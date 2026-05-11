Résumé quotidien : les semi-conducteurs détournent l'attention de l'Iran

USA La séance de lundi s'achève sur de légers gains pour la plupart des indices américains, malgré un contexte géopolitique tumultueux. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street progressent en moyenne d'environ 0,2 à 0,3 %. Le Russell 2000 arrive en tête des hausses, avec une progression de plus de 0,8 %.

Donald Trump a tenu des propos très fermes concernant les négociations avec l'Iran, qualifiant les conditions proposées par la partie iranienne d'inacceptables. De nombreux analystes soulignent la position défavorable du président et l’échec de sa politique à l’égard de la République islamique. Axios rapporte que l’administration pourrait envisager de reprendre les opérations militaires.

Le marché boursier semble clairement focalisé sur les valorisations des semi-conducteurs. La quasi-totalité du secteur affiche des hausses comprises entre 1 et 10 %, portées par les anticipations et le sentiment des investisseurs. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ et AMD sont tous en hausse.

L'euphorie qui règne dans le secteur des semi-conducteurs se répercute également sur les secteurs liés à l'expansion des centres de données. Les entreprises actives dans l'alimentation électrique, le stockage d'énergie, les infrastructures et les services progressent également. Parmi les titres de ce groupe figurent Plug Power et Target Hospitality, tous deux en hausse de plus de 10 %.

OpenAI est en train de créer une filiale spécialisée dans les déploiements d'IA. La société fournira des services d'assistance et de conseil aux organisations souhaitant mettre en œuvre des solutions d'IA.

L'Association nationale des agents immobiliers a publié les données relatives aux ventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'avril. Le chiffre s'est établi à 4,02 millions, soit légèrement en deçà des prévisions qui tablaient sur 4,05 millions. La vigueur du marché se reflète dans une révision à la hausse des données de mars, à 4,01 millions. Europe Le moral des investisseurs en Europe reste nettement plus faible qu’aux États-Unis, et les performances des indices à la clôture ont été mitigées. Le WIG20 polonais et le FTSE MIB italien ont affiché les meilleures performances, avec des hausses comprises entre 0,7 % et 1,4 %. L’Eurostoxx50 a reculé de plus de 0,3 %.

OpenAI accorde à la Commission européenne l'accès à ses outils liés à la cybersécurité.

La Commission européenne envisage de relancer un programme de subventions destiné aux petits aéroports, ce qui soutient les actions des compagnies aériennes européennes.

L'inflation annuelle en Norvège s'est établie à 3,4 %, un chiffre proche des prévisions. Forex Sur les marchés des changes, la livre sterling domine, s'appréciant d'environ 0,4 à 0,8 % face aux principales devises. Matières Premières Le prix du cacao a progressé de plus de 10 %, sous l'effet des inquiétudes liées à l'offre, notamment la pénurie d'engrais.

Les déclarations de Donald Trump concernant un éventuel échec des négociations avec l'Iran soutiennent les cours du pétrole, qui ont progressé de plus de 3 %. Le Brent est repassé au-dessus des 104 dollars.

La hausse de l'inflation en Chine fait naître l'espoir d'une reprise de l'activité industrielle ; les cours du cuivre et de l'aluminium ont progressé de plus de 2 %.

L'argent comble son retard sur l'or, avec une hausse d'environ 6 %. Crypto Le sentiment à l'égard des cryptomonnaies reste mitigé, mais avec une tendance à l'optimisme. Le Bitcoin progresse de plus de 1 % et dépasse les 81 000 dollars. L'Ethereum est à la traîne, affichant une hausse marginale inférieure à 0,5 %. Solana s'en sort mieux, avec une hausse de plus de 2 %.

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