Les indicateurs techniques suggèrent la fin de la correction sur le S&P 500 et le NASDAQ.

L'actualité financière de ce 14 avril 2026 est rythmée par une corrélation de plus en plus étroite entre les décisions politiques de Donald Trump et la réaction des marchés américains. Selon Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB, la période de correction que nous avons traversée semble toucher à sa fin, portée par une stratégie géopolitique "chirurgicale" concernant l'énergie. L'influence de l'ancien président sur les flux pétroliers mondiaux redessine les cartes de l'économie globale, plaçant l'Union européenne et la Chine dans une position de dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🛢️ L'enjeu énergétique et le contrôle des flux

La domination américaine sur le marché pétrolier

Donald Trump contrôle désormais près de 45% des flux pétroliers maritimes mondiaux. Ce chiffre impressionnant est le résultat d'une influence combinée sur les exportations des États-Unis, du Venezuela et du détroit d'Ormuz, actuellement fermé suite au refus de l'Iran d'accepter un accord américain. Cette situation place les États-Unis dans une position de force inédite, forçant des pays comme la Chine à se tourner vers le pétrole américain pour sécuriser leurs approvisionnements.

Impact sur le risque inflationniste

Malgré ce contrôle massif, le risque inflationniste semble paradoxalement s'éloigner pour les "Golden Boys" de Wall Street. La baisse récente des prix du pétrole, rejetés sous la résistance des 120 dollars, soulage les marchés. Antoine souligne que si les supports majeurs situés aux alentours de 77 dollars venaient à être cassés, la menace d'une inflation persistante serait définitivement écartée, offrant ainsi un environnement plus serein pour les actifs risqués comme les actions.

📊 Analyse technique des indices américains

La fin de la correction sur le S&P 500 et le NASDAQ

L'analyse technique montre des signaux encourageants pour les investisseurs. Le S&P 500 a franchi des zones clés, et le Fear and Greed Index (indice de la peur et de la cupidité) remonte vers une zone neutre, confirmant un retour progressif de la confiance. Pour Antoine, bien que la prudence reste de mise, les indicateurs pointent vers une fin de cycle correctif. Le marché semble désormais anticiper l'arrivée de Christopher Waller comme nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), un changement majeur pour la politique monétaire.

Application de la théorie des vagues d'Elliott

En utilisant la théorie des vagues d'Elliott, une méthode d'analyse qui étudie les cycles de psychologie de masse, l'analyste identifie une structure impulsive sur le NASDAQ. Le décompte actuel suggère que nous sommes dans une "vague 3" haussière, souvent la plus puissante d'un cycle. Une légère correction (vague 4) pourrait ramener l'indice vers une "boîte verte" de support avant une poussée finale. Ce schéma suggère que la tendance de fond reste positive pour les prochaines semaines.

🏦 Perspectives et résultats d'entreprises

La saison des résultats trimestriels commence

Wall Street entre dans une phase cruciale avec la publication des résultats des grandes institutions financières. Des géants comme JP Morgan, Wells Fargo, Citi et BlackRock doivent dévoiler leurs performances. Ces annonces sont fondamentales car elles donnent le ton pour l'ensemble du marché et permettent d'évaluer la santé réelle de l'économie américaine face aux taux d'intérêt actuels.

Diversification et actifs alternatifs

L'article note également un comportement intéressant de l'or et du Bitcoin. Si l'or a parfois peiné à suivre la hausse des indices, le Bitcoin semble de plus en plus corrélé aux actions américaines. Cette synchronisation des marchés indique que les flux de capitaux se dirigent massivement vers les actifs de croissance, délaissant temporairement les valeurs refuges traditionnelles alors que le sentiment de marché s'améliore globalement.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le Fear and Greed Index ?

Le Fear and Greed Index est un outil qui mesure le sentiment des investisseurs sur le marché boursier. Il varie de 0 (peur extrême) à 100 (cupidité extrême). Un retour vers la zone neutre, comme évoqué dans la vidéo, indique que le pessimisme s'atténue.

2. Pourquoi le prix du pétrole est-il si important pour la Bourse ?

Le pétrole est une composante majeure des coûts de production et de transport. Lorsque son prix baisse, cela réduit les pressions inflationnistes, ce qui permet souvent aux banques centrales d'être moins agressives sur les taux d'intérêt, favorisant ainsi la hausse des actions.

3. Qu'est-ce qu'une structure impulsive dans l'analyse technique ?

Dans la théorie des vagues d'Elliott, une structure impulsive est un mouvement directionnel fort composé de cinq vagues qui définit la tendance principale. Identifier une telle structure permet aux analystes de prévoir la poursuite d'un mouvement haussier ou baissier.

4. Quel est le rôle du "Chairman" de la Fed mentionné par l'analyste ?

Le président (Chairman) de la Réserve fédérale américaine dirige la politique monétaire des États-Unis. Ses décisions sur les taux d'intérêt influencent directement le coût du crédit et la valorisation des entreprises cotées en bourse.