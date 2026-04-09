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Wall Street montre une forte résilience après la confirmation du deal entre les États-Unis et l'Iran.
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Le "quatuor toxique" (VIX, dollar, pétrole, taux à 10 ans) est en net recul, favorisant les actions.
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L'or affiche une corrélation baissière avec le S&P 500 et montre des signes de fatigue technique.
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Une cassure de la résistance à 5 070 dollars est nécessaire pour valider un nouvel objectif haussier vers 6 425 dollars.
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L'indicateur Fear & Greed remonte, offrant de nouveaux signaux après une période de peur sur les marchés.
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Wall Street montre une forte résilience après la confirmation du deal entre les États-Unis et l'Iran.
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Le "quatuor toxique" (VIX, dollar, pétrole, taux à 10 ans) est en net recul, favorisant les actions.
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L'or affiche une corrélation baissière avec le S&P 500 et montre des signes de fatigue technique.
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Une cassure de la résistance à 5 070 dollars est nécessaire pour valider un nouvel objectif haussier vers 6 425 dollars.
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L'indicateur Fear & Greed remonte, offrant de nouveaux signaux après une période de peur sur les marchés.
L'actualité financière de ce début d'avril 2026 est marquée par un vent d'optimisme sur les places boursières mondiales. Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB, souligne une situation paradoxale : alors que les actions, portées par les semi-conducteurs, atteignent des sommets, l'or reste en retrait. Cette analyse décrypte les mécanismes techniques derrière ce comportement et les scénarios possibles pour les mois à venir.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
📊 Contexte macroéconomique et résilience boursière
L'impact des annonces géopolitiques
Le marché a réagi très favorablement à la confirmation par Donald Trump d'un accord avec l'Iran. Cette nouvelle a provoqué une euphorie à Wall Street, particulièrement visible dans le secteur des semi-conducteurs. Parallèlement, le "quatuor toxique" (VIX, dollar, pétrole et taux à 10 ans) s'est apaisé, le pétrole enregistrant même une chute brutale de plus de 10 % en une seule séance.
La déconnexion des données économiques
Malgré la publication attendue de l'indice PCE (un indicateur de l'inflation très suivi par la Réserve fédérale), Wall Street semble ignorer les fondamentaux traditionnels. Antoine note que la résilience des indices est telle que les investisseurs privilégient désormais les signaux politiques et la dynamique de prix plutôt que les chiffres de l'inflation, qui pourraient pourtant ressortir plus élevés que prévu.
📉 Analyse technique du cours de l'or
Des signes de faiblesse structurelle
L'examen graphique de l'or révèle une certaine fragilité. En utilisant l'outil de la "fourche d'Andrews", Antoine observe que le prix n'atteint pas la ligne médiane, ce qui, dans une tendance saine, est normalement un signe de force. Ce manquement suggère que les acheteurs (les "Bulls") peinent à maintenir la pression, laissant planer le risque d'une correction plus profonde avant une éventuelle reprise.
Les niveaux de retracement de Fibonacci
Grâce aux outils de Fibonacci, plusieurs zones clés sont identifiées. Actuellement, l'or bute sur une résistance majeure située à 4 847 $, correspondant à un retracement de 50 %. Selon l'analyste, tant que le prix reste sous la "Golden Zone" (zone d'or) située aux alentours de 5 070 $, la tendance haussière ne sera pas officiellement confirmée. Une baisse vers le support des 3 835 $ est un scénario envisagé par les algorithmes de trading.
🚀 Perspectives et stratégies d'investissement
La cible ambitieuse des 6 425 dollars
Malgré l'incertitude à court terme, le potentiel de hausse reste intact sur le long terme. Si l'or parvient à briser la résistance des 5 070 $, déclenchant au passage les "stop-loss" des vendeurs à découvert, la voie serait libre pour viser les 6 425 $ l'once. Cette cible est identifiée comme un objectif majeur pour les logiciels de trading décentralisés qui dominent le marché des contrats à terme.
Patience et opportunités pour les investisseurs
Pour les investisseurs n'ayant pas encore pris position, la prudence est de mise. Antoine conseille de ne pas céder à la peur de manquer une opportunité (FOMO) et d'attendre que le prix revienne dans des zones d'achat identifiées. Cette approche nécessite de la patience mais permet d'optimiser le ratio risque/rendement dans un marché très volatil.
❓ FAQ
1. Pourquoi le prix du pétrole chute-t-il alors que la bourse monte ?
La chute du pétrole s'explique souvent par une détente des tensions géopolitiques, comme ici avec l'accord irano-américain. Une baisse du coût de l'énergie est généralement perçue comme un facteur positif pour la croissance des entreprises, ce qui booste les actions en bourse.
2. Qu'est-ce que la "Golden Zone" en analyse technique ?
Il s'agit d'une zone de prix située entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8 % et 65 %. Pour les analystes, c'est une zone critique où le prix a de fortes chances de rebondir ou de se retourner violemment.
3. Pourquoi Antoine parle-t-il d'algorithmes décentralisés ?
Aujourd'hui, plus de 90 % des transactions sur les marchés à terme sont effectuées par des programmes informatiques. Ces algorithmes suivent des règles mathématiques strictes basées sur la géométrie de marché et les niveaux de Fibonacci, dictant souvent la direction des prix.
4. Est-ce le bon moment pour acheter de l'or ?
Selon l'analyse, l'or montre des signes de fatigue immédiats. Il pourrait être plus judicieux d'attendre une correction vers des supports plus solides ou une cassure confirmée des résistances actuelles avant de s'engager sur le long terme.
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