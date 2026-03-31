Un signal technique de "Death Cross" apparaît sur les indices, annonçant de la pression vendeuse supplémentaire

L'actualité financière de cette fin de trimestre est marquée par une tension croissante sur les marchés de matières premières et des devises. Selon le responsable de la recherche, Antoine Andreani, le duo formé par un dollar fort et un pétrole onéreux exerce une pression étouffante sur les indices boursiers. Alors que le sentiment de marché plonge dans l'extrême prudence, les investisseurs doivent naviguer entre signaux techniques baissiers et risques géopolitiques persistants, notamment en provenance d'Iran.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

💵 La trajectoire du dollar et son impact global

La progression de la vague impulsive du billet vert

L'analyse technique du dollar montre que la devise américaine a franchi une résistance géométrique majeure. Antoine souligne que nous nous situons actuellement dans une "sous-vague 5", une phase terminale de hausse impulsive. Cette force du dollar est traditionnellement un vent contraire pour les actifs risqués comme les actions technologiques du NASDAQ, mais aussi pour les actifs refuges comme l'or, qui peinent à progresser face à une monnaie si vigoureuse.

L'espoir d'un soulagement temporaire

Une fois que cette structure de hausse sera complétée, un mouvement correctif (dit "ABC") pourrait intervenir. Ce repli attendu du dollar offrirait une bouffée d'oxygène nécessaire aux marchés financiers. Un affaiblissement de la monnaie de réserve mondiale permettrait potentiellement un rebond technique des indices avant qu'une nouvelle phase de volatilité ne reprenne le dessus.

🛢️ Le pétrole : le catalyseur de l'inflation

La cassure technique du baril WTI

Le pétrole brut américain (WTI) est actuellement l'indicateur le plus crucial à surveiller. Antoine précise que le prix a cassé une résistance majeure située entre 104 et 105 dollars le baril. Cette ascension n'est pas seulement un défi pour les consommateurs, mais elle alimente directement le risque inflationniste. Une énergie plus chère force les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui pénalise mécaniquement les valorisations boursières.

Les scénarios extrêmes et les risques géopolitiques

Le graphique présenté par l'analyste évoque un scénario "rouge" particulièrement toxique où le pétrole pourrait viser les 135 dollars. Un tel niveau serait dévastateur pour Wall Street. Ce risque est exacerbé par les tensions en Iran et les incertitudes géopolitiques. Bien qu'un scénario de rebond en "V" reste espéré par certains acteurs, la tendance actuelle pointe davantage vers une poursuite de la hausse de l'énergie, de concert avec les taux obligataires à 10 ans.

📉 Signaux techniques et psychologie des investisseurs

L'émergence d'un "Death Cross" sur les indices

Sur le plan technique, un signal inquiétant appelé "croisement de la mort" (Death Cross) se manifeste. Il s'agit du moment où la moyenne mobile à court terme (55 jours) croise à la baisse la moyenne mobile à long terme (100 jours). Antoine rappelle que ce signal a historiquement précédé des phases de correction importantes, comme ce fut le cas en 2022 ou en printemps 2025. Cela suggère que malgré d'éventuels rebonds passagers, la tendance de fond reste fragile.

Un sentiment de marché en zone de peur extrême

L'indice "Fear and Greed" de CNN, qui mesure l'émotion des investisseurs, se trouve actuellement dans la case "Extreme Fear". Historiquement, des niveaux aussi bas de confiance peuvent précéder un "Dead Cat Bounce" (rebond du chat mort), c'est-à-dire un sursaut technique temporaire dans un marché baissier. L'analyste surveille de près une éventuelle divergence haussière qui pourrait offrir une opportunité de sortie ou de repositionnement stratégique pour les investisseurs avertis.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un "Death Cross" et pourquoi est-ce important ?

Le "Death Cross" ou croisement de la mort est un indicateur technique qui se produit lorsqu'une moyenne mobile de court terme passe sous une moyenne mobile de long terme. Pour les investisseurs, c'est souvent le signe que l'élan haussier est épuisé et qu'une période prolongée de baisse des prix pourrait commencer.

2. Pourquoi la hausse du pétrole fait-elle baisser la bourse ?

Le pétrole est une composante majeure des coûts de production et de transport. Quand son prix augmente, cela génère de l'inflation. Pour lutter contre cette inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ce qui rend le crédit plus cher pour les entreprises et réduit mécaniquement leur rentabilité et la valeur de leurs actions.

3. Que signifie l'indice "Fear and Greed" ?

C'est un outil qui mesure les émotions qui animent les marchés. Lorsqu'il est en "Extreme Fear" (peur extrême), cela signifie que les investisseurs sont très pessimistes et vendent massivement. Paradoxalement, pour les investisseurs à contre-courant, cela peut parfois indiquer que le marché a touché un point bas, car tout le monde a déjà vendu.

4. Quel est le lien entre le dollar fort et les actions ?

Un dollar fort pénalise les entreprises exportatrices américaines car leurs produits deviennent plus chers pour les acheteurs étrangers. De plus, beaucoup de matières premières étant libellées en dollars, leur coût augmente mécaniquement pour le reste du monde, ce qui pèse sur la croissance économique globale et donc sur les marchés boursiers.