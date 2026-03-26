L'actualité financière de ce 26 mars 2026 est marquée par une incertitude croissante sur les marchés des matières premières. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, décrypte les mouvements récents du cours de l'or, soulignant que le métal jaune est engagé dans une phase de digestion technique majeure. Alors que les indices boursiers montrent des signes de nervosité, l'or attire toute l'attention des investisseurs qui cherchent à déterminer si le creux de la vague a enfin été atteint.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 L'analyse technique de l'or via les vagues d'Elliott

Comprendre les structures impulsives et correctives

Pour les investisseurs débutants, Antoine rappelle les bases de la théorie des vagues d'Elliott. Une tendance saine se décompose généralement en cinq vagues impulsives dans le sens de la marche, suivies de trois vagues de correction (A-B-C). Selon l'analyste, l'or a terminé une grande phase de hausse et se trouverait actuellement dans la "vague 4", une phase de transition souvent complexe et latérale.

Cette structure est régie par des règles strictes : la vague 2 ne doit pas retracer plus de 100 % de la première, la vague 3 ne doit jamais être la plus petite parmi les sous-vagues motrices et la vague 4 ne doit pas entrer dans le territoire de la vague 1. Actuellement, le marché tente de définir si la correction en cours est terminée ou si une dernière petite impulsion baissière est nécessaire avant le grand redémarrage.

Le principe d'alternance entre les vagues

Un concept clé abordé dans la vidéo est le principe d'alternance. Si la précédente correction (vague 2) a été courte et peu profonde, il est fréquent que la suivante (vague 4) soit plus longue ou brutale. Antoine observe que le mouvement actuel sur l'or est assez "propre" graphiquement, respectant des canaux de prix bien définis, ce qui facilite les prévisions pour les traders utilisant ces outils.

Le respect de ces patterns est essentiel pour valider les scénarios futurs. L'analyste privilégie pour l'instant un scénario où le support des 4 190 dollars joue son rôle de filet de sécurité, permettant d'envisager une reprise durable de la tendance haussière.

🌍 Contexte géopolitique et macroéconomique

L'impact des tensions internationales sur les cours

Le prix de l'or ne dépend pas uniquement de graphiques ; il est le reflet des craintes mondiales. Antoine mentionne les tensions persistantes avec l'Iran comme un moteur potentiel de volatilité. Une annonce de paix ou, au contraire, une escalade durant le week-end pourrait provoquer des mouvements violents dès l'ouverture des marchés lundi.

L'analyste souligne également l'importance des rumeurs concernant des sommets diplomatiques, comme une possible rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Pour un investisseur débutant, il est crucial de comprendre que l'or agit souvent comme une assurance contre le chaos géopolitique.

Le signal envoyé par le marché obligataire

Antoine insiste sur le fait que le marché obligataire est souvent considéré comme le "marché intelligent" par rapport aux actions. Actuellement, la remontée des taux obligataires indique que les investisseurs craignent un retour ou une persistance de l'inflation. Cette situation est paradoxale pour l'or : s'il protège contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt réels peut peser sur son attractivité puisqu'il ne rapporte pas de rendement propre (coupon).

Cette lutte entre protection inflationniste et pression des taux explique la latéralisation actuelle des cours. Les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont également surveillées de près, car elles influencent les décisions de la Réserve Fédérale (Fed) concernant les taux d'intérêt.

📉 Scénarios futurs et niveaux clés à surveiller

La cible ambitieuse des 6 250 dollars

Malgré la correction récente, Antoine maintient une cible théorique à 6 250 dollars pour l'once d'or. Ce scénario reste cependant conditionné au maintien des prix au-dessus de la zone pivot des 4 150 - 4 200 dollars. Si ce support venait à céder de manière franche, la structure haussière de long terme serait remise en question.

Pour les investisseurs, cela signifie qu'il faut surveiller la clôture hebdomadaire. Un rebond "en forme de V" serait le signal le plus fort d'une reprise immédiate, mais une stagnation prolongée pourrait indiquer que le marché a besoin de plus de temps pour accumuler de la force.

L'importance de la psychologie de marché

Enfin, l'analyse met en lumière la psychologie des intervenants. Antoine note que les algorithmes de trading ont parfaitement respecté certains niveaux techniques, comme les 4 190 dollars. Pour un débutant, cela montre que le marché n'est pas aléatoire mais structuré par des seuils de prix où acheteurs et vendeurs s'affrontent massivement.

La patience est donc de mise. L'analyste suggère d'attendre une confirmation de retournement, par exemple via une figure d'épaule-tête-épaule inversée ou une structure en cinq vagues à la hausse sur de petites unités de temps, avant de considérer que le "wagon" de la hausse est reparti.

❓ FAQ

1. Pourquoi l'or est-il considéré comme une valeur refuge ? L'or est un actif tangible qui ne peut pas être imprimé par les banques centrales. En période de crise géopolitique ou de forte inflation, les investisseurs l'achètent pour préserver leur pouvoir d'achat, car sa valeur a tendance à rester stable ou à augmenter quand les monnaies perdent de leur superbe.

2. Qu'est-ce qu'une correction en "flat" dans les vagues d'Elliott ? Une correction "flat" (ou à plat) est une phase de consolidation latérale où le prix fait des va-et-vient entre deux bornes sans direction claire. Contrairement au "zigzag" qui est une chute rapide, le flat fatigue les investisseurs par sa durée avant de reprendre généralement la tendance initiale.

3. Comment les taux d'intérêt influencent-ils le prix de l'or ? En règle générale, quand les taux d'intérêt augmentent, l'or devient moins attrayant car il ne verse pas d'intérêts contrairement aux obligations. Cependant, si les taux montent parce que l'inflation est hors de contrôle, l'or peut quand même grimper car il reste la protection ultime contre la dévaluation monétaire.

4. Quel est le rôle des algorithmes mentionnés par l'analyste ? Aujourd'hui, une grande partie des échanges est réalisée par des programmes informatiques (algorithmes) qui achètent ou vendent automatiquement sur des niveaux de prix précis, souvent basés sur des calculs mathématiques comme les suites de Fibonacci. C'est pourquoi certains niveaux de prix semblent "magiques" et provoquent des rebonds soudains.