Le Nasdaq 100 chute de plus de 2%, entraîné par une forte vente sur les valeurs technologiques.
Les logiciels décrochent après l’expansion d’Anthropic dans la couche applicative de l’IA.
Bitcoin tombe vers 72 500 $ et Ethereum perd 10%, accentuant l’aversion au risque.
L’or (+5%) et l’argent (+10%) surperforment nettement les actions américaines.
Rotation sectorielle marquée vers banques, défense, énergie et consommation de base.
-
Les marchés américains traversent une séance de forte aversion au risque, dominée par une correction brutale du secteur technologique. Le Nasdaq 100 recule de plus de 2%, tandis que les futures sur le S&P 500 (US500) abandonnent près de 1,7%, autour de 6 900 points. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de craintes accrues liées à l’intelligence artificielle, à la valorisation des logiciels et au ralentissement de certains moteurs de croissance structurelle.
💻 Technologie américaine : une vente massive et ciblée
Big Tech et services IT sous forte pression
Au sein des grandes capitalisations, Nvidia et Microsoft chutent de plus de 3%, symbolisant la nervosité autour des leaders de l’IA. Le segment des services informatiques est particulièrement affecté, reflétant les inquiétudes sur la pérennité des modèles économiques face à l’automatisation croissante.
Les valeurs logicielles figurent parmi les plus fortes baisses de la séance. Intuit, Salesforce et ServiceNow enregistrent des replis marqués, prolongeant une tendance baissière déjà à l’œuvre depuis plusieurs mois. Les investisseurs redoutent une pression accrue sur la croissance et la rétention clients, dans un environnement où l’IA pourrait réduire la valeur perçue de certaines solutions existantes.
L’onde de choc Anthropic sur le logiciel
La faiblesse du secteur logiciel est directement liée à la récente décision d’Anthropic d’étendre Claude à la couche applicative. Cette évolution alimente la crainte que d’autres acteurs de l’IA suivent le même chemin, désintermédiant progressivement les éditeurs SaaS traditionnels.
Dans l’esprit du marché, le risque n’est plus théorique. Il s’agit désormais d’une menace directe sur les flux de revenus récurrents, susceptible d’entraîner du churn et de limiter la capacité de ces entreprises à maintenir leurs multiples de valorisation.
🧩 Du logiciel au hardware : la contagion s’étend
Semi-conducteurs et mémoire en repli
La correction ne se limite pas aux logiciels. Les valeurs liées aux GPU et aux semi-conducteurs sont également touchées. Broadcom chute de plus de 6%, tandis que les fournisseurs de mémoire reculent, à l’image de Micron (-4%).
Cette dynamique traduit une réévaluation globale de la chaîne de valeur technologique, où même les acteurs considérés comme bénéficiaires structurels de l’IA subissent des prises de bénéfices.
Quelques poches de résistance
À contre-courant, Palantir progresse de près de 6%, porté par des résultats solides et une lecture plus défensive de son positionnement. Hors technologie, la rotation sectorielle est nette : Walmart gagne environ 2,5% et franchit pour la première fois une capitalisation de 1 000 milliards $, tandis que PepsiCo progresse de plus de 3% après sa publication de résultats.
Les banques, la défense et l’énergie affichent également des performances positives, bénéficiant du désengagement des investisseurs vis-à-vis des valeurs de croissance.
🛢️ Matières premières et devises : réactions contrastées
Pétrole et tensions géopolitiques contenues
Le pétrole réagit modérément à l’annonce de la destruction d’un drone iranien Shahed-139 par un F-35 américain. Le brut repasse légèrement au-dessus de 67 $ le baril, sans emballement notable. Les autorités américaines ont indiqué que le calendrier des négociations avec l’Iran reste inchangé, limitant l’impact géopolitique immédiat.
Métaux précieux en forte reprise
À l’inverse, l’or progresse de plus de 5% et l’argent de près de 10%, confirmant un mouvement de rattrapage après les pertes récentes. Les métaux précieux surperforment nettement les actions américaines, aidés par un dollar américain en légère baisse, après plusieurs séances de hausse.
₿ Cryptomonnaies : retour de la volatilité extrême
Bitcoin et Ethereum sous pression
Le Bitcoin chute vers la zone des 72 500 $, son plus bas niveau depuis début novembre 2024, période marquée par l’élection de Donald Trump et l’espoir d’un environnement réglementaire plus favorable aux cryptos. Ethereum plonge de 10%, autour de 2 100 $, accentuant la liquidation sur les actifs risqués.
Cette dynamique illustre la corrélation persistante entre cryptomonnaies et actifs de croissance, particulièrement en phase de stress macroéconomique.
☕ Matières agricoles : correction du café arabica
Amélioration des perspectives au Brésil
Les contrats à terme sur le café arabica reculent de plus de 6%, sous l’effet d’une amélioration des conditions météorologiques au Brésil, qui renforce les anticipations de reprise de la production.
Selon Sucden Financial, la récolte brésilienne 2026/27 est estimée à 72,5 millions de sacs, dont 47,5 millions d’arabica, tandis que l’estimation 2025/26 est maintenue à 64 millions de sacs. Malgré une offre toujours tendue, le marché anticipe une stabilisation progressive, la météo restant la variable clé.
🌍 IA, politique et incertitudes structurelles
Retard technologique et adoption plus lente
Le PDG d’Intel a indiqué que les États-Unis seraient en retard sur la Chine dans le domaine de l’IA open source et des technologies spatiales. De son côté, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a averti que les États-Unis pourraient perdre leur avance en IA, en raison d’une adoption plus lente que prévu.
Contexte politique américain
En parallèle, la Chambre des représentants a adopté un budget visant à mettre fin à une fermeture partielle de l’administration fédérale, réduisant un risque politique immédiat, sans toutefois apaiser les tensions sur les marchés financiers.
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq chute-t-il plus que les autres indices ?
Parce que la vente se concentre sur les valeurs technologiques, particulièrement exposées aux risques de disruption liés à l’IA.
Le mouvement est-il lié uniquement à Anthropic ?
Anthropic agit comme un catalyseur, mais la correction reflète des craintes plus larges sur la valorisation et la croissance du logiciel.
Pourquoi l’or et l’argent montent-ils fortement ?
Ils bénéficient d’un regain d’aversion au risque et d’un dollar plus faible, jouant leur rôle de valeur refuge.
Les cryptomonnaies sont-elles redevenues très risquées ?
Oui, elles restent fortement corrélées aux actifs de croissance et amplifient les mouvements de marché.
S’agit-il d’un krach ou d’une rotation sectorielle ?
À ce stade, il s’agit surtout d’une rotation violente, mais la persistance du mouvement dépendra des données macro et des résultats d’entreprises.
