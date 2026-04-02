Des cibles techniques ambitieuses sur l'or sont identifiées, avec un potentiel de hausse vers les 6 425 dollars à long terme.

Le discours de Donald Trump sur l'indépendance énergétique et les tensions avec l'Iran semblent influencer directement les contrats à terme.

L'évolution des marchés financiers en ce début d'avril 2026 est marquée par une nervosité croissante, alimentée par un dollar conquérant et un contexte géopolitique complexe. Pour les investisseurs, comprendre la dynamique entre les devises et les matières premières est essentiel pour naviguer dans cette période de volatilité. Le responsable de la recherche Antoine Andreani décrypte les forces en présence et les niveaux techniques à surveiller sur l'or.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 Le dollar et le "quatuor toxique"

La domination du dollar face aux métaux

Selon Antoine, le dollar américain agit depuis plusieurs mois comme un frein majeur pour les métaux précieux. En finance, il existe souvent une corrélation inverse : lorsque le dollar monte, l'or (libellé en dollars) devient plus coûteux pour les investisseurs détenant d'autres devises, ce qui tend à faire baisser son prix. L'analyste souligne que le dollar "pique" actuellement les indices et l'or, créant une pression vendeuse qui ne semble pas encore totalement apaisée.

Les composantes du quatuor toxique

L'analyse met en avant un groupe de quatre indicateurs que les investisseurs doivent surveiller de près : le VIX (indice de la peur), le dollar, le prix du pétrole et les taux d'intérêt à 10 ans américains. Lorsque ces quatre éléments progressent de concert, ils forment ce qu'Antoine appelle un "quatuor toxique". Cette configuration est particulièrement redoutable car elle cause des dégâts sur l'ensemble des marchés, impactant aussi bien les actifs risqués comme les actions que les actifs protecteurs comme l'or.

🌍 Géopolitique et contexte macroéconomique

L'influence du discours présidentiel

Le contexte est largement dicté par les récentes interventions de Donald Trump. Son discours à la nation a abordé des thèmes cruciaux : l'indépendance énergétique des États-Unis et la gestion de la sécurité maritime. Trump a réaffirmé sa politique de production pétrolière intense ("Drill Baby Drill"), tout en lançant des avertissements sévères à l'Iran. Cette rhétorique guerrière, bien que visant à stabiliser les prix de l'énergie à terme, crée une incertitude immédiate que les marchés n'apprécient guère, entraînant des prises de profits sur les indices majeurs comme le S&P 500 et le Nasdaq.

La résilience des marchés boursiers

Malgré ces tensions, Antoine note une confiance inébranlable du président américain envers la Bourse, rappelant que celle-ci a établi 53 records en un an. Contrairement à la correction de 22% observée en avril 2025, le marché actuel semble faire preuve d'une plus grande solidité. Cette sérénité affichée par le pouvoir politique contraste avec la volatilité des contrats à terme, obligeant les investisseurs à une vigilance accrue sur les niveaux de support technique.

🟡 Analyse technique et perspectives sur l'or

Des scénarios contrastés pour le métal jaune

L'analyse de l'or repose sur deux scénarios principaux présentés par l'analyste. Le scénario haussier suggère que l'or pourrait ne pas marquer de nouveaux plus bas et rebondir directement. À l'inverse, un scénario alternatif prévoit une descente vers un support situé entre 3 835 et 4 250 dollars avant d'entamer une phase de hausse majeure. Antoine insère ces mouvements dans une perspective de long terme, évoquant une cible technique ultime située aux alentours de 6 425 dollars l'once.

L'importance des outils de Fibonacci et de la géométrie

Pour identifier les points d'entrée optimaux, l'analyste utilise des outils comme les retracements de Fibonacci, notamment la "Golden Zone" (zone d'or). Actuellement, une résistance à 4 757 dollars repousse les prix, tandis qu'un niveau de support à 4 522 dollars est surveillé pour un éventuel rebond. Antoine insiste sur le fait que 90% des transactions à Wall Street sont désormais réalisées par des algorithmes qui réagissent à ces niveaux géométriques précis, rendant l'analyse technique indispensable pour tout investisseur souhaitant comprendre les mouvements de prix.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le VIX ?

Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité attendue sur le marché boursier américain. Un VIX élevé indique généralement une forte incertitude et une nervosité des investisseurs, ce qui coïncide souvent avec une baisse des actions.

2. Pourquoi le pétrole influence-t-il le cours de l'or ?

Le pétrole est un moteur majeur de l'inflation. Lorsque son prix augmente, les coûts de production et de transport grimpent, ce qui peut pousser les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés. Ces taux élevés renforcent souvent le dollar, lequel pèse ensuite sur le cours de l'or.

3. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" en analyse technique ?

Il s'agit d'une zone de prix basée sur les ratios de Fibonacci (généralement entre 61,8% et 65%) où les analystes s'attendent à ce qu'un mouvement de prix s'essouffle ou rebondisse. C'est un point de repère très utilisé par les traders pour placer des ordres d'achat ou de vente.

4. Est-ce le bon moment pour acheter de l'or ?

Selon l'analyse d'Antoine, bien que le dollar exerce une pression à court terme, des supports solides existent. L'investissement dépendra de la capacité de l'or à tenir ses niveaux de support actuels face à la montée du dollar et des tensions géopolitiques.