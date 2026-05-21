Le Japon affiche un excédent commercial de 301,9 milliards de yens grâce à la vigueur de ses exportations.

4,5%. C'est le niveau inattendu atteint par le taux de chômage en Australie ce matin. Le calendrier macroéconomique du jour a débuté par une salve de statistiques économiques asiatiques très contrastées, marquant une nette divergence entre le ralentissement australien et la vigueur des exportations nippones. Ces publications exercent une pression immédiate sur le marché des devises, effaçant les gains récents du cours de l'AUD/USD avant l'ouverture des places européennes.

L'Asie donne le ton des statistiques économiques du jour

Le marché de l'emploi australien montre des signes de fatigue

Le rapport sur l'emploi australien publié pour le mois d'avril chiffre une dégradation nette de la conjoncture. Le taux de chômage a bondi à 4,5%, dépassant largement les anticipations fixées à 4,3%. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis novembre 2021.

La destruction de postes de travail confirme cette dynamique baissière. L'économie australienne a perdu 18 600 emplois le mois dernier, alors que le consensus visait au contraire la création de 17 500 postes. La baisse du taux de participation à 66,7% et la poussée du chômage des jeunes au-delà de la barre des 11% illustrent un essoufflement marqué. La seule donnée positive reste une légère hausse de 0,8% du nombre d'heures travaillées.

Ces statistiques économiques modifient les anticipations de politique monétaire. La Reserve Bank of Australia (RBA) se rapproche d'une pause sur ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin. Un marché du travail moins tendu réduit le risque de spirale inflationniste par les salaires, offrant ainsi une marge de manœuvre à la banque centrale pour cesser ses resserrements.

Le commerce extérieur japonais surprend à la hausse

À l'inverse, l'économie japonaise affiche un rebond massif de ses échanges internationaux. Le mois d'avril s'est soldé par un excédent de la balance commerciale atteignant 301,9 milliards de yens. Ce chiffre prend les opérateurs à contre-pied, puisque le consensus tablait sur un déficit de 29,7 milliards de yens.

Cette performance repose sur un bond de 14,8% des exportations sur un an, pulvérisant les prévisions de 9,3%. La faiblesse prolongée du yen continue de soutenir la compétitivité des produits nippons à l'international. Concernant les commandes de machines du mois de mars, un indicateur très volatil mais précurseur des dépenses d'investissement, le recul mensuel de 9,4% se révèle pire que prévu. Cependant, la hausse de 5,9% sur un an dépasse largement les attentes fixées à 4,5%.

Ces données apportent un soutien bienvenu à la Bank of Japan (BoJ). Bien que l'institution maintienne une politique particulièrement accommodante, la solidité du commerce extérieur lui permet d'envisager une normalisation très graduelle de ses taux directeurs au cours des prochains mois, sans risquer de casser la dynamique de croissance externe.

L'impact direct sur les marchés des devises et les attentes PMI

Le cours de l'AUD/USD subit la pression des vendeurs

Le dollar australien a figuré parmi les monnaies les plus performantes lors de la séance d'hier. Cette force s'expliquait principalement par des espoirs d'apaisement géopolitique au Moyen-Orient, favorisant les actifs perçus comme plus risqués.

Le calendrier macroéconomique de ce matin provoque une inversion brutale de cette tendance. La faiblesse de l'emploi entraîne une nouvelle vague de ventes sur le cours de l'AUD/USD, qui efface la quasi-totalité de son rebond de la veille. La devise se replie directement sur sa zone de demande technique.

Le dollar australien, fortement corrélé à la demande industrielle et aux cours mondiaux, pâtit de ce regain d'incertitude locale. Si le retour à la hausse des prix du pétrole et des matières premières avait initialement soutenu l'Aussie, les fondamentaux internes reprennent aujourd'hui le dessus et dictent l'orientation du cours.

Un calendrier macroéconomique chargé en Europe et aux États-Unis

Le ton donné par la séance asiatique invite à la prudence sur les indices boursiers mondiaux et les actions européennes. L'image laissée par les indices PMI (directeurs d'achat) en Asie suggère des lectures potentiellement décevantes pour l'Europe et les États-Unis.

La matinée européenne est rythmée par ces enquêtes d'activité. En France, le PMI manufacturier flash de mai est attendu à 52,2 (précédent : 52,0) à 09h15, suivi des services à 46,4. L'Allemagne prend le relais à 09h30 avec un consensus manufacturier à 51,1. À 10h00, la zone euro publie son indice composite global.

L'après-midi déplace l'attention vers Wall Street. À 14h30, les opérateurs surveillent les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus : 210 000) et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie attendu en hausse à 19,0. Les permis de construire (1,37 million) et les mises en chantier (1,45 million) renseigneront sur la santé de l'immobilier américain, avant la publication des PMI flash américains à 15h45.

❓ FAQ

Qu'est-ce qu'un calendrier macroéconomique ? Le calendrier macroéconomique est un outil qui répertorie les dates et heures de publication des statistiques économiques majeures (chômage, inflation, PIB). Il permet aux investisseurs d'anticiper les annonces susceptibles de provoquer de la volatilité sur les marchés.

Pourquoi les données de l'emploi influencent-elles le cours de l'AUD/USD ? Le niveau de chômage pèse directement sur les décisions de la banque centrale australienne (RBA). Une hausse du chômage suggère un ralentissement économique, éloignant la perspective de taux d'intérêt élevés. Cela réduit l'attractivité de la devise et fait baisser le cours de l'AUD/USD.

Quel est le rôle des indices PMI dans les statistiques économiques ? Les indices PMI mesurent le niveau d'activité des directeurs d'achat dans l'industrie et les services. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion économique, tandis qu'un chiffre inférieur signale une contraction. Ils constituent des indicateurs avancés très suivis dans le calendrier macroéconomique pour évaluer la trajectoire de la croissance.