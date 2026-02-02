-
Les futures américains reculent, surtout sur le Nasdaq
-
La nomination de Kevin Warsh à la Fed pèse sur le sentiment
-
L’or et l’argent prolongent leur chute historique
-
La saison des résultats s’intensifie avec Disney, Amazon et Alphabet
-
Le pétrole plonge après l’apaisement des tensions avec l’Iran
-
Les futures américains reculent, surtout sur le Nasdaq
-
La nomination de Kevin Warsh à la Fed pèse sur le sentiment
-
L’or et l’argent prolongent leur chute historique
-
La saison des résultats s’intensifie avec Disney, Amazon et Alphabet
-
Le pétrole plonge après l’apaisement des tensions avec l’Iran
Les marchés américains s’orientent vers une ouverture en baisse, dans un climat de nervosité alimenté par la politique monétaire, l’effondrement des métaux précieux et un repli marqué des prix du pétrole. Les investisseurs digèrent également une actualité dense sur le front des résultats d’entreprises et de l’intelligence artificielle.
📉 Des indices sous pression avant l’ouverture
Repli généralisé des contrats à terme
Vers 15h20, les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluaient dans le rouge. Ceux du Dow Jones cédaient stagnent, tandis que le S&P 500 recule 0,3%. Le Nasdaq 100 affiche la plus forte baisse avec 0,5%.
Cette orientation négative prolonge la mauvaise dynamique observée en fin de semaine dernière sur les marchés américains.
Un climat déjà fragilisé
Les indices avaient clôturé en baisse vendredi, après l’annonce par le président Donald Trump de la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale, en remplacement de Jerome Powell à partir du mois de mai, sous réserve de confirmation.
🏦 La Fed et le dollar au cœur des inquiétudes
La nomination de Kevin Warsh fait débat
La perspective de l’arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed a pesé sur le sentiment de marché. Bien qu’il se soit montré favorable à des taux d’intérêt plus bas, en ligne avec les positions de Donald Trump, il s’est également opposé par le passé aux programmes massifs d’achats d’actifs de la banque centrale.
Cette combinaison de positions a contribué à une forte hausse du dollar, resserrant les conditions financières.
Des craintes sur le bilan de la Fed
Selon les analystes de Vital Knowledge, le principal enjeu macroéconomique concerne désormais le bilan de la Fed. Ils estiment que Kevin Warsh pourrait soit le réduire directement, soit en modifier la structure en raccourcissant fortement la duration, une décision susceptible de durcir les conditions financières, même en cas de baisse des taux directeurs.
🪙 L’effondrement de l’or et de l’argent mine le sentiment
Une nouvelle vague de ventes sur les métaux précieux
Le sentiment de marché a été fortement dégradé par la chute brutale de l’or et de l’argent, qui prolonge la correction historique de vendredi. L’or au comptant, déjà en baisse de près de 10% en fin de semaine dernière, a encore reculé de 1,8%, repassant nettement sous les 5 000 dollars, un seuil dépassé seulement quelques jours plus tôt.
Cette baisse s’explique par la combinaison d’un dollar plus fort et de prises de bénéfices massives après une forte envolée des prix ces derniers mois.
L’argent toujours sous forte pression
L’argent, récemment porté par des investissements spéculatifs et par ses usages industriels, reste lui aussi sous pression. Après une chute de 30% vendredi, sa pire séance depuis des décennies, le métal peine à se stabiliser.
Ce mouvement accentue la perception d’un dégonflement rapide de la bulle sur les métaux précieux.
📊 Résultats d’entreprises et intelligence artificielle
Disney ouvre le bal de la semaine
La saison des résultats trimestriels s’accélère cette semaine. Avant l’ouverture, Walt Disney a publié des revenus du premier trimestre fiscal supérieurs aux attentes, portés par la solidité de son activité de parcs à thème. En revanche, un différend avec YouTube a pesé sur ses bénéfices.
Plus de 100 entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats dans les prochains jours, dont Amazon et Alphabet.
Des doutes persistants sur l’IA
Les marchés restent également prudents après la publication des résultats de Microsoft la semaine dernière. Malgré une croissance continue des revenus, le groupe n’a pas totalement rassuré sur la rentabilité à court terme des investissements massifs dans l’IA.
Un article du Wall Street Journal a par ailleurs indiqué que le projet d’investissement de Nvidia, pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, serait actuellement au point mort en raison de préoccupations internes.
Oracle accélère ses ambitions
De son côté, Oracle a annoncé son intention de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026, via un mélange de dette et d’actions. Ces fonds serviront à développer son infrastructure cloud et IA, afin de répondre à une demande croissante en capacité de calcul.
🛢️ Le pétrole chute après un apaisement géopolitique
Forte baisse des cours
Les prix du pétrole ont fortement reculé lundi, les inquiétudes liées à une éventuelle frappe américaine contre l’Iran s’étant atténuées. Le Brent a chuté de 4,4% à 66,26 dollars le baril, tandis que le WTI américain a perdu 4,6% à 62,19 dollars.
Un risque géopolitique en recul
La semaine précédente, les prix avaient bondi face au risque de perturbations de l’offre au Moyen-Orient, après des menaces répétées de Donald Trump envers l’Iran. Toutefois, le président américain a indiqué ce week-end que Téhéran « discutait sérieusement » avec Washington, réduisant la probabilité d’une action militaire imminente.
Par ailleurs, l’OPEP+ a décidé de maintenir sa production inchangée lors de sa réunion du week-end, une décision largement anticipée par les marchés.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street est-elle attendue en baisse aujourd’hui ?
En raison des inquiétudes liées à la politique monétaire, à la chute des métaux précieux et à un climat de prudence avant plusieurs publications de résultats majeurs.
Quel est l’impact de la nomination de Kevin Warsh à la Fed ?
Elle a renforcé le dollar et ravivé les craintes d’un durcissement des conditions financières, notamment via la gestion du bilan de la Fed.
Pourquoi l’or et l’argent chutent-ils fortement ?
À cause d’un dollar plus fort et de prises de bénéfices massives après une longue phase de hausse.
Quels résultats d’entreprises sont surveillés cette semaine ?
Ceux de Disney, Amazon, Alphabet, ainsi que les annonces liées aux investissements dans l’IA.
Pourquoi le pétrole baisse-t-il nettement ?
Les risques géopolitiques liés à l’Iran se sont atténués et l’OPEP+ a maintenu sa production, réduisant les craintes sur l’offre.
L'œil d'Antoine | Analyse du Nasdaq : Le scénario qui inquiète les marchés 📉
🟡 Or en envolée : simple rebond ou nouveau sommet historique en vue ? 🚀
Wall Street à un tournant : Fed, Iran et résultats d’Alphabet, les marchés sous haute tension
Calendrier économique : les résultats d'Alphabet sous les projecteurs 💡
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."