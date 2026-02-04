L'actualité financière de ce début février 2026 est marquée par une incertitude croissante sur les indices technologiques américains. Antoine, analyste chez XTB, livre une analyse technique détaillée du Nasdaq, mettant en lumière des structures de prix qui pourraient signaler un essoufflement imminent du marché haussier. Entre indicateurs macroéconomiques cruciaux et figures graphiques de retournement, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement de plus en plus "piégeux".



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 Contexte macroéconomique et calendrier du jour

Les rendez-vous économiques majeurs

La séance du 4 février 2026 est ponctuée par des publications de premier plan qui influencent directement la volatilité des marchés. Antoine souligne l'importance des indices PMI (Purchasing Managers' Index) en Europe et aux États-Unis, qui mesurent la santé économique des secteurs manufacturiers et des services. Par ailleurs, l'annonce de l'inflation européenne à 11h et la publication des stocks de pétrole brut à 16h30 sont des catalyseurs surveillés de près par les traders pour anticiper les mouvements sur les devises et les matières premières.

Fragilité des actifs numériques et matières premières

Au-delà des actions, le sentiment de marché semble se dégrader sur d'autres classes d'actifs. Le Bitcoin montre des signes de faiblesse, se dirigeant vers une cible technique à la baisse de 69 800 dollars. Du côté des matières premières, l'or et l'argent testent actuellement des résistances clés, tandis que le pétrole tente un rebond sur un support technique. Ces mouvements corrélés suggèrent une prudence généralisée des investisseurs face à un dollar américain qui pourrait entamer une phase de réveil.

📈 Analyse technique du Nasdaq : La méthode Elliott

Comprendre les vagues d'Elliott

Pour décrypter le mouvement du Nasdaq, Antoine utilise la théorie des vagues d'Elliott, un outil d'analyse qui segmente les cycles de marché en phases impulsives (hausse) et correctives (baisse). Une structure impulsive saine se compose de cinq vagues, où la vague 3 ne peut jamais être la plus courte et où la vague 4 ne doit pas empiéter sur le territoire de la vague 1. Selon l'analyste, le Nasdaq a peut-être complété une structure impulsive propre, mais qui laisserait désormais place à une phase de correction plus complexe.

Le scénario de la "Flat" et du biseau haussier

L'analyse actuelle suggère la formation d'une structure dite en "flat" (plat). Ce type de correction est particulièrement piégeur car il inclut souvent une vague B qui dépasse le précédent sommet historique, incitant les investisseurs novices à acheter une fausse cassure ("breakout") avant un retournement violent. Antoine observe également un biseau haussier sur le S&P 500, une figure chartiste qui, bien qu'orientée vers le haut, se termine statistiquement par une cassure par le bas.

⚠️ Risques et opportunités pour les investisseurs

Détection d'une "Expanded Flat"

L'une des craintes exprimées dans l'analyse concerne la possibilité d'une "expanded flat" à un degré inférieur. Ce scénario impliquerait que le marché traîne à proximité de ses sommets sans parvenir à s'en extraire franchement. Antoine note que l'absence de rejet violent immédiat après avoir testé les hauts de la vague B est inhabituelle, ce qui demande une patience accrue. Les algorithmes pointent toutefois vers des objectifs précis : 7115 points pour le S&P 500 et 27 350 points pour le Nasdaq, servant de boussole dans ce brouillard technique.

Stratégie de prudence et outils d'arsenal

Face à ce marché qualifié de "tricky" (piégeux), l'analyste conseille de ne négliger aucun outil de l'arsenal technique. L'utilisation combinée des vagues d'Elliott, des retracements de Fibonacci et de l'étude des graphiques en unités de temps variées (du 15 minutes au journalier) est essentielle pour identifier les points d'entrée et de sortie. La situation devrait se décanter dans les prochains jours, faisant de cette période un moment charnière pour la gestion de portefeuille.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une vague d'Elliott en bourse ? La théorie des vagues d'Elliott repose sur l'idée que les marchés financiers évoluent selon des cycles répétitifs liés à la psychologie des investisseurs. Elle distingue les mouvements de tendance (vagues impulsives) et les phases de consolidation ou de retournement (vagues correctives).

2. Pourquoi un biseau haussier est-il considéré comme un signal négatif ? Un biseau haussier est une figure de retournement. Bien que les prix montent, l'amplitude des mouvements se réduit, ce qui traduit un épuisement de la force acheteuse. Statistiquement, cette figure se termine souvent par une chute brutale des cours.

3. Que signifie le terme "Flat" dans l'analyse d'Antoine ? Dans le jargon d'Elliott, une "flat" est une structure de correction latérale en trois vagues (A-B-C). Elle est souvent complexe car elle peut donner l'illusion d'une reprise de la hausse avant de chuter à nouveau, piégeant ainsi les investisseurs trop optimistes.

4. Quel est l'impact des indices PMI sur mon portefeuille ? Les indices PMI reflètent l'activité économique réelle. Un chiffre supérieur aux attentes peut doper la confiance et les marchés, tandis qu'un chiffre décevant peut alimenter les craintes de récession et provoquer une vente massive des actions technologiques comme celles du Nasdaq.