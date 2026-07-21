Points clés Capitalisation boursière : Air Liquide figure au 8e rang du CAC 40 avec une valorisation de 129 milliards d'euros.

Air Liquide figure au 8e rang du CAC 40 avec une valorisation de 129 milliards d'euros. Canal haussier historique : L'action s'inscrit dans un canal de très long terme orienté à 45° depuis les points bas de 2008-2009.

L'action s'inscrit dans un canal de très long terme orienté à 45° depuis les points bas de 2008-2009. Objectif de cours : La validation d'un mouvement mesuré haussier vise une cible théorique fixée à 217 €.

📊 L'analyse technique de l'action Air Liquide Une tendance haussière de long terme solide L'action Air Liquide affiche un parcours boursier remarquable sur le long terme. Positionnée au 8e rang des capitalisations du marché français avec environ 129 milliards d'euros, l'entreprise a récemment été devancée par BNP Paribas, Safran et TotalEnergies, ce dernier ayant profité des tensions au Moyen-Orient. Cependant, son profil technique reste exemplaire, matérialisé par un canal haussier initié dès 2008. Ce canal de long terme présente une pente constante à 45° en échelle logarithmique. Sa ligne médiane a joué un rôle de support crucial à de nombreuses reprises, notamment durant la crise sanitaire de 2020, le repli des marchés en 2022 ou les événements géopolitiques récents. Une telle configuration témoigne de la régularité et de la solidité de la tendance de fond du titre. Le mécanisme du mouvement mesuré haussier Sur le plan méthodologique, la valeur sert de cas d'école pour illustrer le concept de mouvement mesuré haussier. Ce type de figure d'analyse technique est particulièrement suivi et exécuté par les algorithmes des investisseurs institutionnels sur les grands marchés mondiaux. En se basant sur les retracements de Fibonacci en données hebdomadaires, le titre est actuellement soutenu par une zone clé acheteuse. La zone d'attraction, située entre le niveau de retracement de 50% et la « Golden Zone », permet d'établir une cible théorique de cours positionnée à 217 €. ⚡ Compression des cours et catalyseurs à venir Une consolidation temporaire sous forme de triangle À plus court terme, le titre traverse une phase de consolidation. Les cours évoluent à l'intérieur d'un triangle graphique et connaissent une latéralisation notable. À chaque tentative de test de la borne supérieure de la figure, l'action subit des dégagements et ricoche à la baisse. La situation génère une certaine impatience chez les porteurs de titres, en particulier lorsqu'ils comparent cette stagnation relative à la performance très soutenue du secteur des semi-conducteurs. Néanmoins, cette phase de temporisation reteste des soutiens clés, comme le retracement de 38,2%, sans remettre en cause la tendance haussière globale. Un potentiel d'explosion à la hausse L'accumulation de cours au sein d'un triangle graphique s'apparente au comportement d'une bouteille de champagne sous pression. Plus la compression s'allonge dans le temps, plus le mouvement de sortie risque d'être puissant et volatil. En cas de cassure par le haut de ce triangle, le titre libérerait son potentiel pour aller chercher le premier objectif de 217 €. Une poursuite du mouvement pourrait même propulser l'action vers la partie supérieure du canal haussier historique, avant une éventuelle réallocation des flux. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Qu'est-ce qu'un canal haussier en analyse technique ? Un canal haussier est une figure graphique formée par deux droites parallèles orientées vers le haut. La ligne inférieure sert de support où les acheteurs interviennent, tandis que la ligne supérieure sert de résistance où les vendeurs prennent leurs profits. 2. Que signifie la notion de mouvement mesuré haussier ? Le mouvement mesuré haussier est un schéma technique où un premier élan de hausse est suivi d'une phase de correction partielle, puis d'une seconde vague de hausse d'une amplitude équivalente à la première. Les traders utilisent les ratios de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée et les objectifs de cours. 3. Pourquoi compare-t-on la compression des cours à une bouteille de champagne ? Cette analogie illustre la diminution progressive de la volatilité à l'intérieur d'un triangle graphique. Les acheteurs et les vendeurs se resserrent dans un espace de plus en plus étroit, accumulant une énergie technique qui se libère brutalement lors de la sortie de la figure. 4. Est-il risqué d'investir pendant une phase de latéralisation ? La latéralisation indique une indécision temporaire du marché. Pour un investisseur débutant, entrer pendant cette phase demande de la patience, car les cours peuvent stagner. La confirmation d'un signal d'achat intervient généralement au moment où le cours casse la résistance par le haut.



Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

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