Nvidia dépasse les attentes au premier trimestre avec un bénéfice par action de 1,87 dollar et un chiffre d'affaires de 81,6 milliards de dollars.

Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, livre son analyse quotidienne des marchés financiers ce jeudi 21 mai 2026. L'attention se porte principalement sur le cours de l'or, qui traverse une phase de temporisation technique après avoir inscrit des records historiques au cours des dernières années. Cette consolidation s'inscrit dans un contexte marqué par les publications de résultats d'entreprises majeures et des arbitrages complexes entre les titres technologiques et les actifs de rendement. Les investisseurs scrutent les tendances des matières premières pour déceler les signaux d'une reprise de la tendance haussière globale.

L'analyse technique de l'or et les vagues d'Elliott

Le scénario d'une correction prolongée

Antoine Andreani s'appuie sur la théorie des vagues d'Elliott pour décrypter l'évolution récente du cours de l'or. Selon cette approche technique, l'actif pourrait avoir achevé une vague 5 étendue, une configuration graphique qui caractérise souvent la fin d'un cycle haussier puissant s'apparentant à une bulle spéculative. L'analyste indique qu'un tel mouvement appelle théoriquement un retracement profond des cours. Si cette trajectoire corrective se confirme, les prix pourraient glisser vers d'anciennes résistances géométriques converties en supports graphiques.

Les projections chiffrées issues de ce scénario baissier évoquent des seuils bas à 3 320 dollars, voire à 2 785 dollars l'once. Bien que ces niveaux puissent sembler lointains pour les investisseurs, l'analyste rappelle que la rigueur technique régit les mouvements de marché. Pour le moment, la baisse ne montre pas la violence habituelle des éclatements de bulles. Le métal jaune prend son temps et stabilise ses fluctuations en données hebdomadaires.

En observant les graphiques de court terme, une ligne de tendance journalière a joué un rôle de résistance avant de céder temporairement. Le cours évolue désormais sous une zone de résistance surveillée par les algorithmes de trading automatique. Cette pression algorithmique freine la reprise immédiate vers les sommets historiques. La rupture de certains supports intermédiaires validerait le déploiement de ce parcours correctif étendu.

Les objectifs haussiers en cas de rebond

Un second scénario, résolument orienté à la hausse, conserve la faveur des investisseurs à long terme sur l'or. Antoine Andreani explique que si les prix parviennent à s'affranchir de la zone de blocage actuelle, la tendance de fond pourrait s'accélérer. Les projections de l'analyse graphique ouvrent alors la voie à un objectif intermédiaire situé à 5 075 dollars l'once. À plus long terme, la cible ultime déterminée par le mouvement mesuré hebdomadaire se situe à 6 425 dollars.

Pour valider cette dynamique constructive, le cours de l'or doit impérativement invalider les positions des vendeurs à découvert. Le déclenchement des ordres de protection des algorithmes vendeurs propulserait mécaniquement les cours vers le haut. Ce basculement technique redonnerait l'avantage aux acheteurs sur le marché des matières premières. La rupture des résistances horizontales clés constituerait le signal technique attendu par la communauté financière.

Les investisseurs qui s'intéressent aux actions des entreprises minières aurifères suivent de près ces niveaux graphiques. Les fluctuations du métal physique conditionnent directement la rentabilité et la valorisation de ces entreprises en bourse. Un redémarrage haussier de l'actif refuge soutiendrait l'ensemble du secteur lié aux métaux précieux. La préservation des grands canaux de support de long terme demeure la condition requise à ce rebond.

Les moteurs temporels et de liquidité du cours de l'or

L'impact historique des liquidités et de la géopolitique

L'analyste revient sur les facteurs macroéconomiques qui ont alimenté la hausse spectaculaire de l'or entre 2023 et 2025. L'injection massive de liquidités par les banques centrales durant la crise sanitaire mondiale constitue le socle macroéconomique de ce mouvement. Environ 9 000 milliards de dollars ont été introduits conjointement par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne via leurs programmes d'assouplissement quantitatif. Cette expansion monétaire sans précédent a déprécié la valeur réelle des devises fiduciaires au profit des actifs tangibles.

En complément de cette stimulation monétaire, les tensions géopolitiques mondiales ont pris le relais à partir d'octobre 2023. L'exacerbation des risques au Moyen-Orient a réveillé la fonction traditionnelle de valeur refuge de l'or. Les investisseurs institutionnels et privés ont cherché à protéger leur capital contre les incertitudes macroéconomiques. Cette accumulation de long terme a jeté les bases d'un marché haussier.

Dans un troisième temps, la spéculation pure et l'intervention des algorithmes de court terme ont amplifié le mouvement. Cette phase d'accélération a déconnecté temporairement les cours de leurs bases économiques immédiates. Aujourd'sui, le marché se détend et revient à des considérations purement graphiques et mathématiques. La compréhension de ces cycles de liquidités aide à appréhender la respiration actuelle des cours.

La mesure temporelle de la consolidation actuelle

Pour affiner son diagnostic, Antoine Andreani utilise un outil de mesure temporelle fondé sur les ratios de Fibonacci. Cet outil compare la durée de la phase de correction actuelle à celle de la précédente structure haussière. L'analyste note que le cours a franchi le seuil temporel des 61,8% au début du mois de mai. En temps normal, un actif en forte tendance haussière doit repartir rapidement après avoir atteint ce repère de temps.

Le fait que l'or tergiverse et prolonge sa phase corrective indique un manque de momentum immédiat. Cette hésitation prolongée fatigue les positions des acheteurs et suggère une possible capitulation temporaire avant le vrai redémarrage. Une baisse lente mais régulière se dessine en direction d'une zone technique qualifiée de zone dorée. Ce niveau se situe autour des 4 400 dollars l'once.

L'atteinte de ces 4 400 dollars coïnciderait avec le bas du canal baissier construit en unité de temps de quatre heures. Une réaction positive forte est attendue sur ce niveau par les spécialistes de l'analyse technique. Ce montage graphique complexe se destine en priorité aux opérateurs expérimentés en raison du risque de faux signaux. La patience reste de mise pour identifier le point de pivot réel de cette séquence.

L'actualité des actions technologiques et des indices américains

Les résultats financiers record du géant Nvidia

Au-delà du marché des métaux précieux, l'actualité financière reste dominée par les annonces de la veille dans le secteur technologique. La multinationale Nvidia a publié ses résultats financiers trimestriels grandement anticipés par la communauté des affaires. L'entreprise a dévoilé un bénéfice par action de 1,87 dollar, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,75 dollar. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 81,6 milliards de dollars contre une attente de 79,2 milliards.

Ces chiffres traduisent une croissance annuelle de 85% du chiffre d'affaires, complétée par une progression trimestrielle de 20%. En dépit de cette performance financière, le titre s'affiche en repli de 1,3% lors des transactions électroniques précédant l'ouverture de Wall Street. Antoine Andreani rappelle que le marché intègre souvent les bonnes nouvelles en amont des publications officielles. Ce phénomène classique de prise de bénéfices ne remet pas en cause la tendance de fond du secteur.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs affichent une tendance positive et montrent une volonté de relancer la tendance haussière. Les investisseurs se tournent vers les indices boursiers pour mesurer la contagion de ces résultats à l'ensemble de la cote. Les grandes capitalisations de l'intelligence artificielle continuent de porter la tendance générale des marchés d'actions. Le suivi technique de ces valeurs permet de jauger l'appétit pour le risque global des opérateurs.

L'orientation des marchés américains avant l'ouverture

La séance de ce jeudi s'annonce animée sur les places financières internationales. Les contrats à terme sur les grands indicateurs américains affichent une orientation positive en début de journée. Le contrat futures sur le S&P 500 progresse de 0,17% tandis que celui du Nasdaq s'adjuge 0,30%. Graphiquement, l'indice S&P 500 tente de s'extraire par le haut d'un biseau baissier identifiable en unité de temps horaire.

Ce biais optimiste sur les actifs risqués contraste avec la prudence manifestée par les marchés obligataires. L'analyste qualifie le compartiment des taux d'intérêt de marché intelligent, souvent plus clairvoyant face aux risques macroéconomiques. Les opérateurs de ce marché adoptent une posture de réserve qui invite à la vigilance sur la pérennité de la hausse des actions. L'agenda du jour intègre également la publication des indices des directeurs d'achat en Europe et aux États-Unis.

Les publications d'entreprises se poursuivent avec la présentation attendue des résultats du géant de la distribution Walmart. Le consensus des analystes prévoit un bénéfice par action de 0,66 dollar avant l'ouverture de Wall Street. Par ailleurs, le marché surveille les cours du pétrole brut dont la configuration graphique dessine un triangle d'indécision. Une sortie par le haut de cette figure pourrait engendrer de nouvelles tensions inflationnistes nuisibles aux actifs risqués.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de l'or à long terme ? Le cours de l'or réagit historiquement aux politiques monétaires des banques centrales, notamment aux injections massives de liquidités qui diluent la valeur des monnaies fiduciaires. Les risques géopolitiques globaux stimulent également l'attrait pour ce métal précieux en sa qualité de valeur refuge traditionnelle. Enfin, la spéculation technique et les ordres programmés des algorithmes amplifient les mouvements de prix lors des phases de forte tendance.

Qu'est-ce que la théorie des vagues d'Elliott appliquée à l'or ? Cette méthode d'analyse technique modélise les fluctuations des prix de l'or sous forme de cycles répétitifs de vagues psychologiques. Une structure haussière classique se compose de cinq vagues de hausse suivies d'une phase corrective. L'identification d'une vague 5 étendue suggère l'atteinte d'un sommet de cycle majeur et ouvre la voie à un retracement baissier plus ou moins profond des cours.

Comment suivre les opportunités sur les matières premières comme l'or ? Les investisseurs utilisent généralement l'analyse graphique combinée à l'étude des indicateurs macroéconomiques pour identifier les seuils d'intervention pertinents. L'observation des supports historiques, des moyennes mobiles et des zones de retracement de Fibonacci aide à déterminer les points de pivot potentiels. Le suivi des publications de résultats des grandes entreprises minières et des flux sur les fonds indiciels cotés apporte un éclairage complémentaire sur la santé du secteur.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.