-
L'or a enregistré une baisse spectaculaire de 21% depuis son dernier sommet historique.
-
L'analyse technique révèle la fin d'une "vague 5 étendue", signalant souvent un retournement violent.
-
Un premier support critique a été atteint à 4550 dollars, mais un palier à 4300 dollars reste envisageable.
-
Le contexte macroéconomique est marqué par une forte incertitude liée à la Fed, au shutdown américain et aux tensions en Iran.
-
L'or a enregistré une baisse spectaculaire de 21% depuis son dernier sommet historique.
-
L'analyse technique révèle la fin d'une "vague 5 étendue", signalant souvent un retournement violent.
-
Un premier support critique a été atteint à 4550 dollars, mais un palier à 4300 dollars reste envisageable.
-
Le contexte macroéconomique est marqué par une forte incertitude liée à la Fed, au shutdown américain et aux tensions en Iran.
Le marché des métaux précieux traverse une zone de turbulences inédite, rappelant la volatilité habituelle des cryptomonnaies. L'or, traditionnellement considéré comme l'actif refuge par excellence, subit une correction majeure après avoir atteint des sommets. Cette situation place les investisseurs, notamment les débutants, face à une question cruciale : s'agit-il d'un simple ajustement technique ou de l'éclatement d'une bulle ?
Retournement technique de l'or
La fin d'un cycle avec la vague 5 étendue
Selon les observations d'Antoine, l'or a complété une structure technique complexe appelée "vague 5 étendue" dans la théorie des vagues d'Elliott. Ce phénomène se caractérise par une accélération finale et parabolique des prix avant un épuisement total des acheteurs. Le graphique montre que les cours ont atteint un multiple de Fibonacci précis autour de 5340 dollars avant de rejeter violemment ce niveau.
Ce type de configuration graphique est particulièrement redouté car il précède généralement des corrections profondes. Antoine souligne que la mèche visible sur le chandelier mensuel est "frappante", ce qui signifie dans le jargon financier que le prix a été refoulé très rapidement après avoir tenté de monter plus haut. Ce signal visuel fort confirme que la tendance haussière immédiate est rompue, laissant place à une phase de dégonflement des prix.
Des niveaux de supports à surveiller
Face à cette chute, l'identification de planchers, ou "supports", est essentielle pour les investisseurs. Un premier niveau de soutien important a été identifié à 4550 dollars, un seuil que les prix ont déjà commencé à tester. Si ce support ne parvient pas à stabiliser le cours, l'analyse suggère une descente possible vers la zone des 4300 dollars dans les semaines à venir.
Toutefois, Antoine se veut rassurant sur le très long terme. Bien que la correction soit sévère (21% de baisse), il juge peu probable un retour aux niveaux de 1800 ou 2000 dollars. L'idée n'est pas d'anticiper "la fin du monde" pour l'or, mais de comprendre que l'actif doit digérer l'excès de confiance des derniers mois. Une phase de latéralisation, où le prix oscille sans direction claire (formation d'un triangle), pourrait succéder à cette chute brutale.
Contexte macroéconomique et impacts collatéraux
Un environnement chargé d'incertitudes aux États-Unis
La chute de l'or ne s'inscrit pas dans un vide médiatique. Plusieurs facteurs fondamentaux pèsent sur le sentiment des investisseurs. D'une part, l'arrivée de nouveaux membres à la Réserve fédérale américaine (Fed), comme Warsh, et la menace persistante d'un "shutdown" (fermeture administrative) aux États-Unis créent une nervosité ambiante. Habituellement, l'incertitude profite à l'or, mais la violence de la hausse précédente semble avoir épuisé ce moteur pour l'instant.
D'autre part, les tensions géopolitiques, notamment en Iran, ajoutent une couche de complexité. Antoine rappelle également que le marché attend les résultats financiers des géants de la technologie (Alphabet, Amazon, AMD) cette semaine. Ces annonces pourraient drainer la liquidité vers les actions si les résultats sont positifs, ou accentuer la panique générale si les prévisions sont décevantes, impactant indirectement la détention d'actifs refuges.
La corrélation avec l'argent et le pétrole
L'or n'est pas le seul métal précieux en souffrance. L'argent (Silver) subit une correction encore plus violente, avec une baisse de 41% par rapport à son sommet. Le premier support pour l'argent a été atteint à 75 dollars, mais un recul vers 65 dollars n'est pas exclu. Cette synchronisation des baisses renforce l'idée d'un désintérêt temporaire pour les métaux précieux au profit d'autres actifs ou de la monnaie liquide.
Curieusement, le pétrole ne suit pas la trajectoire de l'or. Alors que certains analystes s'attendaient à ce que les matières premières énergétiques rejoignent les métaux dans leur chute, le pétrole affiche une baisse de 6% mais semble suivre une dynamique propre. Enfin, la stabilité relative du dollar américain est un point de vigilance : un "réveil" du billet vert (une hausse soudaine) pourrait aggraver la pression baissière sur l'or, car le métal jaune est libellé en dollars.
❓ FAQ
1. Pourquoi l'or baisse-t-il alors qu'il y a des tensions géopolitiques ?
Normalement, l'or monte en cas de crise. Cependant, quand l'actif a trop augmenté par anticipation (effet de bulle), les investisseurs vendent pour prendre leurs profits, même si le contexte reste tendu. La technique reprend alors le dessus sur les fondamentaux à court terme.
2. Le seuil de 4300 dollars est-il un bon point d'entrée pour un débutant ?
Dans la vidéo, ce niveau est présenté comme un support potentiel plus profond que celui des 4550 dollars. Pour un débutant, il est crucial d'attendre une stabilisation du prix (une "boîte verte" de rachat) plutôt que de tenter d'acheter pendant que le prix chute lourdement.
🟡 Or en envolée : simple rebond ou nouveau sommet historique en vue ? 🚀
Wall Street à un tournant : Fed, Iran et résultats d’Alphabet, les marchés sous haute tension
Calendrier économique : les résultats d'Alphabet sous les projecteurs 💡
Avant l'ouverture : La tech peut-elle encore chuter ? (04.02.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."