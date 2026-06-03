Les ventes du propriétaire de Zara bondissent de 11,5% à taux de change constants entre le 1er mai et le 1er juin.

L'ouverture des bourses européennes affiche une tendance mitigée ce mercredi, alors que le rebond de 2% du baril pèse sur les indices boursiers du continent. À la Bourse de Madrid, l'action Inditex se détache avec un bond de 6% en séance. Cette surperformance du géant de la mode soutient le marché espagnol, tandis que le compartiment automobile tire les places financières allemande et française vers le bas.

Résultats financiers de l'action Inditex et réaction sectorielle

Une accélération marquée des ventes au premier trimestre

Le groupe de distribution textile, maison mère de Zara, publie un chiffre d'affaires en hausse de 5,8% à 8,7 milliards d'euros pour le premier trimestre. Cette dynamique démontre la résilience des volumes de vente dans un environnement de consommation sélectif. La marge brute progresse de 6,9% pour atteindre 5,4 milliards d'euros, s'améliorant de 67 points de base pour représenter 61,2% des revenus globaux.

L'EBITDA de la multinationale grimpe de 7,3% à 2,6 milliards d'euros. Cette progression supérieure à celle des ventes illustre une maîtrise stricte des coûts d'exploitation. Le bénéfice net s'établit à 1,4 milliard d'euros, signant une avance de 5,4% sur un an. Les opérateurs de marché retiennent particulièrement les données commerciales dévoilées pour la période de mai.

Entre le 1er mai et le 1er juin, les ventes à taux de change constants affichent une croissance de 11,5%. Ce chiffre marque un net redressement par rapport à l'augmentation de 8,8% enregistrée de février à avril. La publication de ces résultats trimestriels Inditex tire l'ensemble du secteur de la distribution en Europe, avec des concurrents comme H&M orientés à la hausse dans les premiers échanges. L'appétit pour les actions de la mode européenne se trouve ravivé par ce rapport d'activité.

Un bilan financier préservé et des stocks maîtrisés

La structure financière de l'entreprise espagnole affiche un profil sécurisant à l'issue de cette période. Inditex compte une trésorerie nette de 10,8 milliards d'euros, sans la moindre dette financière. Cette configuration lui garantit une autonomie totale pour financer ses futurs investissements sur fonds propres, limitant mécaniquement l'impact de la politique des taux d'intérêt élevés sur son résultat net.

La gestion des stocks confirme cette rigueur opérationnelle. Les inventaires n'augmentent que de 1% sur un an pour s'établir à 3,81 milliards d'euros, limitant le risque de démarques estivales massives. Cette rotation saine des collections conforte la hausse de l'action Inditex en bourse, les analystes saluant un modèle logistique performant.

Pour l'exercice 2026, la direction maintient son enveloppe d'investissements d'environ 2,3 milliards d'euros. Ces dépenses se concentrent sur la modernisation des espaces de vente, les plateformes numériques et les technologies de caisse. Les surfaces commerciales augmenteront de 5% cette année. Le seul frein identifié reste l'impact des devises, estimé à -1% sur le chiffre d'affaires annuel.

Source: xStation5

Source: xStation5

Pression sur l'indice DE40 et les données macroéconomiques

Le pétrole brut pèse sur les bourses européennes

Contrairement à l'action Inditex, la majorité des valeurs européennes subissent la remontée des cours de l'énergie. Le baril de pétrole brut avance de 2% ce mercredi, propulsé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ce renchérissement affecte directement les secteurs de l'industrie lourde et du transport à Paris et Francfort, tirant l'Euro Stoxx 50 vers une baisse de 0,35% en milieu de journée.

Les valeurs dépendantes du carburant encaissent des prises de bénéfices marquées. Les compagnies aériennes telles que Lufthansa et Air France-KLM reculent d'environ 2% dans la matinée. Le compartiment automobile, très représenté outre-Rhin, figure également parmi les plus mauvaises performances sectorielles, perdant 1,5% et pesant sur l'indice DE40 allemand.

Ce repli des places financières européennes trouve une limite temporaire suite aux récentes déclarations politiques aux États-Unis. Donald Trump a mentionné que les discussions avec l'Iran restaient d'actualité, calmant temporairement les craintes d'un embrasement immédiat. Les salles de marchés orientent désormais leur attention vers les États-Unis, avec la publication de l'enquête ADP sur l'emploi privé à 14h15, suivie de l'indice ISM des services à 16h00 (heure de Paris).

Des indices PMI européens en contraction modérée

Les statistiques matinales ont apporté quelques révisions à la hausse pour l'activité européenne de mai. Les indices d'activité PMI définitifs dans le secteur des services dépassent les estimations préliminaires des analystes. En Allemagne, l'indice des services s'établit à 48,1 (contre 47,8 attendu). L'indice composite allemand remonte à 48,8, un chiffre scruté de près par les traders actifs sur l'indice DE40.

Du côté de la zone euro, l'indice PMI composite final s'affiche à 48,5, franchissant les 47,5 anticipés par le consensus. L'indicateur final des services se hisse à 47,7, contre une prévision de 46,4. Malgré ces ajustements positifs, l'ensemble des baromètres demeure positionné sous la barre des 50 points. L'économie européenne reste donc en phase de contraction.

La dégradation de l'activité s'avère toutefois moins sévère qu'escompté. Ces données conjoncturelles poussent les gérants de portefeuilles à ajuster leurs allocations, privilégiant le secteur de la distribution et les biens de consommation au détriment des valeurs industrielles cycliques. L'orientation de la politique monétaire de la BCE restera dépendante de cette trajectoire de croissance ralentie dans les prochains mois.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels sont les chiffres marquants des récents résultats trimestriels Inditex ? La maison mère de Zara affiche un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 5,4%, pour un chiffre d'affaires de 8,7 milliards d'euros. Le point central reste l'accélération des ventes de 11,5% à taux de change constants entre début mai et début juin, un indicateur fort de l'attrait des nouvelles collections auprès des consommateurs.

Quel est l'impact de l'action Inditex sur le secteur de la distribution ? Les bons résultats d'Inditex tirent l'ensemble du secteur de la distribution vers le haut en Europe. Le titre gagne près de 6% à la Bourse de Madrid, entraînant dans son sillage d'autres valeurs de la mode européenne, notamment son concurrent suédois H&M qui s'oriente à la hausse en séance.

Pourquoi l'indice DE40 recule-t-il malgré les indices PMI revus à la hausse ? L'indice DE40 subit la pression directe du rebond des prix de l'énergie. Le baril de pétrole brut gagne près de 2%, ce qui pèse sur l'industrie lourde et les constructeurs automobiles allemands. Cette baisse sectorielle masque les effets de la légère révision à la hausse des indices PMI des services.