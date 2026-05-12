Calendrier économique : L'inflation au centre de l'attention (12.05.2026)

Points clés L'IPC américain sera le chiffre clé de la séance de mardi

Le rapport WASDE donnera un premier aperçu de la campagne 2026-2027

L'agenda macroéconomique d'aujourd'hui est principalement axé sur l'inflation, et plus particulièrement sur les données à venir des États-Unis. Le consensus du marché table sur un rebond de l'inflation globale à 3,7 % en glissement annuel et de l'inflation sous-jacente à 2,7 % en glissement annuel. Bien que ces niveaux ne soient pas encore extrêmes, ils pourraient constituer les chiffres les plus élevés depuis 2023, voire, en cas de surprise à la hausse, les plus élevés depuis 2022. Outre l'inflation, nous découvrirons l'indice ZEW allemand et le rapport WASDE mensuel. Ce dernier est particulièrement crucial pour les investisseurs dans les matières premières agricoles, car il fournira les premières estimations pour la saison 2026/2027. Plus tard dans la soirée, le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut américains sera publié. Calendrier : 11h – Allemagne : Indice ZEW pour mai (Prévision : -20,5 ; Précédent : -17,2)

– : Indice ZEW pour mai (Prévision : -20,5 ; Précédent : -17,2) 14h30 – États-Unis : Rapport sur l'inflation IPC pour avril : Taux global (Prévision : 3,7 % en glissement annuel ; Précédent : 3,3 % en glissement annuel) Inflation mensuelle (Prévision : 0,6 % en glissement mensuel ; Précédent : 0,9 % en glissement mensuel) Inflation sous-jacente (Prévision : 2,7 % en glissement annuel ; Précédent : 2,6 % en glissement annuel) Inflation mensuelle sous-jacente (Prévision : 0,4 % en glissement mensuel ; Précédent : 0,2 % en glissement mensuel)

– : Rapport sur l'inflation IPC pour avril : 18h – États-Unis : rapport WASDE 22h30 – États-Unis : Rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut La paire EUR/USD sera le marché à surveiller de près lors de la publication des chiffres de l'IPC. On constate que le TNOTE laisse entrevoir un dollar américain nettement plus fort. Un IPC supérieur aux prévisions pourrait faire baisser encore davantage le cours du TNOTE, ce qui pourrait soutenir le billet vert.

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