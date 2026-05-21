Le cours de l'EUR/USD passe sous le seuil de 1,16, effaçant l'intégralité de ses gains de la veille liés au dossier iranien.

L'activité du secteur privé en France et en Allemagne s'effondre en mai 2026, relançant les craintes de récession.

Les dernières statistiques d'activité de la zone euro marquent un coup d'arrêt brutal pour l'économie du Vieux Continent. La publication ce jeudi des indices de mai 2026 a révélé une détérioration marquée en France et en Allemagne, ravivant de fortes inquiétudes sur la croissance globale. Face à ce ralentissement soudain, le cours EUR/USD recule violemment en direction de 1,16.

La locomotive européenne à l'arrêt : la double peine franco-allemande

L'industrie allemande retombe en contraction

Les statistiques d'activité du mois de mai 2026 dressent un tableau sévère pour la première économie de la zone euro. L'indice PMI manufacturier allemand recule à 49,9 points, contre une prévision de 51,0 points. Cette bascule sous la barre des 50 points traduit une nouvelle contraction du secteur secondaire.

Cette faiblesse industrielle persistante s'explique principalement par la facture énergétique du pays. Depuis 2022 et la fin de l'approvisionnement en gaz russe à bas coût, l'Allemagne peine à retrouver sa pleine compétitivité. Les alternatives d'importation pèsent lourdement sur les marges des industriels.

Le secteur des services offre un très léger sursaut statistique. Cet indicateur s'établit à 47,8 points, dépassant les attentes fixées à 47,0 points. Ce score reste néanmoins dans la zone de contraction de l'activité, confirmant les difficultés générales du tissu économique outre-Rhin.

La chute brutale de l'activité en France

La situation de la seconde économie du continent s'avère encore plus dégradée ce jeudi. Le PMI manufacturier français s'établit à 48,9 points, très loin des 52,5 points anticipés par le consensus. Ce recul marque une déception brutale par rapport aux trajectoires espérées en début de trimestre.

Le choc principal provient toutefois du secteur tertiaire français avec un décrochage spectaculaire. L'indice des services plonge à 42,9 points, ratant largement les prévisions des économistes qui tablaient sur 46,6 points. Ce repli soudain illustre une atrophie rapide de la demande intérieure.

Face à cette détérioration inattendue, les investisseurs s'interrogent sur les prochaines décisions de la BCE (Banque centrale européenne). Le risque d'une récession prolongée pousse les intervenants sur les marchés financiers à réévaluer leurs scénarios monétaires pour l'été. Une révision à la baisse des perspectives de croissance assombrit les anticipations de rendement.

Un ralentissement mondial qui pèse sur l'euro

L'Asie-Pacifique n'échappe pas à la morosité

Les signaux de faiblesse économique débordent largement le cadre du continent européen. Les données en provenance d'Asie ont également déçu les attentes au cours de la séance nocturne. Cette synchronisation des baisses d'activité ravive la perspective d'un net ralentissement de l'économie mondiale.

Au Japon, l'indice composite a glissé à 51,1 points au mois de mai. Ce score marque un point bas sur les cinq derniers mois, contre 52,2 points lors de la lecture précédente. Ce repli s'alimente de la première stagnation du secteur des services nippon depuis plus d'un an. Une baisse des commandes à l'exportation vient assombrir davantage ces statistiques asiatiques.

D'autres places régionales affichent des signaux de prudence comparables face à l'essoufflement de la demande. Ces statistiques extérieures ajoutent un facteur de pression supplémentaire sur les places boursières européennes à l'ouverture. Les capitaux se montrent plus frileux face au risque de tassement global de la production.

Le plongeon du cours EUR/USD sous 1,16

Sur le marché des changes, l'avalanche de mauvaises nouvelles européennes a déclenché des dégagements massifs sur la monnaie unique. Le cours EUR/USD recule brutalement face au billet vert. La paire enfonce rapidement ses récents supports techniques en l'espace de quelques heures.

L'euro casse le niveau de 1,16 dollar américain en cours de séance. Cette baisse spectaculaire efface instantanément la progression enregistrée lors de la journée d'hier. Mercredi, des informations faisant état d'avancées dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran avaient brièvement soutenu la devise européenne.

La réalité macroéconomique dicte désormais la tendance lourde des devises. Les spéculations autour d'une éventuelle intervention accommodante de la BCE incitent à une prudence généralisée sur l'euro. Les cambistes réajustent leurs portefeuilles en intégrant un scénario de dégradation prolongée de la conjoncture en Europe.

❓ FAQ

Comment la publication des PMI influence-t-elle le cours EUR/USD ? Les indices PMI évaluent la santé de l'activité économique d'un pays. Un indice en dessous de 50 points signale une contraction de l'économie. Des données lourdement inférieures aux attentes pour la zone euro, comme en ce mois de mai 2026, entraînent une vente massive de l'euro, ce qui fait chuter le cours EUR/USD face au dollar américain.

Quel rôle joue la facture énergétique dans l'industrie allemande ? Le modèle industriel allemand s'appuyait historiquement sur un approvisionnement en gaz très peu coûteux. La réorganisation forcée des chaînes d'approvisionnement depuis 2022 a généré un surcoût structurel majeur. Ce facteur pèse lourdement sur la rentabilité des entreprises et freine la reprise du PMI manufacturier.

Comment réagit la BCE face à une menace de récession en Europe ? Une forte dégradation des données macroéconomiques incite la BCE à revoir sa politique monétaire. Pour relancer la croissance, l'institution peut décider de baisser ses taux directeurs ou de freiner toute politique restrictive. Cette anticipation de politique accommodante affaiblit mécaniquement la valeur de l'euro sur les marchés mondiaux.