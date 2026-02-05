Le Bitcoin a rompu le support critique des 90 000 $, signalant une phase de correction majeure vers les 70 000 $ et potentiellement plus bas.

L'actualité financière de ce début février 2026 est marquée par une instabilité croissante sur les marchés des actifs numériques et traditionnels. Alors que les investisseurs digèrent les derniers résultats des géants de la technologie, le Bitcoin semble donner le ton d'une correction plus large. Cette analyse décrypte les mouvements de prix actuels et les zones de support essentielles à surveiller pour tout investisseur souhaitant naviguer dans cette période de volatilité.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 L'effondrement du Bitcoin et les seuils critiques

La rupture des 90 000 dollars et ses conséquences

Selon l'analyse présentée par Antoine Andreani, le maintien du Bitcoin au-dessus du seuil des 90 000 dollars était crucial pour préserver la dynamique haussière. Ce niveau correspondait à une "zone d'or" (Golden Zone) de Fibonacci, un outil technique utilisé pour identifier les zones de rebond probables. La cassure de ce support a déclenché une accélération baissière, transformant ce qui était une simple correction en un mouvement de vente plus profond. Les institutionnels ayant déjà pris leurs profits aux alentours des 124 000 dollars, le marché se retrouve désormais sans catalyseur acheteur immédiat.

Les objectifs de baisse : 70 000 et 35 000 dollars

Actuellement, le prix se dirige vers le retracement de 50% de la structure globale, situé autour de 70 000 dollars. Ce niveau est d'autant plus symbolique qu'il correspond au précédent sommet historique de 2021. Si ce support ne parvient pas à stopper la chute, une zone de prix comprise entre 44 000 et 35 000 dollars est envisagée. Antoine précise que cette projection n'est pas un avis pessimiste infondé, mais le résultat de calculs mathématiques basés sur les cycles passés du Bitcoin, qui durent généralement un an et peuvent retracer jusqu'à 85% de leur valeur.

💵 L'influence du dollar et de la macroéconomie

Le réveil du dollar index (DXY)

Le dollar index, qui mesure la force de la monnaie américaine face à un panier de devises, montre des signes de reprise structurelle. Historiquement, une hausse du dollar est toxique pour les actifs risqués comme les actions technologiques et les cryptomonnaies. En 2025, la baisse continue du dollar avait alimenté l'euphorie sur les marchés. Cependant, la préparation d'une nouvelle vague de hausse du billet vert pourrait forcer les investisseurs à se retirer des actifs volatils pour se réfugier vers la monnaie fiduciaire, accentuant ainsi la pression vendeuse sur le Bitcoin et l'or.

Décorrélation entre Bitcoin et indices boursiers

Un phénomène inhabituel est observé : le Bitcoin a "lâché prise" et s'est décorrélé des indices boursiers américains comme le Nasdaq et le S&P 500. Alors que les indices stagnent ou consolident horizontalement, la reine des cryptomonnaies chute lourdement. Antoine souligne que, historiquement, le Bitcoin est souvent un indicateur avancé : il commence à baisser avant les marchés actions. Cette déconnexion pourrait être le prélude à un rattrapage par le bas des indices boursiers si la méfiance des investisseurs se généralise.

🏢 Le secteur technologique sous haute surveillance

L'incertitude autour d'Alphabet et Microsoft

Les résultats de Google (Alphabet) ont provoqué une forte volatilité. Techniquement, l'action forme un biseau haussier, une figure qui annonce souvent un retournement à la baisse si la ligne de support inférieure est rompue. Un tel scénario pourrait entraîner le titre vers les 245, voire 220 dollars. Dans le même temps, Microsoft montre des signes de faiblesse évidents, et Nvidia commence à inquiéter les analystes. Étant donné le poids de ces entreprises dans le S&P 500, toute correction majeure de leur part impacterait l'ensemble du marché boursier mondial.

L'impact des banques centrales et du chômage

La journée est également rythmée par les interventions de la Banque Centrale Européenne (BCE) et la publication des chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis. Ces données macroéconomiques sont fondamentales pour anticiper la trajectoire des taux d'intérêt. Pour un investisseur débutant, il est essentiel de comprendre que des taux d'intérêt élevés favorisent le dollar mais pénalisent les investissements de croissance. La combinaison d'un dollar fort et de chiffres économiques incertains crée un environnement complexe où la prudence est de mise.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ? La "Golden Zone" fait référence aux niveaux de retracement de Fibonacci compris entre 61,8% et 65%. Les traders considèrent cette zone comme un emplacement privilégié pour un retournement de tendance ou un rebond important des prix après une hausse ou une baisse.

2. Pourquoi le dollar index (DXY) impacte-t-il le prix du Bitcoin ? Le Bitcoin est majoritairement échangé contre le dollar. Lorsque le dollar devient plus fort et plus cher, il faut "moins" de dollars pour acheter la même quantité de Bitcoin, ce qui fait mécaniquement baisser son prix. De plus, un dollar fort attire les capitaux vers des placements jugés moins risqués.

3. Que signifie la "décorrélation" mentionnée dans l'article ? La corrélation mesure à quel point deux actifs évoluent dans le même sens. Habituellement, le Bitcoin et les actions technologiques (Nasdaq) montent et descendent plus ou moins ensemble. Une décorrélation signifie qu'ils ne suivent plus la même trajectoire, ce qui peut signaler un changement profond dans la psychologie des investisseurs.

4. Un retour à 35 000 dollars est-il une certitude ? Non, en finance rien n'est certain. Il s'agit d'un objectif technique basé sur des supports historiques et des calculs de Fibonacci. Le marché peut rebondir avant ce niveau si des nouvelles positives apparaissent ou si les acheteurs reviennent massivement sur le niveau des 70 000 dollars.