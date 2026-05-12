Dans un climat de "Bull Run" (marché haussier) exceptionnel, notamment porté par l'euphorie autour de l'intelligence artificielle et des composants technologiques, les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de la hausse actuelle. Antoine Andreani, Head of Research, analyse les signaux techniques qui pourraient indiquer soit une saine respiration du marché, soit les prémices d'un retournement plus profond des indices américains.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🚀 L'euphorie du secteur des semi-conducteurs

Un rallye historique pour la technologie

Le secteur des semi-conducteurs traverse actuellement une période de croissance que l'analyste qualifie d'historique. L'indicateur de force relative (RSI), qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix, a atteint en données hebdomadaires son niveau le plus élevé depuis 26 ans. Cette situation témoigne d'une pression acheteuse extrêmement forte, mais suggère également une zone de surachat importante qui pourrait appeler à une correction technique.

Le cas emblématique de l'action Micron

Pour illustrer cette frénésie, Antoine cite la performance de l'entreprise Micron, dont le titre a bondi de 155% depuis le 31 mars 2026. Une telle ascension en si peu de temps crée de la frustration chez les investisseurs n'ayant pas pris position plus tôt. Selon un sondage réalisé auprès de la communauté, une large majorité (71%) estime qu'une correction serait désormais "saine" pour permettre une respiration du marché avant une éventuelle poursuite de la hausse.

📊 Analyse technique du S&P 500 et niveaux clés

L'utilisation des vagues d'Elliott et de Fibonacci

L'analyse se concentre sur la structure du S&P 500, l'indice de référence des 500 plus grandes entreprises américaines. Antoine mentionne que nous pourrions être dans une "sous-vague 5", un concept issu de la théorie des vagues d'Elliott qui désigne souvent la phase finale d'un mouvement impulsif haussier. Pour identifier les zones d'achat potentielles, la méthode des retracements de Fibonacci est privilégiée, notamment la "Golden Zone" (zone d'or), un niveau de prix où les probabilités de rebond sont historiquement plus élevées.

Les supports à surveiller pour le maintien de la hausse

Pour les investisseurs, l'enjeu immédiat se situe autour d'une "boîte verte" identifiée graphiquement entre 7359 et 7395 points. Tant que l'indice se maintient au-dessus de cette zone, la tendance reste positive. L'analyste précise qu'un passage sous ces niveaux, couplé à une cassure des lignes de support géométriques et du canal haussier, pourrait valider un scénario de retournement de tendance. Les oscillateurs comme le RSI et le MACD sont également à surveiller pour confirmer ces mouvements.

🌎 Facteurs macroéconomiques et influence politique

Le poids des déclarations politiques

Au-delà de l'analyse purement graphique, l'analyste souligne l'importance des "news" comme prétextes aux mouvements de marché. Il rappelle que les prises de parole de Donald Trump, incitant par exemple à acheter des actions car le pays allait "décoller comme une fusée", ont un impact psychologique fort. Bien que la méthode de trading doive rester la priorité, ignorer l'influence de ces déclarations sur la volatilité serait une erreur pour un investisseur actif.

L'inflation et le sentiment de marché

Le sentiment global, mesuré par le Fear and Greed Index (indice de la peur et de la cupidité), se situe actuellement dans la zone "Greed" (cupidité), sans atteindre encore l'extrême. Cela laisse théoriquement de la place pour une hausse supplémentaire, mais la prudence reste de mise. La publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis est attendue comme un catalyseur majeur pouvant influencer la direction des indices à court terme, impactant directement les rendements obligataires et l'attrait des actions.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ? Il s'agit d'une zone de prix située entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8% et 65% (parfois incluant le niveau de 50%). Elle est considérée par de nombreux analystes comme une zone de support ou de résistance très puissante où le prix a de fortes chances de réagir.

2. Pourquoi le secteur des semi-conducteurs est-il si important ? Les semi-conducteurs sont les composants essentiels de toute la technologie moderne (smartphones, serveurs, IA). Ils sont souvent considérés comme un indicateur avancé de la santé de l'économie technologique et dirigent fréquemment la tendance du Nasdaq et du S&P 500.

3. Quelle est la différence entre une "respiration" et un "retournement" ? Une respiration est une baisse temporaire et limitée des prix au sein d'une tendance haussière qui reste intacte. Un retournement signifie que la tendance de fond change : les sommets deviennent de plus en plus bas, et les supports majeurs sont cassés de manière durable.

4. Qu'est-ce que le RSI mentionné par Antoine ? Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum qui oscille entre 0 et 100. Un niveau au-dessus de 70 est généralement considéré comme un signe que l'actif est "suracheté" (trop monté, trop vite), tandis qu'un niveau sous 30 indique qu'il est "survendu".