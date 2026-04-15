Les résultats d'entreprises majeures comme ASML, Bank of America et Morgan Stanley sont au centre de l'attention.

Le Bitcoin fait face à une zone de résistance majeure à 76 000 dollars, déterminante pour la suite de la tendance.

Le S&P 500 et le Nasdaq affichent une résilience spectaculaire, se situant à moins de 1 % de leurs records historiques.

L'actualité financière de ce 15 avril 2026 est rythmée par une résilience exceptionnelle des marchés américains, malgré un contexte géopolitique qui semblait pourtant instable quelques jours auparavant. Antoine Andreani, Responsable de la Recherche chez XTB, souligne que le S&P 500 n'est plus qu'à une fraction de son plus haut historique, illustrant un retour en force du sentiment positif des investisseurs.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 La résilience notable des marchés américains

La proximité des sommets historiques

Le marché boursier américain, représenté par l'indice S&P 500, se trouve actuellement dans une forme olympique. Antoine souligne que l'indice ne se situe qu'à 0,68 % de son plus haut historique, un niveau qui témoigne d'un optimisme de la part des investisseurs. Cette performance est complétée par celle du Nasdaq, l'indice technologique, qui continue de suivre une structure impulsive à la hausse, portée par la confiance des acteurs institutionnels.

L'impact de la psychologie et de la politique

Selon Antoine, Wall Street semble avoir "intégré" le mode de fonctionnement de figures politiques comme Donald Trump. L'analyste explique que le marché préfère souvent la perspective d'un compromis ou d'un "deal" plutôt que l'escalade des conflits. En conséquence, les craintes de guerre ou d'inflation, qui saturaient les médias début avril, semblent avoir été reléguées au second plan par les investisseurs professionnels, contrastant fortement avec la panique observée dans les médias ou réseaux sociaux.

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La bataille des algorithmes autour des 76 000 dollars

Le Bitcoin traverse une phase de suspense technique intense. Antoine identifie une zone de résistance critique aux alentours des 76 000 dollars. À ce niveau, une bataille se joue entre les algorithmes de vente (shorts) et les acheteurs. Si le prix parvient à franchir cette barrière, l'analyste prévoit une accélération possible vers une zone comprise entre 93 000 et 108 000 dollars. En revanche, un échec pourrait valider une structure baissière ramenant la crypto-monnaie vers les 50 000 dollars.

L'importance des retracements de Fibonacci

Pour les investisseurs débutants, Antoine prend le temps d'expliquer l'outil des retracements de Fibonacci. Il montre comment les traders institutionnels, qui gèrent la majorité des volumes, utilisent la "boîte verte" (zone entre 50 % et 61,8 % de retracement) pour se positionner à l'achat. Cette méthode rigoureuse permet d'éviter de céder aux émotions et de s'appuyer sur des zones de prix où la probabilité de rebond est statistiquement plus élevée.

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Les publications majeures à surveiller

L'actualité financière ne se limite pas aux graphiques ; elle est rythmée par les performances réelles des entreprises. Antoine mentionne les résultats d'ASML, géant des semi-conducteurs, ainsi que ceux de grandes banques américaines telles que Bank of America et Morgan Stanley. Ces annonces sont cruciales car elles servent de catalyseurs aux mouvements de marché, confirmant ou infirmant la santé économique globale.

Le sentiment de marché et l'indice de peur

L'analyste observe également le Fear and Greed Index (indice de la peur et de la cupidité), qui est repassé dans une zone neutre. Cela signifie que l'extrême pessimisme récent s'est dissipé, laissant place à un retour progressif de la confiance. Par ailleurs, Antoine surveille de près le VIX, souvent appelé "indice de la peur", pour détecter d'éventuels signes de nervosité qui pourraient précéder une correction technique sur les actifs risqués.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le S&P 500 ?

Le S&P 500 est un indice boursier basé sur les 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses aux États-Unis. Il est considéré comme l'un des meilleurs indicateurs de la santé globale du marché boursier américain.

2. Pourquoi l'analyste parle-t-il de "Golden Zone" ?

La "Golden Zone" correspond à un intervalle spécifique de retracement de Fibonacci (entre 50% et 61,8%). C'est un outil d'analyse technique utilisé par les traders pour repérer les niveaux où un prix a de fortes chances de rebondir après une correction temporaire.

3. Qu'est-ce que l'indice "Fear and Greed" ?

Il s'agit d'un indicateur qui mesure le sentiment des investisseurs. Il varie de la "peur extrême" (quand tout le monde vend) à l' "avidité extrême" (quand tout le monde achète). Une lecture neutre, comme évoquée dans la vidéo, indique un équilibre entre ces deux émotions.

4. Est-il trop tard pour investir dans les actions selon la vidéo ?

L'analyste indique que bien que certains aient manqué le dernier rebond, le marché offre toujours des opportunités. Il suggère d'attendre une éventuelle correction technique (en période H4) pour trouver de meilleurs points d'entrée plutôt que d'acheter au plus haut par peur de manquer le mouvement.