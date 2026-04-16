L'indice US100 atteint des sommets historiques 📈

Les indices boursiers américains ont atteint de nouveaux records historiques, portés par la conviction croissante des investisseurs que le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait bientôt s'apaiser, que les prix de l'énergie pourraient se stabiliser et que la Fed pourrait revenir à une position légèrement plus accommodante. Le S&P 500 a progressé de 0,8 % et, pour la première fois de son histoire, a clôturé hier au-dessus du seuil des 7 000 points, tandis qu'aujourd'hui, le contrat Nasdaq 100 (US100) est en hausse de près de 0,2 %, établissant un nouveau record en dépassant les 24 400 points. Les grandes entreprises technologiques sont le principal moteur de cette remontée ; leurs gains avant l'ouverture des marchés ont été alimentés par les excellents résultats du fabricant taïwanais de puces TSMC. L'optimisme suscité par la perspective de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran a fait baisser les prix du pétrole et renforcé l'appétit pour les actifs risqués, notamment les actions.

Le marché attend de nouvelles informations sur l'avancement des négociations, qui pourraient soutenir la tendance haussière.

Les résultats financiers des grandes banques (Bank of America, Morgan Stanley) ont dépassé les attentes tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices.

La forte reprise à court terme du S&P 500 (environ 10 % en 11 jours) est un événement historique rare et envoie des signaux mitigés pour l'avenir. Toutefois, les données historiques suggèrent des rendements modérés à court terme, mais potentiellement plus élevés à plus long terme.

Aujourd'hui, le rapport sur les résultats de Netflix pour le premier trimestre 2026, qui sera publié après la séance, pourrait constituer un catalyseur potentiel d'un regain d'optimisme. La bonne santé des sociétés cotées américaines reste un soutien fondamental clé pour les actions. Le début de cette saison des résultats peut être considéré comme très réussi. US100 (D1) Source: xStation5

Source: Yahoo Finance

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