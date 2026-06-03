L'application des retracements de Fibonacci sur une échelle logarithmique révèle un objectif de long terme situé à 200 000 dollars.

Le Bitcoin a perdu ses supports à court terme et pourrait glisser vers la zone des 44 000 dollars à 35 000 dollars.

Une correction pourrait survenir sur les indices américains en raison d'une hausse saisonnière de l'indice de volatilité jusqu'à la mi-juin.

Le marché des cryptomonnaies, et plus particulièrement celui du Bitcoin, suscite autant de fascination que d'interrogations chez les investisseurs débutants. Pour y voir plus clair au-delà du bruit quotidien des actualités, l'analyse technique offre des repères factuels basés sur le comportement des grands acteurs financiers. À travers l'émission Good Morning Market, l'analyste Antoine Andreani, Head of Research, détaille une méthode rigoureuse pour cartographier les futurs mouvements majeurs de la reine des cryptomonnaies.

📊 La méthodologie des investisseurs institutionnels

Le rôle prépondérant des algorithmes de trading

Sur les marchés financiers mondiaux, et notamment sur les contrats à terme, les transactions ne sont plus le seul fait d'humains passant des ordres manuels. Selon Antoine Andreani, les robots traders et les algorithmes institutionnels représentent au minimum 90% du volume total des transactions. Ces programmes informatiques suivent des règles mathématiques strictes et impersonnelles pour entrer et sortir du marché, cherchant constamment à optimiser leurs prix d'entrée.

Pour les investisseurs novices, comprendre ce fonctionnement est essentiel. Ces ordinateurs puissants attendent systématiquement que les prix d'un actif subissent une correction mécanique pour l'acheter au rabais. Ils agissent de la même manière que des consommateurs qui attendraient la période des soldes pour effectuer des achats importants.

L'importance cruciale de la Golden Zone

Pour détecter ces moments opportuns, les outils mathématiques appelés retracements de Fibonacci sont massivement configurés par ces algorithmes. Lorsqu'un mouvement haussier se produit, l'outil mesure le niveau de correction d'un actif par rapport à son impulsion initiale. La zone comprise entre 50% et 61,8% de correction est appelée la "Golden Zone" (ou zone d'or).

C'est précisément dans cette boîte virtuelle que les algorithmes se déclenchent automatiquement pour acheter l'actif. Ils placent généralement leurs ordres de protection, appelés stops de protection, juste en dessous de cette zone pour limiter les pertes si le marché venait à s'effondrer. L'objectif est ensuite de viser une extension haussière pour revendre avec profit.

📉 L'application de l'échelle logarithmique au Bitcoin

Le secret de l'échelle logarithmique

L'erreur la plus fréquente chez les débutants en analyse technique est d'utiliser une échelle de prix classique (dite arithmétique) sur des actifs ayant connu des hausses de prix phénoménales. L'analyste insiste sur la nécessité absolue d'activer l'échelle logarithmique sur les outils de Fibonacci. Cette échelle permet de mesurer les variations en pourcentages plutôt qu'en valeur absolue de points ou de devises.

Pour les instruments financiers très volatiles comme le Bitcoin, les actions technologiques ou les semi-conducteurs, les algorithmes de pointe calculent exclusivement leurs modèles en mode logarithmique. Sans cette configuration, les zones de support et de résistance historiques calculées sur des bougies mensuelles ou hebdomadaires s'avèrent totalement faussées.

Les précédents historiques du Bitcoin

L'histoire récente démontre l'extrême précision de cette méthodologie logarithmique. En reprenant l'historique depuis la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'application de Fibonacci en mode logarithmique révèle que le Bitcoin avait corrigé exactement sur le niveau des 50%, correspondant alors à 16569 dollars. C'est à ce centime près que les institutionnels ont accumulé l'actif.

Cependant, Antoine Andreani souligne une ombre au tableau concernant le cycle suivant. Le cours a frôlé son objectif théorique d'extension situé à 134300 dollars sans l'atteindre parfaitement avant de se retourner. Cette absence de capitulation ou de prise de profit nette de la part des algorithmes à la cible exacte introduit une légère incertitude sur la force du prochain mouvement d'envergure.

🚀 Perspectives de prix et objectifs long terme

La zone d'achat idéale à venir

En analysant la structure actuelle amorcée depuis le point bas de novembre 2022 (à 1543,5 dollars) jusqu'au sommet récent, le Bitcoin montre des signes de fatigue à court terme. Après avoir perdu certains supports en données journalières, l'actif subit une correction logique. L'analyste anticipe un repli progressif vers la fameuse zone d'achat logarithmique des algorithmes.

Cette zone majeure de support se situe précisément entre 44000 dollars au plus haut et 35000 dollars au plus bas. Pour les investisseurs de long terme, ce retour vers le niveau de mi-chemin (les 50% de retracement) représenterait une opportunité technique saine. C'est ce seuil précis que l'analyste évoque régulièrement lors de ses interventions sur les plateaux de télévision financière.

Le cap théorique des 200000 dollars

Si le scénario de rebond sur cette zone se valide dans les mois à venir, la projection mathématique de Fibonacci s'annonce spectaculaire pour la suite du cycle. En traçant le mouvement mesuré haussier, la cible d'extension finale pour les algorithmes se situe aux alentours des 200000 dollars par Bitcoin.

Pour le moment, à plus court terme, le graphique montre que l'actif est temporairement bloqué par une zone de vente à découvert (short) qui s'est activée près des 82000 dollars, repoussant les prix vers un premier objectif baissier intermédiaire autour de 53329 dollars ou 50000 dollars. Fidèle à sa philosophie de gestion des risques pour le grand public, l'analyste précise qu'il ne recommande que des positions acheteuses (longues) aux débutants, estimant qu'il faut apprendre à maîtriser les marchés haussiers avant de s'essayer à la vente à découvert.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci ? Il s'agit d'un outil d'analyse technique utilisé par les traders pour identifier des niveaux stratégiques de support et de résistance. Il se base sur la suite mathématique de Fibonacci pour déterminer jusqu'où un cours peut corriger après avoir connu une forte hausse ou une forte baisse, exprimé en pourcentages (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%).

2. Pourquoi utiliser une échelle logarithmique plutôt qu'arithmétique ? L'échelle arithmétique montre des écarts constants pour chaque unité de prix (par exemple, la distance visuelle entre 10 et 20 dollars est la même qu'entre 100 et 110 dollars). L'échelle logarithmique, quant à elle, montre les variations en pourcentage. Passer de 10 à 20 dollars représentant une hausse de 100%, l'écart visuel sera identique à un passage de 100 à 200 dollars. Elle est indispensable pour analyser les actifs à forte croissance.

3. Qu'appelle-t-on la "Golden Zone" en trading ? Dans le cadre de l'utilisation de l'outil de Fibonacci, la "Golden Zone" correspond à la zone de prix située entre les niveaux de retracement de 50% et 61,8%. C'est la zone privilégiée par les investisseurs professionnels et les algorithmes pour acheter un actif à un prix considéré comme décoté lors d'une tendance haussière.

4. Qu'est-ce qu'une position "longue" et une position "courte" (short) ? Prendre une position "longue" (ou long) signifie acheter un actif dans l'espoir que son prix augmente afin de réaliser une plus-value à la revente. À l'inverse, une position "courte" (ou short / vente à découvert) consiste à parier sur la baisse du prix d'un actif en le vendant d'abord pour le racheter plus tard à un prix inférieur.