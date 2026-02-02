Le contexte macroéconomique est marqué par une forte incertitude liée à la Fed, au shutdown américain et aux tensions en Iran.

Le marché des métaux précieux traverse une zone de turbulences inédite, rappelant la volatilité habituelle des cryptomonnaies. L'or, traditionnellement considéré comme l'actif refuge par excellence, subit une correction majeure après avoir atteint des sommets. Cette situation place les investisseurs, notamment les débutants, face à une question cruciale : s'agit-il d'un simple ajustement technique ou de l'éclatement d'une bulle ?



Retournement technique de l'or

La fin d'un cycle avec la vague 5 étendue

Selon les observations d'Antoine, l'or a complété une structure technique complexe appelée "vague 5 étendue" dans la théorie des vagues d'Elliott. Ce phénomène se caractérise par une accélération finale et parabolique des prix avant un épuisement total des acheteurs. Le graphique montre que les cours ont atteint un multiple de Fibonacci précis autour de 5340 dollars avant de rejeter violemment ce niveau.

Ce type de configuration graphique est particulièrement redouté car il précède généralement des corrections profondes. Antoine souligne que la mèche visible sur le chandelier mensuel est "frappante", ce qui signifie dans le jargon financier que le prix a été refoulé très rapidement après avoir tenté de monter plus haut. Ce signal visuel fort confirme que la tendance haussière immédiate est rompue, laissant place à une phase de dégonflement des prix.

Des niveaux de supports à surveiller

Face à cette chute, l'identification de planchers, ou "supports", est essentielle pour les investisseurs. Un premier niveau de soutien important a été identifié à 4550 dollars, un seuil que les prix ont déjà commencé à tester. Si ce support ne parvient pas à stabiliser le cours, l'analyse suggère une descente possible vers la zone des 4300 dollars dans les semaines à venir.

Toutefois, Antoine se veut rassurant sur le très long terme. Bien que la correction soit sévère (21% de baisse), il juge peu probable un retour aux niveaux de 1800 ou 2000 dollars. L'idée n'est pas d'anticiper "la fin du monde" pour l'or, mais de comprendre que l'actif doit digérer l'excès de confiance des derniers mois. Une phase de latéralisation, où le prix oscille sans direction claire (formation d'un triangle), pourrait succéder à cette chute brutale.

Contexte macroéconomique et impacts collatéraux

Un environnement chargé d'incertitudes aux États-Unis

La chute de l'or ne s'inscrit pas dans un vide médiatique. Plusieurs facteurs fondamentaux pèsent sur le sentiment des investisseurs. D'une part, l'arrivée de nouveaux membres à la Réserve fédérale américaine (Fed), comme Warsh, et la menace persistante d'un "shutdown" (fermeture administrative) aux États-Unis créent une nervosité ambiante. Habituellement, l'incertitude profite à l'or, mais la violence de la hausse précédente semble avoir épuisé ce moteur pour l'instant.

D'autre part, les tensions géopolitiques, notamment en Iran, ajoutent une couche de complexité. Antoine rappelle également que le marché attend les résultats financiers des géants de la technologie (Alphabet, Amazon, AMD) cette semaine. Ces annonces pourraient drainer la liquidité vers les actions si les résultats sont positifs, ou accentuer la panique générale si les prévisions sont décevantes, impactant indirectement la détention d'actifs refuges.

La corrélation avec l'argent et le pétrole

L'or n'est pas le seul métal précieux en souffrance. L'argent (Silver) subit une correction encore plus violente, avec une baisse de 41% par rapport à son sommet. Le premier support pour l'argent a été atteint à 75 dollars, mais un recul vers 65 dollars n'est pas exclu. Cette synchronisation des baisses renforce l'idée d'un désintérêt temporaire pour les métaux précieux au profit d'autres actifs ou de la monnaie liquide.

Curieusement, le pétrole ne suit pas la trajectoire de l'or. Alors que certains analystes s'attendaient à ce que les matières premières énergétiques rejoignent les métaux dans leur chute, le pétrole affiche une baisse de 6% mais semble suivre une dynamique propre. Enfin, la stabilité relative du dollar américain est un point de vigilance : un "réveil" du billet vert (une hausse soudaine) pourrait aggraver la pression baissière sur l'or, car le métal jaune est libellé en dollars.

❓ FAQ

1. Pourquoi l'or baisse-t-il alors qu'il y a des tensions géopolitiques ?

Normalement, l'or monte en cas de crise. Cependant, quand l'actif a trop augmenté par anticipation (effet de bulle), les investisseurs vendent pour prendre leurs profits, même si le contexte reste tendu. La technique reprend alors le dessus sur les fondamentaux à court terme.

2. Le seuil de 4300 dollars est-il un bon point d'entrée pour un débutant ?

Dans la vidéo, ce niveau est présenté comme un support potentiel plus profond que celui des 4550 dollars. Pour un débutant, il est crucial d'attendre une stabilisation du prix (une "boîte verte" de rachat) plutôt que de tenter d'acheter pendant que le prix chute lourdement.