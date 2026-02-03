Les marchés américains traversent une séance de forte aversion au risque, dominée par une correction brutale du secteur technologique. Le Nasdaq 100 recule de plus de 2%, tandis que les futures sur le S&P 500 (US500) abandonnent près de 1,7%, autour de 6 900 points. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de craintes accrues liées à l’intelligence artificielle, à la valorisation des logiciels et au ralentissement de certains moteurs de croissance structurelle.

💻 Technologie américaine : une vente massive et ciblée

Big Tech et services IT sous forte pression

Au sein des grandes capitalisations, Nvidia et Microsoft chutent de plus de 3%, symbolisant la nervosité autour des leaders de l’IA. Le segment des services informatiques est particulièrement affecté, reflétant les inquiétudes sur la pérennité des modèles économiques face à l’automatisation croissante.

Les valeurs logicielles figurent parmi les plus fortes baisses de la séance. Intuit, Salesforce et ServiceNow enregistrent des replis marqués, prolongeant une tendance baissière déjà à l’œuvre depuis plusieurs mois. Les investisseurs redoutent une pression accrue sur la croissance et la rétention clients, dans un environnement où l’IA pourrait réduire la valeur perçue de certaines solutions existantes.

L’onde de choc Anthropic sur le logiciel

La faiblesse du secteur logiciel est directement liée à la récente décision d’Anthropic d’étendre Claude à la couche applicative. Cette évolution alimente la crainte que d’autres acteurs de l’IA suivent le même chemin, désintermédiant progressivement les éditeurs SaaS traditionnels.

Dans l’esprit du marché, le risque n’est plus théorique. Il s’agit désormais d’une menace directe sur les flux de revenus récurrents, susceptible d’entraîner du churn et de limiter la capacité de ces entreprises à maintenir leurs multiples de valorisation.

🧩 Du logiciel au hardware : la contagion s’étend

Semi-conducteurs et mémoire en repli

La correction ne se limite pas aux logiciels. Les valeurs liées aux GPU et aux semi-conducteurs sont également touchées. Broadcom chute de plus de 6%, tandis que les fournisseurs de mémoire reculent, à l’image de Micron (-4%).

Cette dynamique traduit une réévaluation globale de la chaîne de valeur technologique, où même les acteurs considérés comme bénéficiaires structurels de l’IA subissent des prises de bénéfices.

Quelques poches de résistance

À contre-courant, Palantir progresse de près de 6%, porté par des résultats solides et une lecture plus défensive de son positionnement. Hors technologie, la rotation sectorielle est nette : Walmart gagne environ 2,5% et franchit pour la première fois une capitalisation de 1 000 milliards $, tandis que PepsiCo progresse de plus de 3% après sa publication de résultats.

Les banques, la défense et l’énergie affichent également des performances positives, bénéficiant du désengagement des investisseurs vis-à-vis des valeurs de croissance.

🛢️ Matières premières et devises : réactions contrastées

Pétrole et tensions géopolitiques contenues

Le pétrole réagit modérément à l’annonce de la destruction d’un drone iranien Shahed-139 par un F-35 américain. Le brut repasse légèrement au-dessus de 67 $ le baril, sans emballement notable. Les autorités américaines ont indiqué que le calendrier des négociations avec l’Iran reste inchangé, limitant l’impact géopolitique immédiat.

Métaux précieux en forte reprise

À l’inverse, l’or progresse de plus de 5% et l’argent de près de 10%, confirmant un mouvement de rattrapage après les pertes récentes. Les métaux précieux surperforment nettement les actions américaines, aidés par un dollar américain en légère baisse, après plusieurs séances de hausse.

₿ Cryptomonnaies : retour de la volatilité extrême

Bitcoin et Ethereum sous pression

Le Bitcoin chute vers la zone des 72 500 $, son plus bas niveau depuis début novembre 2024, période marquée par l’élection de Donald Trump et l’espoir d’un environnement réglementaire plus favorable aux cryptos. Ethereum plonge de 10%, autour de 2 100 $, accentuant la liquidation sur les actifs risqués.