinguent particulièrement. Cependant, le secteur n'affiche pas une tendance uniformément positive : Deutsche Bank (-2,29 %) est actuellement la valeur la plus faible parmi les principales actions en mouvement aujourd'hui. Dans le secteur industriel, Airbus (+1,95 %) et Safran (+1,38 %) affichent de bons résultats, tandis que la pression sur l'indice provient de titres tels que Bayer (-1,77 %), Siemens Energy (-1,69 %) et Anheuser-Busch InBev (-0,90 %). Les rachats d'actions apportent un élan supplémentaire aux actions européennes Les rachats d'actions, qui atteignent des niveaux records, constituent une autre source de soutien pour le marché européen. Selon Barclays, les entreprises de l'indice Stoxx 600 ont racheté pour environ 18 milliards d'euros d'actions en avril, un chiffre proche des sommets cycliques et bien supérieur aux moyennes saisonnières. Barclays note également que près de 80% des programmes de rachat annoncés pour 2026 n'ont pas encore été exécutés, ce qui pourrait continuer à soutenir la demande technique pour les actions européennes dans les mois à venir. Programmes de rachat annoncés Siemens a annoncé un programme de rachat d'actions de 6 milliards d'euros.

Shell a annoncé un programme de rachat de 3 milliards de dollars.

Eni a annoncé un programme de rachat de 1,5 milliard d'euros.

ING a annoncé un programme de rachat de 1 milliard d'euros.

La Deutsche Bank a été mise en avant par Barclays comme l'une des sociétés ayant un volume important de rachats restants à exécuter avant la fin du mois d'août par rapport à sa capitalisation boursière.

Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco et Royal Unibrew ont également été identifiées comme des sociétés ayant des programmes de rachat en cours relativement importants qui restent à mener à bien. Le tableau de l'EU50 reste aujourd'hui positif, même s'il est davantage marqué par la sélectivité que par l'euphorie. Parallèlement, la valorisation de l'indice, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) sur 12 mois de 18,7, reste relativement faible par rapport aux multiples de valorisation des principaux indices boursiers américains.

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