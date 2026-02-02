La nomination de Kevin Warsh à la Fed pèse sur le sentiment

Les marchés américains s’orientent vers une ouverture en baisse, dans un climat de nervosité alimenté par la politique monétaire, l’effondrement des métaux précieux et un repli marqué des prix du pétrole. Les investisseurs digèrent également une actualité dense sur le front des résultats d’entreprises et de l’intelligence artificielle.

📉 Des indices sous pression avant l’ouverture

Repli généralisé des contrats à terme

Vers 15h20, les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluaient dans le rouge. Ceux du Dow Jones cédaient stagnent, tandis que le S&P 500 recule 0,3%. Le Nasdaq 100 affiche la plus forte baisse avec 0,5%.

Cette orientation négative prolonge la mauvaise dynamique observée en fin de semaine dernière sur les marchés américains.

Un climat déjà fragilisé

Les indices avaient clôturé en baisse vendredi, après l’annonce par le président Donald Trump de la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale, en remplacement de Jerome Powell à partir du mois de mai, sous réserve de confirmation.

🏦 La Fed et le dollar au cœur des inquiétudes

La nomination de Kevin Warsh fait débat

La perspective de l’arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed a pesé sur le sentiment de marché. Bien qu’il se soit montré favorable à des taux d’intérêt plus bas, en ligne avec les positions de Donald Trump, il s’est également opposé par le passé aux programmes massifs d’achats d’actifs de la banque centrale.

Cette combinaison de positions a contribué à une forte hausse du dollar, resserrant les conditions financières.

Des craintes sur le bilan de la Fed

Selon les analystes de Vital Knowledge, le principal enjeu macroéconomique concerne désormais le bilan de la Fed. Ils estiment que Kevin Warsh pourrait soit le réduire directement, soit en modifier la structure en raccourcissant fortement la duration, une décision susceptible de durcir les conditions financières, même en cas de baisse des taux directeurs.

🪙 L’effondrement de l’or et de l’argent mine le sentiment

Une nouvelle vague de ventes sur les métaux précieux

Le sentiment de marché a été fortement dégradé par la chute brutale de l’or et de l’argent, qui prolonge la correction historique de vendredi. L’or au comptant, déjà en baisse de près de 10% en fin de semaine dernière, a encore reculé de 1,8%, repassant nettement sous les 5 000 dollars, un seuil dépassé seulement quelques jours plus tôt.

Cette baisse s’explique par la combinaison d’un dollar plus fort et de prises de bénéfices massives après une forte envolée des prix ces derniers mois.

L’argent toujours sous forte pression

L’argent, récemment porté par des investissements spéculatifs et par ses usages industriels, reste lui aussi sous pression. Après une chute de 30% vendredi, sa pire séance depuis des décennies, le métal peine à se stabiliser.

Ce mouvement accentue la perception d’un dégonflement rapide de la bulle sur les métaux précieux.

📊 Résultats d’entreprises et intelligence artificielle

Disney ouvre le bal de la semaine

La saison des résultats trimestriels s’accélère cette semaine. Avant l’ouverture, Walt Disney a publié des revenus du premier trimestre fiscal supérieurs aux attentes, portés par la solidité de son activité de parcs à thème. En revanche, un différend avec YouTube a pesé sur ses bénéfices.

Plus de 100 entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats dans les prochains jours, dont Amazon et Alphabet.

Des doutes persistants sur l’IA

Les marchés restent également prudents après la publication des résultats de Microsoft la semaine dernière. Malgré une croissance continue des revenus, le groupe n’a pas totalement rassuré sur la rentabilité à court terme des investissements massifs dans l’IA.

Un article du Wall Street Journal a par ailleurs indiqué que le projet d’investissement de Nvidia, pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, serait actuellement au point mort en raison de préoccupations internes.

Oracle accélère ses ambitions

De son côté, Oracle a annoncé son intention de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026, via un mélange de dette et d’actions. Ces fonds serviront à développer son infrastructure cloud et IA, afin de répondre à une demande croissante en capacité de calcul.

🛢️ Le pétrole chute après un apaisement géopolitique

Forte baisse des cours

Les prix du pétrole ont fortement reculé lundi, les inquiétudes liées à une éventuelle frappe américaine contre l’Iran s’étant atténuées. Le Brent a chuté de 4,4% à 66,26 dollars le baril, tandis que le WTI américain a perdu 4,6% à 62,19 dollars.

Un risque géopolitique en recul

La semaine précédente, les prix avaient bondi face au risque de perturbations de l’offre au Moyen-Orient, après des menaces répétées de Donald Trump envers l’Iran. Toutefois, le président américain a indiqué ce week-end que Téhéran « discutait sérieusement » avec Washington, réduisant la probabilité d’une action militaire imminente.

Par ailleurs, l’OPEP+ a décidé de maintenir sa production inchangée lors de sa réunion du week-end, une décision largement anticipée par les marchés.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street est-elle attendue en baisse aujourd’hui ?

En raison des inquiétudes liées à la politique monétaire, à la chute des métaux précieux et à un climat de prudence avant plusieurs publications de résultats majeurs.

Quel est l’impact de la nomination de Kevin Warsh à la Fed ?

Elle a renforcé le dollar et ravivé les craintes d’un durcissement des conditions financières, notamment via la gestion du bilan de la Fed.

Pourquoi l’or et l’argent chutent-ils fortement ?

À cause d’un dollar plus fort et de prises de bénéfices massives après une longue phase de hausse.

Quels résultats d’entreprises sont surveillés cette semaine ?

Ceux de Disney, Amazon, Alphabet, ainsi que les annonces liées aux investissements dans l’IA.

Pourquoi le pétrole baisse-t-il nettement ?

Les risques géopolitiques liés à l’Iran se sont atténués et l’OPEP+ a maintenu sa production, réduisant les craintes sur l’offre.