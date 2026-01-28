Le prix de l’or atteint des plus hauts historiques dans un contexte d'attente des décisions de la Fed.

L'actualité financière de ce mercredi est marquée par une effervescence rare sur les marchés. Entre les annonces de résultats des géants de la Tech et la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs scrutent avec attention l'évolution des actifs refuges. L'or, en particulier, affiche une santé de fer, tandis que les indices boursiers américains testent des niveaux de résistance cruciaux.

📊 La dynamique exceptionnelle de l'or et de l'argent

Une tendance haussière solide pour le métal jaune

L'or continue de surprendre par sa résilience et sa capacité à briser des records. Selon l'analyste Antoine de chez XTB, le marché a offert plusieurs opportunités d'entrée stratégiques, notamment lors de retracements techniques. Bien que certains évoquent une "bulle", la tendance actuelle reste puissamment orientée à la hausse. Pour un investisseur débutant, cela signifie que le marché est porté par un fort momentum, soutenu par la faiblesse relative du dollar américain, qui reste "l'ennemi" principal des métaux précieux.

L'argent : un actif plus volatil et piégeux

L'argent, souvent comparé à l'Ethereum par rapport au Bitcoin pour sa volatilité, suit la trace de l'or mais avec des mouvements plus erratiques. Antoine souligne que l'argent a récemment frôlé des cibles importantes aux alentours de 116 dollars. Pour ceux qui cherchent à se positionner, une zone de support (dite "boîte verte") se dessine entre 109,5 dollars et 111 dollars. Il est crucial de rester "ouvert d'esprit" face à cet actif, car il peut simuler des figures techniques comme des triangles avant de s'en extraire brutalement, souvent entraîné par le sillage de l'or.

🏛️ Le rôle central de la Fed et de la macroéconomie

Des taux d'intérêt sous surveillance

La réunion de la Fed est le point d'orgue de la journée. Bien qu'aucun changement immédiat de politique monétaire ne soit attendu, les marchés anticipent déjà la suite. Actuellement, les investisseurs estiment que la première baisse des taux d'intérêt pourrait survenir autour du 17 juin 2026. Pour un néophyte, une baisse des taux rend généralement les placements sans risque moins attractifs, ce qui favorise les actifs comme l'or ou les actions de croissance.

L'indice de la peur en mutation

Le passage de l'indicateur Fear & Greed (Peur et Avidité) de "neutre" à "avidité" (Grid) signale un regain d'optimisme, mais aussi une prise de risque accrue de la part des opérateurs. Cet indicateur de CNN est souvent utilisé pour jauger le sentiment du marché : une avidité trop extrême peut parfois précéder une correction, tandis qu'une montée progressive peut soutenir la poursuite de la hausse des indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq.

💻 Le Nasdaq et la Big Tech face à leurs limites

La menace du "double top" sur les technologiques

Le Nasdaq 100 est en pleine ascension, peut-être soutenu par les anticipations de résultats de Microsoft, Meta et Tesla. Cependant, l'analyste met en garde contre la formation potentielle d'un double top à 26 325 points. En analyse technique, un double top est une figure de retournement qui suggère que le marché pourrait échouer à dépasser son précédent sommet, entraînant une possible baisse. C'est un niveau que les investisseurs doivent surveiller de très près ce soir.

L'importance de la gestion du risque

Face à ces marchés en "lévitation", la prudence est de mise. Antoine recommande vivement de trailer son stop-loss, c'est-à-dire de remonter son niveau de protection automatique au fur et à mesure que les prix montent. Cette stratégie permet de sécuriser des gains tout en laissant courir les profits. Pour un débutant, c'est l'un des meilleurs moyens de survivre à la volatilité sans subir de pertes majeures si la tendance se retourne brusquement.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un retracement de 50 % mentionné dans la vidéo ? Il s'agit d'un outil d'analyse technique (souvent basé sur les niveaux de Fibonacci) qui indique qu'après une forte hausse, le prix d'un actif a tendance à corriger de la moitié de sa progression avant de repartir. C'est souvent considéré comme un point d'entrée optimal pour les investisseurs.

2. Pourquoi le dollar est-il considéré comme l'ennemi de l'or ? L'or est libellé en dollars. Lorsque la valeur du dollar baisse, l'or devient mécaniquement moins cher pour les investisseurs détenant d'autres devises, ce qui augmente la demande et fait monter les prix. À l'inverse, un dollar fort pèse généralement sur le cours du métal jaune.

3. Qu'est-ce qu'un "shutdown" évoqué pour le 30 janvier ? Aux États-Unis, un shutdown correspond à une fermeture partielle des administrations fédérales faute d'accord sur le budget au Congrès. Cela crée souvent de l'incertitude sur les marchés, ce qui peut pousser les investisseurs vers des valeurs refuges comme l'or.

4. Est-ce le bon moment pour investir dans l'argent ? L'analyse suggère une zone d'achat entre 109,5 et 111 dollars. Cependant, l'argent étant très volatil, il est conseillé de n'y consacrer qu'une petite partie de son portefeuille et de bien définir ses limites de perte.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.