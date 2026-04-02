L'indice US100 recule de 1,5 % face aux craintes croissantes liées à l'inflation et de tensions géopolitiques

Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq 100 (US100) recule de près de 1,4 % dans un contexte d'escalade probable du conflit au Moyen-Orient, évoquée hier par Donald Trump. Auparavant, le marché — influencé par les déclarations de responsables de la Maison Blanche — avait nourri l'espoir que les États-Unis se retirent du conflit et que Téhéran parvienne éventuellement à un accord avec Washington. L'Iran a confirmé qu'il riposterait en conséquence et ferait « regretter » aux États-Unis leur implication dans la guerre contre Téhéran. La hausse des rendements obligataires pèse sur la demande d'actions, tandis que la flambée des prix de l'énergie pourrait plonger l'économie américaine dans la stagflation et, à terme, dans une récession si cette tendance se maintenait. Le marché a actuellement de multiples raisons de s'inquiéter, notamment un risque d'inflation tangible, qui se reflète non seulement dans la hausse des prix du pétrole, mais aussi dans les données de l'ISM américain tant pour le secteur manufacturier que pour celui des services (avec un pic visible de l'indice des prix). Graphique US100 Le US100 s'échange actuellement sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), qu'il a frôlée hier. On observe un canal baissier, avec une résistance aux alentours du niveau de 24 500. Le support, selon la méthodologie de l'analyse de l'évolution des cours, se situe actuellement près de 23 800 et 23 500 (la mèche supérieure de la bougie de lundi). Source: xStation5

Source: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research

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