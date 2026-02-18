-
Le Bitcoin évolue actuellement dans une structure en triangle, signe d'une indécision majeure du marché.
Une "bataille d'algorithmes" bloque le cours entre des résistances et des supports techniques clés.
La zone des 55000 à 56000 dollars est identifiée comme un support crucial en cas de descente.
Les indices boursiers traditionnels montrent des signes de faiblesse saisonnière en cette mi-février.
L'année 2026 démarre sous le signe de l'incertitude pour les crypto-actifs. Alors que le Bitcoin semble marquer le pas, les analystes scrutent les graphiques pour déceler le prochain mouvement d'envergure. Dans cette édition du Good Morning Market, Antoine, Directeur de la Recherche chez XTB, décrypte les forces invisibles — notamment algorithmiques — qui figent actuellement la reine des cryptomonnaies dans une figure technique de compression, tout en alertant sur une possible corrélation fragile avec les marchés traditionnels.
📊 L'état actuel du marché : Une indécision marquée
Une déconnexion entre crypto et indices
On observe actuellement une décorrélation inhabituelle, entre le Bitcoin et les indices boursiers américains comme le Nasdaq ou le S&P 500. Alors que les indices traditionnels semblent rester "en lévitation" et refusent pour l'instant de corriger, le Bitcoin a montré des signes de faiblesse plus marqués. Cette situation crée un environnement complexe pour l'investisseur, où les actifs risqués ne réagissent pas de manière uniforme face aux pressions macroéconomiques.
La menace de la saisonnalité boursière
La mi-février est statistiquement une période charnière pour les marchés financiers. Historiquement, c'est à ce moment de l'année que débutent souvent des phases de correction sur les actions. L'analyste souligne que cette saisonnalité pourrait peser sur l'ensemble des actifs, y compris le Bitcoin, surtout si le dollar américain (DXY) venait à rebondir. Un dollar fort est généralement perçu comme une menace pour les actifs de croissance et les cryptomonnaies.
🤖 Le Bitcoin face au mur des algorithmes
Une bataille de "Matrix" sur les graphiques
Le cours du Bitcoin est actuellement prisonnier d'une figure géométrique appelée "triangle". Selon Antoine, ce phénomène s'explique par une lutte acharnée entre différents algorithmes de trading. D'un côté, des programmes vendent systématiquement sur une zone de résistance (la "Golden Zone" vers 72500 dollars), et de l'autre, des algorithmes acheteurs soutiennent le cours sur des niveaux de Fibonacci précis. Cette situation de "ping-pong" algorithmique ne pourra durer éternellement ; la pression s'accumule comme dans une bouteille que l'on secoue.
Les scénarios de sortie du triangle
Deux issues principales se dessinent pour les jours à venir. Si le Bitcoin parvient à casser ce triangle par le haut, les algorithmes acheteurs pourraient propulser le prix vers les 75000 dollars. À l'inverse, si la tendance baissière l'emporte et que le support cède, le cours pourrait décrocher rapidement. L'analyste compare cette situation à une phase de compression majeure où la sortie sera probablement violente, quel qu'en soit le sens.
🛡️ Zones de support et perspectives de long terme
Les niveaux clés à surveiller pour les acheteurs
En cas de baisse, plusieurs zones de prix historiques et techniques pourraient servir de "filet de sécurité". L'analyse met en avant une confluence de supports entre 55000 et 56000 dollars. Ce niveau correspond à la fois à des retracements de Fibonacci en arithmétique et en logarithmique. Une chute vers cette zone pourrait provoquer un rebond puissant, offrant potentiellement une opportunité pour les investisseurs qui attendent un point d'entrée plus attractif.
La psychologie des cycles de marché
Il est rappelé que le Bitcoin suit souvent des cycles de 1000 jours de hausse suivis d'au moins un an de correction profonde. Bien que nous soyons dans une phase de marché haussier, des corrections de l'ordre de 77% à 85% ont déjà été observées lors des cycles précédents (Bear Markets). Comprendre cette cyclicité est essentiel pour un débutant afin de ne pas céder à la panique lors des phases de volatilité, tout en gardant un œil sur les objectifs de long terme.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ? Il s'agit d'une zone de prix calculée grâce aux ratios de Fibonacci (généralement entre 61,8% et 65%). Elle est considérée par les traders et les algorithmes comme un niveau stratégique où le prix a de fortes chances de réagir, soit pour rebondir, soit pour se retourner.
2. Pourquoi parle-t-on de "bataille d'algorithmes" ? Aujourd'hui, une grande partie des échanges sur les marchés est réalisée par des programmes informatiques. Lorsqu'un cours stagne dans une zone étroite, c'est souvent parce que les algorithmes d'achat et de vente s'équilibrent parfaitement, jusqu'à ce qu'un événement ou une pression trop forte force l'un des deux camps à céder.
3. Le Bitcoin est-il toujours lié à la bourse traditionnelle ? Généralement, le Bitcoin est considéré comme un actif "risqué" (Risk-On) qui suit la tendance des actions technologiques. Cependant, il arrive des périodes de décorrélation, comme c'est le cas actuellement, où les cryptomonnaies peuvent baisser alors que les indices stagnent ou montent.
4. Qu'est-ce qu'un "Dead Cat Bounce" ? Littéralement un "rebond du chat mort", c'est une expression imagée pour désigner une reprise temporaire et brève du cours après une chute importante, avant que la baisse ne reprenne de plus belle. C'est un piège classique pour les investisseurs débutants.
📉 Résumé quotidien : Tarifs, stagflation et métaux en feu
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (20.02.2026)
🇺🇸 PIB en chute, inflation en hausse : stagflation ou choc politique ?
LVMH et Hermès en hausse après la décision de la Cour Suprême
