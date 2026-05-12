- Le cours du pétrole reste élevé : Brent sous 105 $, WTI proche de 99 $.
- Les futures US reculent légèrement avant l’inflation américaine à 14h30.
- La BoJ laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux.
- Le cours du pétrole reste élevé : Brent sous 105 $, WTI proche de 99 $.
- Les futures US reculent légèrement avant l’inflation américaine à 14h30.
- La BoJ laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux.
Le cours pétrole reste le point de fixation des marchés ce mardi 12 mai, avec un Brent proche de 105 $ et un WTI voisin de 99 $. La tension au Moyen-Orient soutient le pétrole brut, tandis que les indices boursiers asiatiques corrigent modérément après le rebond de lundi.
Cours pétrole : le Moyen-Orient maintient la pression
Le Brent reste proche de 105 dollars
Le cours pétrole évolue sur des niveaux élevés après la forte hausse de lundi. Le Brent se traite juste sous 105 $ le baril, tandis que le WTI approche 99 $. La zone des 110 $ reste la première résistance technique.
Le scénario de JPMorgan retient l’attention. La banque évoque un risque de pétrole à 150 $ et d’inflation à 4% si les perturbations d’offre se prolongent. L’offre aurait chuté de près de 14 millions de barils par jour en avril, contre un recul de la demande légèrement supérieur à 4 millions de barils par jour.
Cette destruction de demande serait presque deux fois plus forte que celle observée lors de la crise financière de 2008. Le prix actuel, autour de 100 $, pèse toutefois moins sur l’économie mondiale qu’il y a dix-huit ans, en raison de revenus nominaux plus élevés et d’une moindre intensité pétrolière dans plusieurs économies.
Source : xStation5
Iran, États-Unis et Chine concentrent le risque géopolitique
Donald Trump envisagerait un retour à des frappes contre l’Iran, faute de progrès dans les discussions nucléaires. Aucune décision lourde ne serait attendue avant son déplacement en Chine. Cette séquence garde le Brent et le WTI sous tension.
Certains responsables américains doutent aussi du rôle des négociateurs pakistanais. Ils estimeraient que la position de Trump n’est pas transmise avec assez de fermeté à Téhéran. Washington chercherait donc davantage de discussions directes.
La Maison-Blanche resterait divisée sur de nouvelles opérations militaires en Iran. Pour le marché de l’énergie, le risque porte surtout sur la durée des perturbations d’approvisionnement. Le cours pétrole reste donc sensible à chaque déclaration sur les négociations.
Marchés actions, devises et banques centrales
L’Asie corrige, les futures américains reculent
La séance asiatique se déroule dans un climat moins porteur après le rebond de lundi. Le KOSPI sud-coréen reflue depuis ses sommets, les investisseurs réduisant leur exposition aux valeurs liées aux semi-conducteurs. Les baisses restent limitées à moins de 0,5% sur les principaux indices d’Asie et d’Océanie.
Les futures américains reculent aussi. L’US500 perd moins de 0,2%, tandis que l’US100 cède 0,4%. Le mouvement reste modéré avant la publication de l’indice des prix à la consommation américain.
L’inflation américaine CPI, équivalent de l’indice des prix à la consommation, sera publiée à 14h30 heure de Paris. Le consensus fourni par la source attend 3,7% sur un an et 0,6% sur un mois. Une surprise à la hausse compliquerait la tâche de la Fed.
Yuan, yen et Fed : trois dossiers ouverts
Le yuan continue de s’apprécier. Le fixing du yuan onshore atteint son niveau le plus élevé face au dollar depuis mars 2024. Ce mouvement pèse sur le dollar dans une partie de l’Asie, même si l’EURUSD reperd son rebond de lundi et reste au-dessus de 1,1750.
Au Japon, Scott Bessent a rencontré le ministre des Finances Katayama. Les deux premières heures de discussions ont porté sur la faiblesse excessive du yen, les minerais critiques et l’intelligence artificielle. L’USDJPY est revenu vers 157,5, ce qui réduit l’effet des interventions récentes.
La BoJ garde les hausses de taux dans son champ d’action. Son dernier résumé d’opinions rappelle que le Japon conserve des taux réels parmi les plus bas du monde. Aux États-Unis, Kevin Warsh pourrait être annoncé au Conseil des gouverneurs de la Fed pour un mandat de quatorze ans, avant un vote final sur la présidence de la banque centrale.
Matières premières et agenda macroéconomique
Gaz naturel, or et bitcoin restent surveillés
Le gaz naturel a fortement rebondi lundi après les prévisions de vague de chaleur aux États-Unis. Une météo plus chaude augmente la demande d’électricité pour la climatisation. Cette hausse de consommation soutient les prix du gaz naturel.
L’or recule légèrement, mais reste au-dessus de 4 700 $ l’once. Le métal jaune conserve son rôle d’actif recherché lorsque les tensions géopolitiques augmentent. Le niveau actuel traduit aussi la persistance des craintes sur l’inflation.
Bitcoin perd 0,7%, mais reste au-dessus de 81 000 $. La correction demeure limitée par rapport aux mouvements observés sur les matières premières. Les actifs risqués restent liés aux anticipations de taux américains.
OpenAI, Alphabet et données australiennes
L’indice NAB des conditions d’affaires en Australie recule à 3, contre 6 précédemment. Ce n’est pas l’indicateur le plus suivi par la banque centrale australienne. Il peut néanmoins nourrir l’hypothèse d’une pause sur les taux dans les prochains mois.
OpenAI pourrait économiser jusqu’à 97 milliards de dollars d’ici 2030 après un accord avec Microsoft visant à assouplir leur partenariat. Les revenus combinés tirés de la distribution des solutions OpenAI seraient plafonnés à 38 milliards de dollars. Le sujet reste lié aux dépenses d’infrastructure dans l’intelligence artificielle.
Alphabet préparerait sa première émission d’obligations en yen, pour plusieurs milliards de dollars. Les fonds seraient destinés à des projets d’infrastructure IA évalués à 190 milliards de dollars. Le marché obligataire japonais devient ainsi un canal de financement pour les grands projets technologiques américains.
❓ FAQ
Pourquoi le cours pétrole reste-t-il proche de 105 dollars ?
Le cours pétrole reste soutenu par les tensions entre les États-Unis et l’Iran, avec un Brent proche de 105 $ et un WTI voisin de 99 $.
Quel lien entre cours pétrole et inflation américaine ?
Un cours pétrole élevé renchérit l’énergie et peut alimenter l’inflation américaine CPI, surtout si la hausse dure plusieurs semaines.
Pourquoi l’USDJPY revient-il vers 157,5 ?
Le yen reste sous pression malgré les interventions récentes. La BoJ conserve des taux réels très bas, même si de nouvelles hausses restent possibles.
Pourquoi le CPI américain de 14h30 compte-t-il pour la Fed ?
Le CPI mesure l’évolution des prix à la consommation. Une inflation supérieure aux attentes limiterait la marge de la Fed pour assouplir sa politique monétaire.
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