- Le marché allemand sous-performe le S&P 500 depuis mai 2025, piégé dans une configuration technique moins haussière.
- L'analyste identifie un vaste biseau haussier sur le DAX, une figure qui précède généralement de violents retournements à la baisse.
- Les indices américains, portés par le reflux de l'inflation, affichent des structures de prix plus haussières avec un S&P 500 visant 7 765 points.
- Le marché allemand sous-performe le S&P 500 depuis mai 2025, piégé dans une configuration technique moins haussière.
- L'analyste identifie un vaste biseau haussier sur le DAX, une figure qui précède généralement de violents retournements à la baisse.
- Les indices américains, portés par le reflux de l'inflation, affichent des structures de prix plus haussières avec un S&P 500 visant 7 765 points.
La dynamique des places boursières mondiales présente une dichotomie nette en ce début de second semestre. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, observe un franc retard du DAX par rapport à ses homologues d'outre-Atlantique. L'analyste décortique l'action des prix de l'indice allemand pour comprendre cette sous-performance chronique face au marché américain. L'investissement sur les indices nécessite actuellement de cibler les tendances les plus directionnelles pour optimiser les rendements.
La sous-performance chronique du marché allemand
Une structure de prix poussive
L'indice phare de la bourse de Francfort manque singulièrement d'élan depuis plusieurs trimestres. Antoine Andreani compare la configuration technique du DAX avec celle du S&P 500 et pointe une divergence de comportement depuis mai 2025. Le marché américain a su corriger sainement avant de repartir à la hausse, tandis que la place allemande se tasse de façon quasi horizontale.
L'analyste note que cette faiblesse relative s'inscrit dans un mouvement boursier bien plus large. En remontant l'historique des graphiques, la sous-performance du DAX face aux actifs de Wall Street date en réalité du mois d'avril 2015. Les capitaux mondiaux délaissent progressivement cette zone géographique au profit d'actions beaucoup plus réactives.
Les graphiques journaliers confirment ce manque de conviction acheteuse. L'analyste relève des structures d'épaule-tête-épaule et de nombreux pièges tendus aux opérateurs lors des tentatives de cassure. Ce comportement erratique décourage la tenue de positions acheteuses durables sur les actions allemandes.
Des objectifs haussiers inatteignables
L'incapacité de l'indice à rallier ses cibles techniques illustre parfaitement cette atonie. Antoine Andreani calcule plusieurs projections basées sur des extensions de Fibonacci, et constate que les prix échouent systématiquement avant le but. Un premier mouvement mesuré ne parvient pas à atteindre son ratio d'extension de 38% calculé par l'expert.
La situation se répète sur d'autres échelles de temps. Le marché tergiverse bien en dessous d'un grand objectif haussier projeté à 27 164 points pour le cours du DAX. L'analyste chiffre une autre cible intermédiaire à 26 031 points, tout aussi difficile à rallier pour les acheteurs de l'indice.
Cette difficulté à concrétiser les signaux d'achat pèse lourdement sur la rentabilité des stratégies de tendance. Une stagnation prolongée des prix génère des frais de financement qui grignotent les performances des portefeuilles avec levier. De nombreux traders préfèrent liquider leurs positions pour chercher du rendement sur des marchés plus réactifs.
L'attractivité persistante des indices américains
La menace du biseau haussier
Le danger guette désormais les positions acheteuses sur la place allemande. Antoine Andreani identifie la formation d'un vaste biseau haussier sur l'unité de temps hebdomadaire du DAX. Cette figure de compression des prix précède presque toujours une résolution directionnelle brutale.
L'analyste rappelle que les cours s'écrasent contre la borne haute de ce canal convergent. Le contact avec cette résistance déclenche historiquement des retournements violents et rapides à la baisse sur ce type d'actif. Le marché allemand se trouve actuellement dans la partie supérieure de cette structure, augmentant mécaniquement le risque d'une correction.
Les opérateurs surveillent une éventuelle cassure de la ligne de tendance basse pour valider un scénario de baisse de grande ampleur. Cette configuration graphique justifie une grande prudence sur les places européennes à court terme. Les flux d'investissement se dirigent naturellement vers des environnements boursiers plus lisibles.
La force relative de Wall Street
Le contraste avec la Bourse de New York reste saisissant. Le S&P 500 vient d'enregistrer une progression trimestrielle de 15%, signant sa meilleure performance depuis le creux du printemps 2020. L'analyste chiffre les prochains objectifs à 7 765 points pour le S&P 500 et 31 800 points pour le Nasdaq.
Cette ascension s'appuie sur une dissipation des craintes liées aux prix. Les tarifs de l'énergie reculent fortement aux États-Unis, allégeant directement les coûts d'approvisionnement des entreprises cotées. Le reflux du baril de pétrole valide un scénario de désinflation durable, ce qui favorise l'achat de matières premières pour les industriels américains.
La configuration technique saine des indices américains attire logiquement l'épargne mondiale. Tant que le S&P 500 préserve son support situé à 7 250 points, la tendance de fond reste orientée à la hausse sans aucune ambiguïté. Les gérants de portefeuille privilégient ces marchés qui respectent au millimètre leurs cibles techniques.
❓ FAQ
Pourquoi le cours du DAX sous-performe-t-il Wall Street ? Le cours du DAX manque de dynamique acheteuse et peine à atteindre ses cibles techniques à la hausse. À l'inverse, les indices américains profitent d'une inflation maîtrisée et d'un afflux massif de capitaux concentré sur les grandes valeurs de la cote.
Qu'est-ce qu'un biseau haussier en analyse boursière ? Un biseau haussier est une figure de compression dans laquelle les prix oscillent entre deux droites convergentes orientées vers le haut. Cette configuration traduit un épuisement progressif des acheteurs et annonce très souvent une cassure rapide à la baisse.
Quels sont les objectifs de prix pour le S&P 500 ? Tant que le marché américain préserve la zone de support des 7 250 points, le S&P 500 conserve une dynamique saine. Les prochaines cibles haussières calculées par les extensions de Fibonacci se situent à 7 765 points pour cet indice de référence.
La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.
Le prix du pétrole efface la prime géopolitique plus rapidement qu'après le conflit avec la Russie. S'agit-il de la fin ou du début d'une tendance à la baisse ?
Graphique du jour : L'USDJPY suit-il une tendance stable ou se trouve-t-il à un point d'inflexion ? 💡
Calendrier économique : les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) publiés aujourd'hui vont-ils faire plonger Wall Street❓
Avant l'ouverture des marchés : chute des valeurs technologiques en Corée, le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans à la veille de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis (NFP)🚨
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."